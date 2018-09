Medie: Ingen dual-sim til danske iPhone-kunder

Telenor: 'eSIM er et højt prioriteret område, som vi selvfølgelig kommer til at tilbyde kunderne. I øjeblikket arbejder vi sammen med vores strategiske partner for at blive klar til at tilbyde digital eSIM til Apples produkter, så også Telenor-kunder i fremtiden kan få eSIM til Apples produkter. På nuværende tidspunkt kan vi dog ikke melde en konkret tidshorisont ud.'

Telia: 'Vi har endnu ikke sat dato på en kommerciel lancering af eSIM. Men vi vurderer selvfølgelig løbende, hvornår efterspørgslen i markedet er tilstrækkelig til, at en lancering også giver kommerciel mening.'

YouSee: 'Vi er i fuld gang med at udvikle og integrere eSIM i vores systemer, men det kræver en del test og udvikling for at sikre, at det nye elektroniske sim-kort virker optimalt på alle enheder og dermed sikre den bedste kundeoplevelse. Vi kan derfor endnu ikke give et præcist tidspunkt for lanceringen, men glæder os til at gøre det endnu lettere at være mobilkunde hos YouSee.'

3: 'Vi kan desværre ikke sige noget om dette endnu.'

Kilde: MereMobil.dk