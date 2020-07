ONEPLUS NORD: Ny mellemklasse telefon sætter konkurrenterne under et voldsomt pres

Det blev både bedre og billigere at være mobilkunde i dag. I hvert fald hvis man er på jagt efter en Android-telefon, der kan alt det, man forventer at en dyrere model, men ikke har lyst til at betale overpriser for.

Som ventet præsenterede OnePlus nemlig for kort tid siden sin nye serie af mellemklasse telefoner kaldet OnePlus Nord.

Det er også navnet på den første telefon i serien, hvor specifikationer og ikke mindst priserne afslører, at der er lagt op til mobil priskrig med særligt Motorola og Nokia.

Der er ikke sparet på farverne eller specifikationerne i den nye OnePlus Nord. Foto: Ekstra Bladet

5G og 90 Hz

Helt som da OnePlus i sin tid gik ind på mobilmarkedet for at slås med topmodellerne fra Apple og Samsung, er OnePlus Nord en moderne telefon, som har potentialet til at skubbe selv ambitiøse konkurrenter på massemarkedet for prisbillige modeller til siden.

Således sælges OnePlus Nord til 3299 kroner for en model, der har otte gigabyte RAM, 128 gigabyte intern lagerplads og rigeligt med digitale kræfter til at klare alt det, de fleste efterspørger.

Displayet er det velkendte 90 Hz Fluid AMOLED display, som allerede kendes fra OnePlus 8 og i en næsten lige så god opløsning og teknisk kvalitet. Skærmens størrelse er 6,44 tommer.

Modellen, der også understøtter 5G, har på samme måde rigtig gode kameraer og ikke mindst et helt nyt selfiekamera i høj opløsning og med et vidvinkel objektiv indbygget.

Der er dobbelt op på selfiekameraer. Det ene objektiv er en ultra vidvinkel, der gør det nemmere at tage et billede af sig selv og andre, som er tæt på. Foto: Ekstra Bladet

Det skal du vide Type: 5G Android 10 Display: 6,44 tommers Fluid AMOLED 90 Hz Opløsning: 2400 x 1080 pixels (408 ppi) Størrelsesforhold: 20:9 Glas: Gorilla Glass 5 RAM: 8 eller 12 GB Intern lagerpads: 128 eller 256 GB Batteri: 4115 mAh Vægt: 184 gram Dual-sim: Ja, nano Læser til fingeraftryk: Ja, indbygget i displayet Bluetooth: 5.1 Wi-fi: 802.11 a/b/g/n/ac Hovedkamera: 48 MP normal (blænde 1.75) + 8 MP ultra vidvinkel (blænde 2.25/119 grader) + 2 MP macro (blænde 2.4) + 5 MP dybdesensor (blænde 2.4) Selfiekamera: 32 MP normal (blænde 2.45) + 8 MP ultra vidvinkel (blænde 2.45/105 grader) Vis mere Luk

Sælges fra august

Der er naturligvis områder, som OnePlus har været nødt til at spare. Det gælder for eksempel IP68-certificering, trådløs opladning og stereohøjttalere, som alle er fraværende i denne model.

Grafik og processor er også et trin langsommere end på OnePlus 8-serien, hvilket ifølge OnePlus betyder, at dem, der gerne vil bruge telefonen til tunge spil, risikerer at blive skufferede.

Men der følger fortsat en hurtigoplader (30 watt) med, er sat skærmbeskyttelse på skærmen og lagt et plastiketui med i salgskassen.

Hvis man ønsker en lidt større model, sælges OnePlus Nord også med 12 gigabyte RAM og 256 intern lagerplads til 3899 kroner. Begge udgaver leveres i enten blå eller turkis fra 4. august.