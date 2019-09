Motorola zoomer ind på Danmark

Når Apple på tirsdag præsenterer nye dyre iPhones, vil det helt sikkert udløse en voldsom hype og give global omtale. Men de seneste år er det i den anden ende af markedet, at interessen burde ligge.

Nemlig budget telefonerne til under 3000 kroner, som blandt andet Nokia og Lenovos Motorola-brand er mestre i.

Sidstnævnte fulgte i aften i sporet efter Nokia, der tidligere i dag præsenterede deres bud på prisbillige telefoner til dem, der ikke vil flås med Apple/Samsung-priser. Og her til aften er det altså Motorola, der viste sin nyhed, Motorola One Zoom, frem på techmessen IFA i Berlin.

Der er hele fire objektiver i hovedkameraet på Motorola One Zoom. Pr-foto

Alt er lidt bedre

Ekstra Bladet fik tidligere på ugen mulighed for at se og prøve telefonen. Og den minder på flere områder om Motorola One Vision, der fik topkarakter i vores test.

Forskellen er, at alle specifikationer har fået et hak op, mens prisen holder sig en krone under den magiske grænse på 3000 kroner.

For de 2999 kroner får du således et 6,4 tommers display, der nu er OLED i formatet 19:9. Og hvor 85 procent af overfladen er dækket af skærm.

Batteriet er ligeledes vokset fra 3500 til 4000 mAh, ligesom den medfølgende hurtigoplader er lidt større og nu på 18 watt.

Satser på kameraer

Som modellens navn antyder, er det imidlertid i kameraerne, at den største nyhed skal findes.

Her har Motorola ladet sig inspirere af andre producenter - som Huawei med deres P30 Pro - der har succes med at installere både en solid vidvinkel og zoom.

Begge er dækket ind i modellen, der kan zoome tre gange optisk og op til 10 gange med digitalt zoom.

Artiklen fortsætter under videoen...

Første kig på Motorola One Zoom. Video: YouTube

Motorola One Zoom har i øvrigt en bagside i Gorilla 3-glas, der ifølge Lenovo er mindre modtagelig over for fingeraftryk end normalt. Og når det gælder dit ægte fingeraftryk til at låse telefonen op, så læses det nu i displayet på forsiden. Sidstnævnte funktion har vi ikke haft mulighed for at teste.

Modellen, der har den rene udgave af Android, kan forudbestilles fra i morgen og leveres fra 13. september. I Danmark sælges modellen med 4 GB RAM og 128 GB intern lagerplads, der kan udvides med et eksternt hukommelseskort.

