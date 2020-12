Musearm? Den her ruller dig sundere

Lad mig være helt ærlig: Jeg kommer ikke til at bruge den. Aldrig.

Det er sjældent, at jeg går så hårdnakket ud af en test, da de fleste gadgets - selv når de rammer lidt ved siden af - alligevel er brugbare i en eller anden grad.

Men i dette tilfælde handler det ikke om at ramme ved siden af. For Logitechs seneste ergonomisk trackball, ERGO M575, rammer helt i plet. Problemet for mig er bare, at jeg ikke er i målgruppen.

Sådan har du aldrig set en mus før

Her ses ERGO M575 sammen med MX Master 3, der er en traditionel, men også ganske ergonomisk mus. Foto: Ekstra Bladet

Lækker at bruge

Det er godt for mig, der ikke lider af musearm eller andre smerter fra de mange timer med mus og tastatur. Og endnu bedre for dem, der har brug for 'en mus', som står helt stille og alligevel sikrer, at du får en masse for hånden.

Her lever den ergonomiske trackball op til alle de krav, man kan stille til de bedste modeller på markedet.

Den er velbygget og reagerer med stor sikkerhed og præcision. Og så er den lækker at bruge. Når man samtidig tilsætter det univers af teknologi, som Logitech har bygget op omkring sine pegeredskaber, kan det kun ende godt.

Helt som med de mus, vi tidligere har rost Logitech for, får du nemlig de samme funktioner. Du kan med et tryk nemt og digitalt hoppe fra din pc til din tablet og videre til en bærbar Mac. Og du kan alt det, man allerede kan på gode mus.

Håndformen på trackballen er virkelig god og støtter timevis af ergonomisk brug. Foto: Ekstra Bladet

Her ses trackballen forfra. Foto: Ekstra Bladet

Dyrere alternativ

Der skal nok være læsere, der ville have glæde af en ergonomisk trackball, selvom de som jeg ikke er plaget af musearbejdet. Mit bud er dog, at mange vil savne bevægelsen og følelsen af, at man styrer sin mus.

Den stationære trackball er, som jeg oplever det, primært til dem, der oplever bevægelsen med deres mus som problemet. Her leverer ERGO M575, hvad du bliver lovet.

Men der er tale om en billigere version af en anden populær trackball fra Logitech kaldet MX ERGO. Den er værd at overveje, hvis du gerne vil have mere fleksibilitet og bevægelse under brug. Her er ERGO M575 stationær og billigere udført.

Du kan ikke genoplade batteriet, men det holder ifølge Logitech op til 20 måneder, før det skal skiftes. Læg også mærke til den særlige Logitech-dongle som kan sidde skjult sammen med batteriet, når du ikke bruger den. Foto: Ekstra Bladet

Her ses trackballen fra siden. Foto: Ekstra Bladet

