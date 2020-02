Nu bliver det dyrere

Slut med at se gratis med hos Netflix - fremover skal du betale fra dag 1

Netflix har i stilhed fjernet en mulighed, der har gjort det billigere at komme i gang på streamingtjenesten, skriver Tek.no.

Indtil for kort tid siden fik nye brugere nemlig den første måned forærende som en prøve. Men tegner man et nyt abonnement i dag, koster det mindst 79 kroner om måneden fra dag 1.

Ifølge Flatpanels.dk er ændringen ikke alene sket i Danmark, men også lande som Sverige, Norge og Storbritannien.

Hos HBO Nordic er det fortsat gratis at prøve tjenesten, men her alene i to uger, før betalingsfælden smækker i. Nordiske Viaplay kører med en lignende prøveordning. Derimod får man 30 dage gratis hos TV2 Play, men alene når man vælger basispakken,