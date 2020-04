Medier: Billig iPhone lanceres i dag

iPhone SE 2, iPhone 9 eller bare den 'nye iPhone SE'?

Vi tror på det sidste som navnet på den for Apple prisbillige iPhone, som ventes at blive lanceret meget snart. Måske allerede i dag, skriver Tek.no. Også 9to5Mac satser på en lancering senere i dag.

Det var angiveligt planen, at den nye model skulle være kommet på markedet i sidste måned. Men som bekendt er produktionen i Kina fortsat underdrejet af corona-krisen.

iPhone SE årgang 2016 er inspirationen til dagens ventede lancering. Men ikke designmæssigt. Foto: Marcio Jose Sanchez/Ritzau Scanpix

Farvel til Face ID

Netop iPhone SE, som kom på markedet for fire år siden, er inspirationen til den nye telefon. I hvert fald når det gælder om at producere en billigere iPhone, som dem, der ikke vil eller kan betale Apples overpriser, er kunder til.

Men designmæssigt skal vi ifølge flere medier, der har kilder tæt på Apple, i stedet kigge mod iPhone 8.

Således får iPhone SE årgang 2020 en 4,7 tommers skærm, som iPhone 8 har. Og en hjemmeknap med fingeraftrykslæser og ikke Face ID, der findes i de nyere modeller som iPhone 11.

Sådan ventes iPhone SE årgang 2020 at se ud. Foto: Jeff Chiu/Ritzau Scanpix

Det koster den

Og iPhone 8 er rent muskelmæssigt et godt sted at sammenligne med. Dog med den forskel at iPhone SE årgang 2020 ventes at få den nye A13-processor, men lagerplads fra 64 gigabyte og måske helt op til 512 gigabyte, skriver nogle techmedier.

Vores bud er lagerstørrelserne 64, 128 og 256 gigabyte.

Og prisen bliver i hvert fald mindre end iPhone 11, hvis ellers lanceringen skal give mening. En begyndelsespris i Danmark vil nok ligge i den tunge ende af 4000 kroner, men ikke over 5000 kroner for billigste iPhone SE årgang 2020.

Apple kom tidligere på ugen selv til at afsløre navnet på den nye telefon med dette panserglas i den amerikanske webshop. Her er det nemlig iPhone SE, der står sammen med iPhone 7 og 8. Apple har nu fjernet SE-navnet fra produktet igen. Skærmdump/Google

