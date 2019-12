Motorola dumper: Denne telefon skal du IKKE købe

ANMELDELSE: Motorola Moto G8 Plus er på nogle områder værre end sin forgænger G7 Plus

Motorola har længe været meget gode til budgetmobiler. De beviste dette igen sidste år med deres daværende, strålende Moto G7 Plus, og nu er de tilbage med efterfølgeren. Navnet vil næppe overraske nogen, for ja, det er netop Moto G8 Plus, som skal på hylderne i forretningerne i 2020.

Eller er det virkelig det ? For ganske vist er navnet G8 Plus. Vi er bare ikke sikre på, om det er G8 Plus, der fortjener al hyldepladsen længere, da den har større mangler, som vi ærligt talt er overraskede over i denne telefon, der er bygget i plast.

Dette var noget, vi ikke troede, vi ville se på telefoner i denne prisklasse. Motorola hjalp jo med at starte trenden med billigere glas- og metaltelefoner tilbage i 2017, da de lancerede Moto G5 Plus. Moto G6 Plus var også lavet af metal.

Siden da har vi set en stadigt stigende mængde af sådanne fra andre leverandører, og endda den fantastiske Xiaomi Mi A2 med en sprød og massivt metalkrop.

Ud over det faktum, at plast føles billigt, let bliver fedtet og bestemt vil se grimt ud, når telefonen har været i brug i et halvt år, er der også noget at sammenligne med.

Den dyreste iPhone kan blive bedre

Motorola satser på den rene udgave af Android. Det er godt. Foto: Tek.no

Mest søgte udgave lige nu:

Læs mere om dette prislink i bunden af artiklen

For at eje en mobiltelefon for omkring 2000 kroner og op i dag - uden at den er lavet af metal og glas - er, ja, ganske unødvendigt. Det føles bedre i hånden, det er mere robust og, okay, okay, det ser bedre ud at gå rundt med noget lidt mere kvalitet.

Her kommer G8 Plus til kort, ganske enkelt. Ligesom One Macro, som vi for nylig var meget skuffet over, er både rammen og bagsiden lavet af blød og let plast (hvilket naturligvis forsøger at efterligne metal og glas, red.).

Det skal siges, at dette ikke betyder noget, hvor solid telefonen føles; den er meget stift og føles godt bygget. Men den kvalitetsfølelse, vi har haft i tidligere generationer af Moto G, er som fordampet.

Skuffelsen til side: Moto G8 Plus er stadig en af ​​de hurtigste budgetmobiler, du kan købe. Igen er det kombinationen af ​​næsten ren Android, få menuanimationer og en ret kraftig middelklasse-processor. Med sine 8 kerner er Snapdragon 665 en lille opgradering i forhold til sin forgængers Snapdragon 636 og bygget på en temmelig ny 11 nanometerprocessor.

Det er dog værd at bemærke, at telefonen stadig scorer lavere i ydelsestests end sammenlignelige konkurrenter, såsom Nokia 7.2, som har den lidt svagere Snapdragon 660.

Denne artikel er lavet i samarbejde med Tek.no.

Der er plastik overalt. Foto: Tek.no

Se også: Samsungs bedste telefon har en stor fejl

Dette er intet at klage over, da Motorolas telefoner er meget hurtige og behagelige at bruge. Vekslingen mellem apps, åbning af nye apps, åbning af menuer eller start af spil er tilsyneladende ikke en udfordring for G8 Plus, og i testperioden kan vi ikke sige, at vi følte os belastede af en hakkende eller træg software.

Bortset fra i kameraappen. Der er der betydeligt større inerti, end vi har været vant til før, og nogle gange har appen simpelthen lukket ned uden advarsel.

Når du først klikker på et foto, sker det også, at G8 Plus har brug for et par sekunder for ‘at komme sig.’ Det kan have noget at gøre med 48 megapixel-billedchippen og al den information, den har brug for at indsamle, men det er et rent gæt. Faktum er, at brugeroplevelsen lider lidt her.

