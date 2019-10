Mobiltelefon kopierer sig selv bedre

Hvis nogen har bygget sig ind i en niche de seneste år på mobilmarkedet, så er det japanske Sony.

Firmaet har både i design og funktioner valgt at gå egne veje, hvilket ikke har ført til enorm succes. Det er en smule ufortjent, når man ved, at både displays, kameraer og resten af hardwaren bestemt er konkurrencedygtig.

Men som bekendt bliver der ikke givet point for andet end hitprodukter på netop mobilmarkedet. Og her har Sony ikke ligget i toppen.

Bedre kopi

Mit bud er, at den nyeste model, Xperia 5, heller ikke ændrer på Sonys status på mobilmarkedet. Men modellen er et fremragende eksempel på, at man sagtens kan kopiere sig selv bedre.

Kopien, som Sony har lavet, er at tage det bedste fra topmodellen Xperia 1 og skrumpe den. Gode kameraer og de stærke digitale muskler (læs: RAM og lagerplads) er derfor magen til den større og lidt dyrere Xperia 1.

Men modellen er mindre, lettere og displayet har en lavere opløsning. Sidstnævnte betyder dog ingenting, da Xperia 5 viser både billeder og video i en meget flot kvalitet.

Det skal du vide Display: 6,1 tommers Full HD OLED Opløsning: 1080 x 2420 pixels (21:9) RAM: 6 GB Intern lagerplads: 128 GB Eksternt lager: Ja, microSD-kort Hovedkameraer: 12 MP super vidvinkel (blænde 2.4), 12 MP tele (blænde 2.4) og 12 MP normalkamera (blænde 1.6) Selfiekamera: 8 MP (blænde 2.0) Læser til fingeraftryk: Ja, på højre side af telefonen Vægt: 164 gram Batteri: 3140 mAh, oplades via USB-C med ledning / har ikke trådløs opladning Dual-SIM: Ja - optager pladsen til microSD-kortet Pris: Set til 5900 kroner uden abonnement Vis mere Luk

Formen er perfekt

21:9-formatet, som nogle elsker at hade, er da også ideelt til netop streaming. I hvert fald når det, man ser, er bygget til det nye filmformat.

Under vores test var lyden fra de indbyggede højttalere dog gennemsnitlig. Det samme kan man sige om læseren til fingeraftryk på siden, der heldigvis kan forbedres med softwareopdateringer.

Hvad vi virkeligt godt kan lide ved Xperia 5 er formen.

Der er her tale om en premium mobiltelefon, som føles kompakt, men faktisk har lige så stor og god en skærm som Samsungs Galaxy S10.

Alt for høj pris

Desværre er prisen på modellen ikke faldet drastisk i forhold til Xperia 1. Vores bud på en rimelig pris ligger mellem 4500 og 5000 kroner, som også er niveauet, du skal betale, hvis du tegner et abonnement. Modellen er set til 5900 kroner uden abonnement.

Sony har fortsat nogle uvaner med Android-softwaren, der skæmmes af en række medfølgende programmer, der er ren spam.

I den her prisklasse forventer vi altså ren Android - vi kan godt selv finde ud af at downloade resten af programmerne, men vi ved godt, at Sony og andre producenter gør det, fordi de får penge for det.

Dommen over Xperia 5 er derfor: Flot og velfungerende telefon, der kopierer Sonys allerede gode Xperia 1 bedre. Prisen er bare for høj. Alt for høj.

