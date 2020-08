Nets om fejl: Derfor koster Apple Pay et gebyr

TIP OS: Er du også blevet opkrævet et ulovligt gebyr på et privat betalinsgkort? Del dine oplevelser og gerne kvitteringer i en mail til tech@eb.dk

Det er hos betalingsfirmaer som Nets og hos bankerne, at løsningen på de ulovlige gebyrer på Apple Pay og Google Pay skal findes.

Det mener butikskæden Dagrofa, der blandt andet står bag Meny og Spar.

- Vi er opmærksomme på, at der i få tilfælde kan være et problem med gebyrer på betalingskort, og vi er i løbende dialog med Nets, siger kommunikationskonsulent Casper Suk Thorlacius fra Dagrofa til Ekstra Bladet.

Svært at løse

Som Ekstra Bladet tidligere i dag afslørede, er danske forbrugere i mindst et år tilbage i nogle tilfælde blevet opkrævet et ulovligt gebyr for at bruge mobile løsninger som Google Pay og Apple Pay.

Hos Nets erkender man da også, at der findes en teknisk udfordring. Og at man ikke ved, hvor mange forbrugere der ulovligt har betalt et gebyr. Men det er et problem, Nets har svært ved at løse.

'Nets har etableret en proces for at sikre, at brugere af Apple Pay, der har tilmeldt et dansk udstedt kort, ikke gebyrpålægges iht. de gældende regler', forklarer presseansvarlig Povl Damstedt Rasmussen i en mail til Ekstra Bladet.

'Vi er dog afhængige af, at vi får opdaterede BIN-lister (kortlisterne, red.) fra de internationale kortselskaber, der korrekt viser, hvor et kort i Apple Pay er udstedt henne. Derudover går der et stykke tid, inden opdaterede lister implementeres i terminalen.'

'Det skyldes, at kortselskaberne først skal opdatere listen og sende den ud, hvorefter den skal formateres til at passe til de forskellige løsninger og siden implementeres i terminalerne'.

Sådan virker det Apple Pay og Google Pay er mobile betalingsløsninger, hvor man taster sit fysiske betalingskort ind i en særlig app. Når man vil betale i en butik, lægger man sin telefon hen over betalingsterminalen i stedet for sit kort. Løsningen er mere sikker, fordi andre ikke kan aflure ens kort eller pinkode. Alt foregår nemlig på telefonen. Det er uanset betalingsmåde - fysisk eller digital - forbudt at opkræve et gebyr fra private betalingskort, som er udstedt inden for EU. Derimod må der godt opkræves gebyr fra kort udstedt uden for EU eller firmakort.

Kræv selv pengene tilbage

Indtil videre må forbrugerne derfor leve med, at de risikerer at betale et ulovligt gebyr. Og der er ingen udsigt til, at de får pengene retur med hjælp fra Nets.

'Det er ikke noget, som vi ville kunne gøre. Jeg skal ikke kunne svare, om andre kan', lyder det fra Povl Damstedt Rasmussen.

Løsningen er derfor, at kunderne selv kræver pengene tilbage, når de opdager, at de er blevet snydt.

Det svarer butikken Her er svaret, Morten Fahrnholz fik fra Dagrofa, der ejer blandt andet Meny og Spar: Forklaringen på at du kan blive opkrævet gebyr ved brug af Google Pay/Apple Pay hos os og ikke ved Coop el. Salling Group er, at den løsning vi har hos Nets indeholder at der opkræves gebyr ved kort udstedt udenfor EU/EØS samt virksomhedskort. Som vi også talte om, genereres der et kortnummer ved betaling med Google Pay/Apple Pay, som ikke svarer til dit VISA/Dankort-nummer. Hvis kortnummeret der generes ikke er oplyst af din bank til Nets, kan Nets ikke registrere at terminalen ikke skal kræve gebyr for betalingen, og da terminalen læser et udenlandsk kortnummer, som ikke fremgår af ’listen’ med kortnumre der ikke skal opkræves gebyr fra, vil terminalen opkræve gebyr for betalingen. For at opsummere: problemet vil ligge hos din bank, som ikke har oplyst kortnummeret der genereres v. brug af Google Pay el. Apple Pay til Nets, hvorfor Nets ikke registrerer at der ikke må opkræves gebyrer på det genererede kortnummer, og fordi vi (og Q8 osv.) har valgt en løsning hvor der opkræves gebyr på firmakort og kort udstedt udenfor EU/EØS, kan du blive pålagt gebyr. Jeg skal selvfølgelig sige, at du til enhver tid kan gå til butikken og få beløbet retur.

