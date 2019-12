Microsoft vil være Apple: Men her fejler de

ANMELDELSE: Ny bærbar er utroligt tæt på at være perfekt - men en ting ødelægger muligheden for topkarakter

Microsoft vil sandsynligvis ikke indrømme det selv, men jeg tror, at en del af grunden til, at de begyndte at lave deres egne bærbare computere, var at give deres Windows-partnere et ordentligt mentalt spark og et signal om at stramme sig an.

I mange år har Apples MacBooks ligget i spidsen for supervigtige områder som interaktion, skærmteknologi og byggekvalitet og har dermed hevet potentielle Windows-brugere over til deres egen MacOS. Microsoft må, med rette, have været bekymret for, hvordan middelmådigt velbyggede Windows-maskiner påvirker den oplevelse, folk får af firmaets operativsystem.

Løsningen har været at tage sagen i deres egne hænder med Surface-serien. Disse enheder skulle demonstrere for mange, at Windows kunne give en så god 'pc'-oplevelse som MacOS leverer på en MacBook. Bare alt omkring hardwaren selv fik den opmærksomhed og dedikation, der havde manglet.

Og tænk sig - det virkede. Her på redaktionen har Microsofts Surface-maskiner således fået den ene respektable karakter efter den anden. Men kan vi - ved også at bekræfte, at kvaliteten af standard Windows-maskiner er steget markant efter Surface Series-indtoget - slå fast, at Microsoft har opnået, hvad de sigtede efter at gøre: at løfte Windows som en platform for dem, der er lige optaget af funktionalitet og brugervenlighed som af ydelse?

Ja, et langt stykke hen ad vejen, mener jeg. Men de tidligere Surface-enheder har ikke været helt fejlfri.

Det var netop derfor, det var så spændende at følge lanceringen af den nye Surface Laptop 3, som Microsoft havde for et stykke tid siden. Ville de i tredje forsøg luge ud i det sidste ukrudt og cementere deres bærbare computer som kongen af Windows-lejren og et måske meget bedre alternativ til Apples MacBooks?

De sorte rammer er lidt tykkere end på andre maskiner. Men skærmen er fantastisk. Foto: Tek.no

Direkte ud af starthullerne lover det i al fald godt. Den nye Surface Laptop 3 har nemlig fået et par helt nye funktioner, der manglede i forgængeren: Hurtigopladning og et USB-C-stik.

God batterilevetid har Surface Laptop altid haft, men hvad hjælper det, når det først er 'tomt', og du kun har en time, før du skal ud af døren igen og ikke ønsker at stresse over opladeren? Du kan nu oplade fra 0 til 80 procent på knapt 60 minutter, hvis du bruger den rigtige SurfaceConnect-port. Betryggende.

MiniDisplay-porten erstattes endelig af en USB-C-port. Mange mennesker har stadig brug for adaptere i et stykke tid, men denne er langt mere fleksibel og giver blandt andet mulighed for at overføre filer, oprette forbindelse til eksterne skærme, hente netværkssignaler og oplade batteriet.

Udover disse små, men meget vigtige nyheder, er det umuligt ikke at sætte pris på, at pegefeltet er vokset for nylig. Microsoft siger 20 procent, og det er nok rigtigt. I praksis betyder det, at det er meget lettere at bruge multi-fingerbevægelser i Windows. Derudover rammer du aldrig den ydre kant af berøringsfladen, som vi oplevede til vores store irritation, da vi forleden testede HP's Envy 13.

Den fjerde nyhed hos Surface Laptop 3 er, at den indeholder en processor- og grafikløsning fra Intels såkaldte 10. generation. Det betyder en markant forbedret ydeevne. Det er glædeligt, at Microsoft ikke længere forsømmer grafik- og spilpræstation.

Her har du altså en bærbar computer, der klarer sig godt i processorkrævende opgaver, og som håndterer flere populære spil, mens du er på farten. Som Fortnite, Overwatch og lignende.

Normalt begynder vi alle vores test med at prædike om den bærbare computers design og byggekvalitet. Men ingen af de nyheder, der er på plads i tredje generation af Surface Laptop, er særligt synlige, og højst en ud af 100 personer vil være i stand til at adskille dem fra hinanden.

Og det er helt ok. Fordi, som vi mente i februar, da vi testede 'toeren', har Microsoft allerede skabt et vindende ydre til Surface Laptop. Hvad skulle de ellers kunne finde på?

De har bevaret den solide, stilfulde og matte aluminiumskal i enten sølv eller sort, der omgiver hele maskinen fra top til tå. De har beholdt det unikke Alcantara-stof, der er så godt og behageligt at hvile dine hænder på, når de interagerer med maskinen.

