Nokia slår igen med nye telefoner

Mens kinesiske Huawei forsøger at sætte solide plastre på de sår, firmaet har fået i handels- og sikkerhedskrigen mellem USA's præsident Trump og Kina, udnytter andre mobilproducenter nu det tomrum, der er opstået.

Nokia, der netop har lanceret en serie af nye telefoner på techmessen IFA i Berlin, lægger da heller ikke skjul på, at det finskejede firma trods sin produktion i Kina ikke er i samme kategori som Huawei.

For eksempel beskyttes brugernes data ifølge Nokia i Finland og ikke i Kina, forsikrer firmaet.

Nokia 7.2. Pr-foto

Det bedste argument for at interessere sig for Nokia - der i dag er et nyt firma kaldet HMD Global Oy, som har købt retten til varemærket af Nokia - er efter vores opfattelse dog primært kvaliteten af de telefoner, der sendes på markedet. Og ikke mindst pris som Nokia sælger telefonerne til.

Se også: Sonos bliver bærbar: Så dyr er den

Nokia 2720 Flip. Pr-foto

Se også: Huaweis nye mobil bliver ubrugelig i Danmark

Efterligner Doro

De såkaldte feature telefoner, der er helt simple telefoner, var ellers i begyndelsen ikke specielt attraktive og kunne fx alene koble på 2G-mobilnetværk.

Men de er nu opgraderet med Nokia 2720 Flip, der er en prisbillig klaptelefon, som firmaet håber kan tiltrække både unge, men også ældre kunder.

Sidstnævnte er der indbygget en alarmknap i telefonen til, helt som man kender det fra mærket Doro. Nokia 2720 Flip er samtidig en 4G-model, som herhjemme kommer til at koste 799 kroner.

Se mere om Nokia 7.2 her. Video: YouTube

Se også: Indsamlede 10 millioner: Nu jagter nettet Daniel og Andreas

Dual-sim og hukommelseskort

Nokia har haft mest succes med sine smartphones, der bortset fra prisen minder om langt dyrere modeller fra Samsung, Sony og OnePlus.

Det gælder også dagens to nyheder, Nokia 6.2 og Nokia 7.2.

Nokia 7.2 er en 4G-mobil med 6,3 tommers Full HD-display og sælges i Danmark med 6 GB RAM og 128 GB intern lagerplads til 2699 kroner. Modellen med 4 GB RAM og 64 GB intern lagerplads koster 2199 kroner.

Der er i øvrigt på samme tid blevet plads til både to sim-kort (dual-sim) og et eksternt hukommelseskort i telefonen.

Modellen har også tre objektiver som hovedkamera: et 48 MP normal objektiv (blænde 1.79), en dybdesensor på 5 MP og en vidvinkel på 8 MP (blænde 2.2).

Se også: Medie: Telebutikker giver dit sim-kort til fremmede

Billigere 'lillesøster'

Nokia 6.2 minder meget om Nokia 7.2. Telefonerne er da også fysisk ens og har begge en dedikeret knap til Google Assistent.

Modellen har imidlertid en mindre processor og er lidt dårligere bestykket, når det gælder kameraer.

Prisen er derfor lavere, da Nokia 6.2 koster 1999 kroner med 4 GB RAM og 128 GB intern lagerhukommelse.

De nye telefoner sættes til salg i Danmark i løbet af efteråret.

Se også: Får kæmpe bøde: Elever ulovligt overvåget