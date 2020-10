Medie: Nye AirPods på vej

Bedre batteritid, et mindre og mere kompakt design samt ikke mindst muligheden for at udskifte selve øredutten.

Det er ifølge den altid velinformerede Mark Gurman fra Bloomberg News køreplanen for de nye AirPods Pro, som Apple er på vej med.

Den nuværende model af de støjdæmpende in-ear-hovedtelefoner blev lanceret for et år siden og er efterfølgende blevet solgt i et meget stort milliontal. Men designet er efterhånden lidt slidt med de lange 'stammer', som sidder i bunden af hver enhed.

Planen er da også at efterligne andre producenter som danske Jabra og Samsung, der for længst har formet deres in-ear-modeller efter de ører, som de små gadgets skal sidde i.

Også en billigere udgave af AirPods ventes ifølge mediet at være i støbeskeen, ligesom de længe ventede over-ear-hovedtelefoner fra Apple er tættere på at komme i produktion.

Hvis alt går, som det skal, kan de nye produkter blive sat til salg i første halvdel af næste år.

Forvent ganske høje priser på både AirPods Pro i en nyere version og ikke mindst de store over-ear-hovedtelefoner. Kun på den måde kan Apple nemlig bibeholde den milliardindtjening, som hovedtelefonerne på ganske kort tid har sikret den amerikanske techgigant.