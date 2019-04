Netflix-dræber slår til: Det betyder det for dig

Der er dårlig nyt til de mange, som i dag betaler for et Netflix-abonnement. For noget af det mest eftertragtede indhold, som Netflix i dag tilbyder, er på vej ud af tjenesten.

Superheltefilm fra Marvel, stjernekrigsserien og tegnefilm fra filmstudiet Pixar er blot noget af det populære indhold, der allerede er forsvundet eller snart forsvinder fra Netflix.

Det er indhold som dette, der er på vej ud af Netflix og ind i Disneys nye betalingstjeneste. Foto: VALERIE MACON/Ritzau Scanpix

Svækker Netflix

I stedet tvinges brugerne til at tegne et abonnement på den nye tjeneste kaldet Disney+, der ventes at blive markant billigere end Netflix.

Disney løftede i nat sløret for planerne, men det har længe været kendt, at den gigantiske underholdningskoncern vil have en solid bid af det attraktive streamingmarked.

Også Apple er på vej med deres tjeneste kaldet Apple+, hvilket kan være med til at svække Netflix yderligere. Disney kan samtidig svække Apples forsøg på at få fodfæste på streamingmarkedet.

Usikker dansk lancering

Disney+ lanceres 12. november i USA til en pris på godt 50 kroner om måneden. For de penge får brugerne blandt andet 30 sæsoner af kulttegneserien Simpsons, alle Star Wars filmene, alt indhold fra Pixar og en lang række af nye film og tv-serier.

Først senere på året og måske først til næste år kommer streamingtjenesten sandsynligvis til Danmark.

Det er dog uvist, hvad prisen bliver herhjemme, og om danske kunder får adgang til lige så meget indhold, som brugerne på det amerikanske marked.