Batteriets levetid er dog mere end nok til en hel dags brug med en størrelse på 4000 mAh. Ja, selvfølgelig får du også en hurtig opladning, samt en TurboPower oplader fra Motorola med i kassen.

Skærmen er en af styrkerne ved den nye model. Og de indbyggede stereohøjttalere kan man heller ikke klage over. Foto: Tek.no

Billigere og godt alternativ:

På softwaresiden er der ikke rigtig meget at sige. Motorola har længe haft mere eller mindre den samme opskrift: installer standard Android lige fra Google (god), tilføj din egen Motorola-app med dejlige små funktioner (god) og ændre menunavigation (tjaah).

Sidstnævnte blev dog bedre sidste år, da Motorola flyttede fingeraftrykslæser bagpå og begyndte at bruge standardløsningen, som Google nu har: swiping.

Dette fungerer ligesom enhver anden telefon med et sådant system: swipe til venstre for at gå tilbage, stryg op og hold for at skifte mellem apps og tryk én gang for at gå til startskærmen.

Den samme løsning bruges i år, og det er godt. Fingeraftrykslæser er også præcis og forholdsvis hurtig, men bestemt heller ikke den hurtigste på markedet. I betragtning af kameraernes placering er den i det mindste meget let at finde uden at udtværge kameralinserne.

Vores dom: Moto G8 Plus er ikke pengene værd. Foto: Tek.no

Se også: God lyd til træning? Her er Apples bedste bud

Den mest negative ting ved softwaren er uden tvivl, at det er, ja, den samme. Det er den samme Android-version, Moto G8 Plus lanceres med. Og som Moto G7 Plus for nylig blev frigivet på markedet med: Android 9.0 Pie. Vi begynder at nærme sig det halve år efter, at Android 10 er frigivet , så her skulle nogen hos Motorola virkelig gøre noget.

Det er også værd at nævne, at vi trods alt værdsætter, at Motorola ikke er begyndt at skabe nye løsninger her, fordi G8 Plus trods alt ser meget ren og smuk ud i menuerne.

Motorola-appen med smarte funktioner er også, ja, temmelig smart. Men det begynder også at ligne lidt ladhed med hensyn til software.

Fra G7 Plus til G8 Plus er skærmen vokset en smule og har nu 6,3 tommer i 19:9-format. Det betyder 2280 x 1080 pixels og et skarpt og pænt billede.

Det betyder også, at telefonen begynder at komme ind i uhåndterligt land for mennesker med mellemstore eller små hænder, og for undertegnede var brug af to hænder undertiden obligatorisk.

Forvent at den med tiden bliver godt ridset. Foto: Tek.no

Se også: Topkarakter til Apples nye 'billige' iPhone

Mest irriterende er, at volumenknappen er placeret så højt, at det praktisk taget er umuligt at nå med den ene hånd uden at nå så langt, at du risikerer at gå glip af det hele. Det minder os om gamle Sony-telefoner, hvor lydstyrkeknappen også var berygtet for sin høje placering.

Når du først får fat i lydstyrkeknappen, sker der dog noget mørk magi, for på G8 Plus er basen voldsom, hvis du skruer lydstyrken korrekt op på de eksterne stereohøjttalere.

Dette var bare noget, der skulle være nyt sidste år, og vi må sige, at de leverer. Dette er en lyd, som vi nemt kunne bruge til at se en serie i sengen uden behov for at finde nogle bedre højttalere.

Hvis vi ser på skærmen, bliver det hurtigt klart, at lysstyrken har fået noget ekstra trin siden sidste gang. Det er en dejlig og klar skærm, og vi har virkelig intet andet at klage over end hakket i toppen til frontkameraet. Det er en god LCD-skærm, simpelthen.

Det næste naturlige trin er naturligvis AMOLED, men dette er også dyrt. Motorolas 'Always On Display' ville give endnu mere mening, hvis de havde gjort det. Til prisen er det kun Nokia 7.2, der slår G8 Plus på skærmen, og det er netop med OLED som trumfkort.

