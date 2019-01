Når det ikke skal være Sonos: Få mest soundbar for pengene

Hvis man køber en moderne fladskærm, er lydkvaliteten ofte et af de områder, der er sparet på. Der er med andre ord dømt tynd eller flad lyd, hvilket får mange til at investere i eksterne højttalere.

Prisen for et godt system er typisk på niveau med eller højere, end hvad man har givet for skærmen. Derfor kan man med rette stille store krav til, at både lyd, betjening og funktioner er i top.

Et godt system at tage udgangspunkt i er derfor Sonos', der både tilbyder tre forskellige soundbars, en subwoofer og tre typer af baghøjttalere.

Sonos Beam har en god størrelse, der ikke dominerer stuen eller dit fjernsyn. Pr-foto

Polk og Denon som alternativer

Et stærkt mix af mulighederne er Sonos Beam som soundbar, to Sonos One som baghøjttalere og subwooferen til en samlet pris på 12.796 kroner.

Uden subwooferen, hvilket stadig giver et rigtigt godt lydsystem, er prisen 6797 kroner.

Men hvor meget soundbar kan du få, hvis prisen skal holdes under 10.000 kroner og gerne mindre - og ikke være Sonos? Det har Ekstra Bladet testet med de to modeller Polk MagniFi MAX SR og Denon HEOS Bar + Subwoofer.

Sidstnævnte er dyrest, men også det som mest ligner Sonos. Her får man alene en soundbar og subwoofer for lidt over 9000 kroner, mens amerikanske Polk tager næsten 8000 kroner for et fuldt 5.1 surround system.

Sådan ser den samlede pakke fra Polk ud. Pr-foto

Første indtryk

Det er tydeligt, at de to produkter forsøger at nå hver deres målgruppe.

Mens Denon både i pris og design går efter den solide, måske lidt 'kedelige' kvalitetsforbruger, så forsøger Polk at levere til en 'alle-skal-kunne-lide-det' målgruppe. Det betyder, at der i MagniFi MAX SR er satset på alt fra bluetooth til Chromecast og Google Home med højttalere i hele stuen.

Polks MagniFi soundbar og subwoofer er pænt lavet, men heller ikke mere. Vi taler ikke om tunge enheder, men solid plastik og en ok finish.

HEOS Bar er mere velbygget og er den bedst designede af de to enheder, hvis målet er at matche en typisk 50-55 tommers fladskærm med en nogenlunde diskret bar.

Denon har skabt en solid og velfungerende soundbar med sin HEOS-serie. Pr-foto

Med i kassen

Ingen af de to produkter svigter, når det gælder kabler, batteri og fjernbetjening. Der følger det med i kassen, du skal bruge, for at kunne komme hurtigt i gang.

Fjernbetjeningen fra Denon er dog af en så plastikagtig kvalitet, at det trækker ned, at den kom med i kassen.

Drop den eller byg en bedre, Denon!

Sådan kan opsætningen af de trådløse baghøjttalere fra Polk se ud. Pr-foto

Opsætning

Der skal lidt mere arbejde til at sætte Polk-systemet op, men det giver sig selv, når der også skal findes strøm og plads til de trådløse baghøjttalere.

Begge modeller er dog meget enkle at få gang i, og særligt Denon udmærker sig ved sin logiske og i dag meget bedre app, end vi tidligere har set.

Det er en god detalje, at Polk har indbygget en funktion til forbedring af stemmerne, når der er brug for det. Pr-foto

Lyden

I sidste ende er det lydoplevelsen, man betaler for, når der investeres i en soundbar. Og her skuffer ingen af de to.

Begge leverer en fyldig og god lyd, når man ser film med et bredt lydbillede. Polk har indbygget funktioner, som gør det nemt at skifte rundt mellem sport, film og andre lydsituationer. Du kan også fokusere stemmerne i det afspillede, når du har brug for det.

Denon ligner igen mere Sonos i balancen og lydbilledet på sin soundbar. Særligt når det gælder afspilning af musik er HEOS-systemet overlegent og mere dækkende end Polk.

Der følger ikke baghøjttalere med systemet fra Denon, men de kan tilkøbes. Pr-foto

Betjeningen

Som allerede nævnt har Denon gjort meget for at forbedre deres app, som gør det enkelt at streame musik direkte fra skyen fra de største streamingtjenester. Men også til at dele lyden i andre rum, hvis du senere investerer i flere højttalere.

Polk har omvendt satset på blandt andet Chromecast, hvilket er en nyttig metode til at sende lyd til systemet. Du kan også via en Google Home-enhed stemmestyre højttalerne og få dem til at afspille lyd, ændre volumen eller stoppe en afspilning.

Fjernbetjeningen fra Polk er den mest avancerede og bedste af de to modeller, mener vi.

Sådan ser tilslutningsmulighederne på Polk ud. Pr-foto

Tilslutningsmuligheder

Helt som der ikke er sparet på kabler, batterier og andet, som skal bruges for at komme i gang, så har de to soundbars alle de tilslutningsmuligheder, de fleste har brug for.

Denon er bedst udstyret med hele fire HDMI-indgange mod Polks tre. Dem kan du bruge til at tilslutte Apple TV, spillekonsol og andre enheder til.

Men ellers er de to soundbars ganske ligeligt udstyret med optisk lyd, USB-indgang, AUX og trådløs adgang via wi-fi og bluetooth.

Sådan ser tilslutningsmulighederne på Denon ud. Pr-foto

Dommen

Hvis du jagter et samlet system, der ikke ruinerer dig, er Polk MagniFi MAX SR bestemt værd at overveje.

Systemet dækker bredt, men sætter sig samtidig mellem flere stole, hvor det både skal være godt til tv og musik. Og det lykkedes ikke til perfektion.

Har du derimod ambitioner, hvor du ganske vist betaler lidt mere, men også vil være sikker på, at du både får en virkelig god lydoplevelse fra dit tv, og når du bruger højttalerne som musikanlæg, så er Denon HEOS Bar + Subwoofer svær at komme udenom.

Du får ganske vist ikke hele pakken med 5.1-lyd fra begyndelsen, men vores bud er, at du selv til prisen får mest for pengene med HEOS.