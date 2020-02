Millionær-far dømt: Nu passer fupdirektør tjansen

TIP OS! Kender du mere til de forretninger, som familien Gutfelt står bag? Del din viden i en mail til tech@eb.dk. Henvendelser behandles fortroligt, hvis det ønskes.

Bagmanden til et udspekuleret bondefangeri af talrige små danske virksomheder har haft travlt det seneste år.

For ikke nok med at Rasmus Gutfelt Skalbo i tæt samarbejde med sin partner Arvin Mazaheri er med til at lokke firmaerne til at tegne en kontrakt på Facebook-hjælp, som koster dem 150.000 kroner og nogle gange mere.

Han er også indsat som administrerende direktør i sin fars omfattende net af virksomheder, der har en egenkapital på mere end 60 millioner kroner.

Således kan Rasmus Gutfelt Skalbo i dag kalde sig administrerende direktør i syv selskaber, som faderen Lennart Gutberg tidligere stod i spidsen for.

Her ankommer Lennart Gutfelt til sit revisionsfirma på Amager, men han ønsker ikke at mødes med Ekstra Bladet og fortælle om sit syn på sagen. Foto: Anthon Unger

Velkendt navn

Hvis man bor på Amager i København, er familien Gutfelt et ganske velkendt navn. Lennart Gutfelt har nemlig i 30 år arbejdet som revisor og ejer både et privat revisionsfirma kaldet Dragør Revisionsselskab og Revisionsfirmaet Gutfelt A/S, der er blandt områdets største.

Men i slutningen af 2018 blev Lennart Gutfelt idømt en konkurskarantæne for sin rolle i selskabet P. Warberg Løvgreen ApS. Via selskabet Net-Art ApS var han den ultimative medejer af selskabet og fungerede ifølge dommen fra Sø- og Handelsretten (han er sagsøgte 1 i dommen, red.) reelt som en del af ledelsen.

Tømte selskab

Da selskabet i 2015 kom i økonomiske problemer, blev en række af værdier og forpligtelser fjernet fra selskabet, uden at der skete en uvildig opgørelse af værdierne. Og da konkurssagen blev gennemført, modarbejdede Lennart Gutfelt kraftigt kuratorens arbejde, løj om sin viden om selskabet og skjulte vigtige regnskabsbilag for kuratoren, fremgår det af rettens papirer.

Konsekvensen for Lennart Gutfelt og selskabets reelle direktør blev derfor en konkurskarantæne på to år, der først udløber i november i år. Ifølge retten gives karantænen, fordi begge har ’udvist groft uforsvarlig forretningsførelse.’ Og at begge er ’uegnede til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed.’

DOKUMENTATION: Du kan her læse den anonymiserede kendelse om konkurskarantænen - sagsøgte 1 er Lennart Gutfelt.

Løgnagtigt løfte

I slutningen af december 2018 fratrådte Lennart Gutfelt derfor samtlige ledelsesposter i sine mange virksomheder. Men kort efter indtrådte sønnen Rasmus Gutfelt Skalbo på de fleste af posterne.

De efterfølgende måneder har den nye direktør dog ikke haft meget tid til at passe de mange ledelsesposter for sin far. Som Ekstra Bladet har afsløret, satte han og Arvin Mazaheri nemlig turbo på deres forretninger i blandt andet firmaet Marketing Saver, hvor de med et løgnagtigt løfte om Facebook-hjælp på 99 kroner om måneden lokkede et stort antal virksomheder til at underskrive kontrakter, der altså koster dem markant mere.

Adskillige af disse krav skal nu afgøres ved domstole rundt om i Danmark, da de ramte virksomheder konsekvent nægter at betale for fupkontrakterne.

Rasmus Gutfelt Skalbo holder officielt til i Spanien, men flere af hans firmaer har adresse i faderens revisionsselskab, hvor dette billede også er taget. Pr-foto

Adresse i Spanien

Udover at have travlt med sine egne forretninger, opholder Rasmus Gutfelt Skalbo sig i øvrigt heller ikke længere i Danmark. Ifølge cvr-registret er både han og Arvin i dag bosiddende i Spanien. Begge har fået adressebeskyttelse, så deres præcise adresse ikke længere fremgår af registeret.

Rasmus Gutfelt Skalbo ønsker ikke at tale med Ekstra Bladet om sagen.

- Det er en meget praktisk ordning Trods flere opfordringer til at mødes afviser revisor Lennart Gutfelt at stille op til et interview om sagen. Men i flere skriftlige svar forklarer han Ekstra Bladet, at sagen om både hans konkurskarantæne og sønnens firmaer er helt banal. 'Det er en meget praktisk ordning, som flere i min situation burde arrangere. Da jeg jo ikke længere er en vårhare aldersmæssigt, så er risikoen for at jeg går bort forøget,’ skriver han i sit første svar om, hvorfor sønnen er indsat som direktør i de fleste af hans selskaber. 'Med denne ordning kan Rasmus køre det hele videre uden fremmede folk ved roret,' konstaterer han. Lennart Gutfelt nævner dog intet om sin konkurskarantæne, før Ekstra Bladet efterfølgende spørger ind til den. To udlægninger

Nu kalder han dommen overraskende og mener, at han som investor selv blev snydt. 'Kurator har sin egen udlægning af sagen, vi har vores.' 'Jeg tabte min investering, jeg fik ingen løn og jeg modtog intet udbytte,' skriver han om sagen, der har kostet ham et 'rødt kort' i forretningslivet for groft uforsvarlig forretningsførelse.