Medie: Telebutikker giver dit sim-kort til fremmede

Sådan gjorde de

Journalisterne fra Ingeniøren har besøgt en håndfuld af butikker i København, som de fire store teleselskaber driver.

Alle steder oplyste journalisterne et aktivt nummer, men forklarede, at de ikke havde deres billed-id med. Numrene var nogle, som journalisterne selv ejede og havde råderet over.

Hos Teleselskabet 3 udleverede to butikker sim-kort uden nogle former for id - resten bad om id.

Hos Telenor udleverede en butik sim-kort uden billed-id - de øvrige nægtede.

Hos Telia udleverede flere butikker sim-kort uden billed-id - en enkelt nægtede. Sim-kort fra Telia skal aktiveres med et cpr-nummer for at virke, hvilket hackere ofte ret nemt kan få fat i.

Hos samtlige YouSee-butikker var svaret: vis billed-id eller skrid

Kilde: Ingeniøren