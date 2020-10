Mobilen den kræsne vælger

ANMELDELSE: Xperia 5 II er bygget til den krævende bruger - desværre for Sony er der slet ikke nok af den slags købere til at gøre nyheden til en sællert

Hvis salget af mobiltelefoner havde en puls, ville Sony være i livsfare.

De seneste år har det været tæt på umuligt mærke den japanske producent. Helt som LG, der også virker nærmest usynlig herhjemme, er Sony, som vi ellers elsker at købe fjernsyn, hovedtelefoner og spil konsoller fra, ikke på mobilkøbernes radar.

Bedre batterier og kamera

Fortjener genoplivning

Nu skal man ikke have ondt af en mobilproducent, der selv bærer det meste af skylden for sin manglende synlighed.

Det er prisen, firmaet må betale for at lave events - hvis overhovedet nogen - som kun få opdager. Og typisk først sender telefonerne på markedet, når man har glemt, at der var en nyhed på vej.

Det er faktisk ærgerligt, da Sony fortjener en genoplivning, fordi Xperia-serien, som er navnet på dets smartphones, på de fleste områder er ganske fremragende. Det gælder også dagens testmodel, Xperia 5 II, der er bygget i Thailand, men har alt det, man kan forlange af japansk elektronik i luksusklassen.

Lader din telefon lynhurtigt

En smart detalje på Xperia-serien er 'skuffen' til simkort og microSD-kort, som du ikke skal bruge et værktøj for at åbne. Det er godt bygget, når man tænker på, at telefonen er vandtæt. Foto: Ekstra Bladet

For de udvalgte

Det betyder, at der ikke er en finger at sætte på byggekvaliteten.

Displayet, der modsat Xperia 1 II ikke er 4K, er flot, som det altid er fra Sonys hånd. Og kameraerne er i deres helt egen klasse og kan ved brug af den medfølgende professionelle fotoapp levere billeder og video på niveau med langt dyrere traditionelle kameraer.

Her ligger - udover slap og manglende markedsføring - også en del af forklaringen på Sonys 'ulykke' på mobilmarkedet. Xperia-telefoner som denne er nemlig bygget til at tilfredsstille den kræsne bruger. Altså dem der for eksempel vil mere med deres kameraer end flertallet af mobilbrugerne. Eller som bare jagter en aflang og kompakt 5G-mobil med særlige evner til at afvikle mobile spil.

Læseren til fingeraftryk sidder på siden af telefonen og fungerer rigtigt fint. Foto: Ekstra Bladet

Sådan anmelder John G. Pedersen fra MereMobil.dk den nye telefon fra Sony. Video: YouTube

Har det svært

Når det gælder softwaren, der er Android 10 og snart 11, er min største anke, at Sony har lagt en bunke bloatware på enheden. Det er medfølgende software, du ikke er i stand til at slette, men alene kan deaktivere.

Det irriterer mig voldsomt, da det sender et signal om, at Sony og ikke jeg ejer telefonen og brugeroplevelsen. Fjern det!

Derimod kan du glæde dig over, at det aflange og kompakte design ligger godt i hånden, selvom der skal være plads til et 6,1 tommer stort display. Og at batteriet på 4000 mAh med hurtiglader, men ikke trådløs opladning, uden problemer får dig igennem en dag og nogle gange to.

Sony kan i den grad finde ud af at lave flotte og velfungerende mobiltelefoner. De er bare for dyre og sælger sjældent særligt godt. Pr-foto

Alle roserne til trods ville jeg imidlertid ikke købe modellen. Dertil er alternativerne i klassen ganske enkelt for gode og billigere. Og Sonys fordele for få for en gennemsnitligt mobilbruger.

Bedste alternativ lige nu er OnePlus 8T, hvor du for en markant lavere pris får det meste af det, som Sony kan.

Du kan se alle specifikationer på Xperia 5 II i en sammenligning med OnePlus Nord og OnePlus 8T her.