Og heldigvis har de ikke ændret skærmens 3:2-forhold. Det giver dig flere pixels i højden og dermed meget bedre overblik, når du læser tekst, arbejder med kode, scroller gennem websider eller har behov for at åbne apps side om side. Også bedre end de mere almindeligt brugte 16:9-skærme.

Foto: Tek.no

Hvis vi skal kritisere noget, skal det være, at andre producenter, såsom Asus og Dell, har udstyret deres bærbare computere med skærme, der strækker sig meget længere ud til kanten. Imidlertid er de sorte skærmrammer på Surface Laptop 3 ikke så tykke, at de føles i vejen, eller at maskinen synes forældet.

De indrammer snarere et meget strålende billede. Som før giver Surface Laptop dig et IPS-panel i høj opløsning, hvor du næppe kan adskille pixels fra hinanden.

Panelet er desuden kalibreret på fabrikken for at vise nøjagtige farver, som vores egne målinger med avanceret udstyr bekræfter. Microsoft har gjort et godt stykke arbejde her. Det er så dejligt med skærme, der ikke skinner som det blå lys fra køleskabet, når du ser på dem, og at vores kandidat har en næsten perfekt hvidbalance er et ægte kvalitetsstempel.

Farverne er passende mættede og livlige, hvilket får alt på skærmen til at virke spændende og dragende. Derudover har panelet en lysstyrke på 385 nits. Det er over gennemsnittet for bærbare computere generelt, men ikke så højt som nogle andre premium bærbare. Takket være en god antirefleksbelægning og høj kontrast virker panelet i praksis mere lysstærkt, end vores måling viser.

Endelig er USB-C-porten på plads. På den modsatte side finder du en magnetisk SurfaceConnect-port med hurtiglading. Foto: Tek.no

En af de vigtigste ting, Microsoft har gjort med sin Surface Laptop-serie, har været at forbedre kvaliteten af interaktionen for Windows-maskiner. Altså, forbedre maskinens respons baseret på dine 'input', uanset om de kommer gennem brug af tastatur, berøringsplade eller touch-skærm.

Personligt har jeg aldrig helt forstået, hvorfor den bærbare computer skulle udstyres med en touch-skærm. Hybrider som Lenovos Yoga-serie eller Microsofts Surface Book absolut, men almindelige bærbare? Under alle omstændigheder sidder jeg aldrig og peger og tegner på en skærm, der står i tæt på 90 grader.

Men når Surface Laptop stadig har en, kan jeg i det mindste bekræfte, at skærmen reagerer meget hurtigt og præcist på den 'swiping' og de tryk jeg udførte, før mælkesyren kunne mærkes i overarmen. Så her finder du ingen skræmmende overraskelser.

Hvad jeg er meget mere optaget af, er, hvordan tastatur og touchpad opfører sig. Det er gennem disse, at du kommunikerer med din maskine hele tiden. Hvis de ikke fungerer, vil maskinen næppe falde i nogens smag.

Tidligere var Apple den eneste autoritet på området, men med sin opdaterede MacBook Pro-serie er de faldet af tronen. Sidste år udnævnte jeg Huawei som en ny mester i marken, som jeg stadig står inde for, men hvis du vil have et godt alternativ til kineserne, er det nu klart. For både tastatur og touchpad fungerer virkelig bedre på Surface Laptop 3.

På grund af den lidt for svage afstivning af basen omkring tastaturet giver det et antydning af hul lyd, når du skriver intenst på det, men hellere det end at blive generet af højfrekvente tastaturer med korte tryk.

Microsoft har bygget deres taster, så de er meget hurtige at skrive på, på trods af at de også byder på lange tryk og god dæmpning. Tasterne virker også lidt større end normalt, og deres overflade er helt glat, så dine fingre næsten glider på vej hen over dem.

Tastaturet og den store pegeplade er et hit. Foto: Tek.no

Æstetikken er også en fuldtræffer, med tastaturet i samme farve som resten af maskinen og dansk tastaturopsætning.

Pegefeltet er blandt de bedste hos Windows-baserede laptops. Det er stort, præcist, giver glat rulning og panorering og udfører nøjagtigt den multi-finger bevægelse, du prøver.

Når vi sætter den op mod en touchpad fra den nyeste MacBook Pro, bliver det tydeligt, at sidstnævnte er mere præcist lavet til rigtigt pillearbejde, men ellers er det meget vanskeligt at skelne dem fra hinanden.

