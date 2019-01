Netflix hæver prisen i USA: Det betyder det for dig

Amerikanske Netflix-kunder begynder året med en markant prisstigning.

Streaminggiganten, der er begravet i gæld, hæver prisen på alle sine abonnementer med op til 18 procent.

Det skete senest for danske kunder i efteråret 2017, hvor månedsprisen for to af de tre abonnementstyper steg med 10 kroner.

Netflix: Rammer ikke Danmark

Både HD og Ultra HD-abonnementet i USA bliver nu to dollars dyrere i månedspris, mens basisabonnementet stiger med en dollar. Men indtil videre får de stigende priser kun betydning for danske kunder, der har købt et amerikansk abonnement for at spare penge.

Netflix oplyser nemlig til Ekstra Bladet, at de aktuelle prisstigninger alene handler om USA.

'Prisændringerne rammer de enkelte lande.'

'De øgede priser i USA har ingen betydning eller er nogen indikering af, at de globale og dermed danske priser stiger.'

Interaktivt element

Stadig penge at spare

Og selvom priserne i USA nu stiger, er der fortsat op til 25 kroner om måneden at spare på at have et amerikanske Netflix-abonnement frem for et dansk.

Det viser en beregning, som Ekstra Bladet har lavet.

Indholdet er det samme, men omregnet til danske kroner er det fortsat billigere at betale i dollars. Besparelsen afhænger dog af den aktuelle dollarkurs og det kurstillæg, bankerne normalt tager, når man betaler med kreditkort.

