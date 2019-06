Mobil på budget? Køb denne!

ANMELDELSE: Motorola One Vision hæver barren markant for, hvor meget du kan forvente, når du køber mobiltelefon på budget, mener vores anmelder

Hvad sker der, når man kombinerer tradition med fornyelse? Man får endnu en telefon fra kinesiske Lenovo med navnet Motorola.

Sådan har det været det seneste års tid, hvor kineserne under dække af det amerikanske, ikoniske brand har overhalet både Huawei, OnePlus og det genoplivede Nokia indenom.

Det er nemlig meget svært at blive sur på kommando, når man tester de prisbillige modeller, firmaet med jævne mellemrum sender på markedet. Og det gælder ikke mindst den seneste kaldet Motorola One Vision.

Se også: Samsung misser målet i ny hovedtelefon

Meget for pengene

For 2299 kroner - jo, den er skam god nok - får man en telefon med ren Android One, et flot 6,3 tommers Full HD-display, 128 gigabyte intern hukommelse og muligheden for ekstern hukommelse eller alternativt dual-sim. Og der er mere:

Hovedtelefonstik? Ja da. Hurtiglader? Selvfølgelig, hvad ellers! Basis hovedtelefon og et gennemsigtigt cover med i prisen? Naturligvis, manglede da bare.

Motorola er heller ikke faldet for fristelsen, og som andre producenter droppet den fysiske læser til fingeraftryk. Den sidder fortsat trygt og godt på bagsiden af telefonen.

Vanvittige priser på mobilmarkedet

Det skal du vide om telefonen Display: 6,3 tommers Full HD (1080 x 2520 pixels) PPI: 432 Størrelsesforhold: 21:9 Operativsystem: Android 9 Pie RAM: 4 GB Lagerhukommelse: 128 GB Eksternt microSD-kort: Ja, op til 512 GB (ekstraudstyr) Dual-sim: Ja - som alternativ til microSD IP-klassificeret: Ja, IP52 (beskyttet mod støv og vanddråber, men ikke vandtæt) Hovedkamera: 48MP/f 1.7 + 5MP/f 1.7 Selfiekamera: 25 MP/f 2.0 Bluetooth: 5 Batteri: 3500 mAh Hurtiglader: Ja, medfølger (15W) Headset: Ja, medfølger Minijack: Ja Højttaler: Ja, mono i bunden Cover: Ja, medfølger Læser til fingeraftryk: Ja, fysisk (sidder på bagsiden) Farver: Safir og Bronze Vægt: 180 gram Størrelse: 160,1 x 71,2 x 8,7 mm Pris: 2299 kroner (vejledende) Vis mere Luk

Se også: Ny mobil slår bunden ud af markedet

Velsmurt pakke

Det er dog ikke specifikationerne, der siger noget endeligt om en mobiltelefon. Det gør derimod producentens evne til at skrue det hele logisk og velsmurt sammen.

Og det gør Lenovo, hmmm, Motorola rigtigt godt. Brugeroplevelsen er helt igennem god og ikke i nærheden af at opføre sig billigt.

Her hjælper det, at telefonen understøttes af Googles Android One, der er meget tæt på, hvordan Google har tænkt sig, at Android skal fungere. Velsmurt!

Ny kameramobil er tæt på perfekt

Vi oplevede på intet tidspunkt, at Motorola One Vision var langsom. Displayet står flot, de indbyggede kameraer tager fine billeder til de flestes behov, og så er modellen - tag den, OnePlus - endda IP52-certificeret.

Det gør den ikke vandtæt, men modstandsdygtig over for støv og vanddråber.

Bonus: Der er ikke stereo højttalere, men en ganske fin mono i bunden. Samtidig kan du glæde dig over et solidt 3500 mAh-batteri, der lades lynhurtigt op med den medfølgende oplader.

Dommen: Skal du købe mobil på budget, kan du begynde her. Du bliver ikke skuffet!

Se også: Hackere stjal fotos af rejsende til USA