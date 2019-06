Mobilt bæst gør det hele klarere

ANMELDELSE: OnePlus 7 Pro leverer varen til dem, der vil betale mindre for det bedste

Hvorfor bygge en ny mobiltelefon, når den eksisterende er god nok?

Spørgsmålet er ekstra relevant, når det stilles til og om kinesiske OnePlus, der de seneste år har forbedret sin serie af prisrigtige mobiltelefoner, som giver meget mere for pengene, end du betaler.

Indtil for kort tid siden hed modellen OnePlus 6T.

Og spørger man Ekstra Bladets faste tester af One-Plus, som til hverdag arbejder som fotograf, er både den og forgængerne One-Plus 6 og 5T perfekte.

OnePlus 7 Pro er en stor og tung telefon, som du er nødt til at have i hænderne, før du beslutter dig. Foto: Olivia Loftlund

Tre klare nyheder

Men selvom man forbruger som en gang imellem kunne ønske sig en pause i kaskaderne af næsten ens nyheder til lidt højere priser, vil svaret fra OnePlus uden tvivl være: fordi vi kan.

Sådan er det også med OnePlus 7 Pro, der er navnet på den nye topmodel fra kineserne.

Den har vi testet de seneste uger under en sejlads rundt i de danske farvande.

Her har vi haft stor glæde af de tre reelle nyheder, som modellen byder på: en af de bedste og største skærme på markedet, forbedrede kameraer og et batteri og en opladning, der ligger i den absolutte top af markedet.

Mesterlig skærm

Lad os begynde med skærmen der er den bedste One-Plus nogensinde har sat i en mobiltelefon.

Og det er faktisk mere end pr-gas, når selskabet fremhæver netop skærmen.

Den er helt på højde med det bedste, som ' mesteren' i skærmteknologi, Samsung, leverer.

Som en af de første på markedet går skærmen helt til kanten og generes ikke af et selfiekamera og andre sensorer.

Det sidder i stedet i pop-up enheden, der er hurtig og virker solidt bygget. Vi har dog oplevet, at kameraet spontant ryger op på vej fra lommen og op til ansigtet, hvis man har slået ansigtsgenkendelse til.

Læseren til fingeraftryk er det sikre alternativ til den løsning, men stadig ikke så god som en fysisk læser.

Når det gælder kameraer, får brugerne af OnePlus Pro 7 en klar forbedring af billedkvaliteten, men ikke nok til at slå kameraerne i Huaweis bedste og Googles Pixel-telefon.

Batteriet imponerer (igen igen)

Og så er der batteriet og hurtigopladning. Her er OnePlus helt som med kameraerne ikke alene om at være gode, men vi tør godt udnævne OnePlus til at være absolut bedst til opladning og batteristyring.

Hvis bare Apple og Samsung kunne lære af det.

Lillebror er også fin

Mod sædvanen har OnePlus nu to modeller på markedet på samme tid.

OnePlus 7 er den billigere udgave af Pro-modellen og kan bedst beskrives som en opgraderet 6T med stereohøjttalere, bedre kameraer og kraftigere digitale muskler.

Du kan her se specifikationerne for OnePlus 7 Pro og OnePlus 7 mod hinanden