Se også: Pas på inden du køber Googles højttaler

Den nye model fra Motorola er ikke god til at lave billeder i dårlig belysning. Foto: Tek.no

På kamerasiden er der sket de største ændringer fra G7 Plus til G8 Plus, men som vi nævnte tidligere, er det ikke kun til det bedre. G8 Plus har nemlig den omtalte inerti i kameraet ved regelmæssig fotografering.

En af de nyheder, du får med denne telefon, er også en af ​​de absolut langsomste: natfoto. Dette er en funktion, du bør tage nogen tid til at bruge, da den fungerer ved at tage lange eksponeringer og stabilisere ved hjælp af software undervejs.

Huawei har haft stor succes med sin P20 Pro, og nu er mere eller mindre resten af ​​markedet fulgt og har implementeret det samme.

Desværre er Motorola ikke i nærheden af ​​at opnå den samme magiske effekt, som Huawei gør i sine topmodeller med G8 Plus’ nattilstand. Du kan ikke tage billeder i mørke og forvente klare billeder.

Du kan heller ikke tage billeder af katten indendørs i mørke og forvente noget fornuftigt til gengæld.

Se også: Billig mobil har den bedste skærm

Godt og billigt alternativ:

I nogle situationer, f.eks. ved delvis belyste bybilleder, kan funktionen undertiden være praktisk, men den er simpelthen ikke fleksibel eller forudsigelig nok til, at vi bruger den regelmæssigt. Hvis der ikke er lys nok til at arbejde med, er resultatet normalt meget blødt, detaljeret og sløret.

Når det er sagt, er hovedkameraet godt til normal brug. Det er et relativt lyst kamera med høj opløsning, selv om vi ikke helt kan se, hvordan vi bruger 48 megapixel til regelmæssig brug.

Derfor er mange producenter kommet ud med et lavere antal pixels end dette i deres hovedkameraer. Men det gør jobbet og er ikke værre end sidste år.

Vi er mere imponeret over de gode billeder, som frontkameraet giver i naturen, med fint detaljerede ansigter og en naturlig bokeh, som vi ofte ikke ser i denne prisklasse. Softwarebokeh fungerer også godt, både her og i hovedkameraet.

Endelig er det også værd at nævne et kamera, der er helt dedikeret til video: vidvinklen. Dette er et trick hentet lige fra Motorola One Action, så du kan skyde superstabiliseret vidvinkelvideo i portrættilstand.

Resultaterne kommer på den anden side i vandret retning, så i praksis er dette bare en meget praktisk måde at filme fuldstændig, øhhh, almindeligt. Men i bredt format og stabiliseret, altså. Vi kan godt lide det, fordi det er unikt, og Motorola skal fortsætte ad den vej.

Mest søgte udgave lige nu:

Det bliver kun til en middelmådig karakter til Motorola i denne omgang. Foto: Tek.no

Motorola bør på den anden side ikke fortsætte med at lancere nye telefoner, der næppe er bedre end deres forgængere og på nogle områder bestemt værre.

Vi tror oprigtigt, at hvis du leder efter en telefon, der gør, hvad Moto G8 Plus gør, så er du faktisk på udkig efter en G7 Plus.

Telefonen koster noget mindre, har en betydeligt bedre og mere 'premium' byggekvalitet og er ellers godt sat sammen. Ja, selv Android-versionen er den samme.

Brugeroplevelsen kan endda være lidt bedre i betragtning af inertien i kameraappen, som vi mærkede i G8 Plus. Det, du hovedsageligt mister her, er vidvinkel kameraoptagelse, et endnu bedre frontkamera og kraftfulde stereohøjttalere.

Af disse ville vi kun betragte det første som en virkelig stor ændring. Det gør det vanskeligt for os at anbefale Moto G8 Plus. Det er ikke, fordi det er en dårlig telefon at bruge, men fordi alternativerne er så meget bedre og også billigere.

Her har Motorola ganske enkelt sovet i timen. Og det gør de normalt ikke.