Det er en stor gevinst at inkassere for Microsoft og deres såkaldte Precision-pegefelter, som vi finder i et stigende antal premium-bærbare computere med respekt for sig selv. Den unikke ved Surface Laptop 3 touchpad er, at den er så stor.

Som journalist kunne jeg godt have brugt en dedikeret indgang til hukommelseskort. Det samme savner alle fotografer sandsynligvis. Men ellers fungerer det fint med det eksisterende udvalg af porte. Og vi synes om, at SurfaceConnect-indgangen er magnetisk, så du undgår at rive maskinen ned, hvis du snubler på ledningen, men den er lidt nørklet at klikke hurtigt på plads.

Stilen er ren og i aluminium. Foto: Tek.no

Efter at have brugt maskinen i flere dage er jeg stødt på nogle problemer, som jeg ikke kan lide. Blandt andet mødes jeg efter hver enkelt opstart af en registreringsformular til 'Microsoft Teams', som det er umuligt at afvise, og mange af vores testprogrammer har oplevet fejlmeddelelser. Dette skyldes hovedsageligt, at skærmdriveren ikke har ændret skærmopløsningen (som vi forventer vil blive rettet i en fremtidig opdatering, red.), og mange programmer var slet ikke i stand til at starte overhovedet på grund af manglende .dll-fil. Almindelige brugere skal altså ikke være nødt til at søge efter disse selv, Microsoft!

Surface Laptop 3 leveres med Intel 10.-generationens processor. Vores testmodel var udstyret med en i5-processor med fire kerner og kraftfuld integreret grafik. Til videoredigering og lignende vil dette års modeller tilbyde markant højere ydelse end den forrige generation, men i almindelige programmer vil du næppe bemærke stor forskel fra processoren.

At processoren har en meget mere kraftfuld grafikdel end før, er imidlertid gode nyheder for enhver, der kan lide at slappe af med nogle spil på farten. Så du køber ikke Surface Laptop 3 primært til spil, men dens Iris Plus-chip håndterer enkle spil som Fortnite og LOL i en anstændig opløsning.

Microsoft har beholdt alcantara-stoffet rundt om tastaturet. Foto: Tek.no

Alt i alt er Surface Laptop 3 en af de bedste bærbare computere at opleve Windows på. De ændringer, den har fået i tredje generation, såsom USB-C og hurtig opladning, har den muligvis fået i sidste øjeblik, men bedre sent end aldrig.

Sammen med øget processor- og spilpræstation skiller den sig ud på mange måder som et meget fremtidssikkert valg. Havde det bare ikke været for Microsoft og den begrænsede lagerplads - 8 GB RAM er svær at sluge i slutningen 2019, og hvis du vil fordoble dette til 16 GB, bliver du faktisk nødt til at bruge mange tusinde kroner ekstra.

Årsagen er, at Microsoft kun tilbyder 16 GB hukommelse i konfigurationer sammen med mere kraftfulde Intel i7-processorer og mere lagerplads. Hardwaren har mange ikke brug for, men de forsøger at tvinge dig til at vælge den alligevel.

Microsoft tilbyder heller ikke de forskellige konfigurationer i alle sine farvevalg. Det er absolut unødvendigt, at du skal betale en masse ekstra for komponenter, du ikke har brug for, hvis du f.eks. vil have sort i stedet for lysegrå.

Fin karakter - men den kunne være endnu bedre, hvis Microsoft ikke var så grådige. Foto: Tek.no

Det er en skam, at potentielle nye Windows-brugere, som Microsoft havde på krogen, skal nøjes med for lidt hukommelse eller betale en helt uhyrlig pris for en fremtidssikker maskine. Og at Surface Laptop 3 på grund af dette ikke længere snuser til førstepladsen er desværre klart.

Det er dog lidt specielt, når vi helt klart har givet tommelfingrene op til alt fra den solide opbygningskvalitet, det unikke design, den fantastiske skærm, den præcise touchpad, det gode tastatur og nu endelig også port-udvalget.

Men facit er, at Microsoft snubler i sidste øjeblik på at tage sig for godt betalt for en helt normal mængde hukommelse. Denne praksis lyder dog lidt kendt, og ja, er dette ikke lidt typisk Apple? Den eneste producent Microsoft ønskede virkelig at slå ud med deres Surface Laptop.

Giv os en Surface Laptop 13 med 16 GB hukommelse til en ordentlig pris. Og så prøver vi igen, om vi kan komme helt til tops med Microsoft. Mens vi venter, må de tage til takke med en stadig god, men lidt mindre spektakulær bedømmelse.

Foto: Tek.no

