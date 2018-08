Nu fanger nummerpladescannere også sociale bedragere

Amerikanske myndigheder køber sig adgang til politiets nummerpladescannere for at jagte bistandsklienter - i Danmark må politiet også dele oplysningerne

Det blev indført som et vigtigt våben i politiets jagt efter farlige kriminelle. Men nu bruges nummerpladescannere, der også er sat op overalt i Danmark, som et noget alternativt redskab i USA: de overvåger og fanger borgere, som er på bistandshjælp.

Siden 2016 har de sociale myndigheder i Sacramento således købt sig adgang til de mange data, som det lokale politi samler fra både stationære og mobile nummerpladescannere.

Med de data kan myndighederne nemlig følge, hvor bistandsklienterne kører hen, hvilket man har gjort i mere end 1000 sager, skriver The Sacramento Bee.

Ideen med overvågningen er naturligvis at finde ud af, om for eksempel en sygemeldt borger hver dag kører til et sted, der kunne være en 'sort' arbejdsplads.

Sådan deles data i Danmark

Modsat i Danmark samles milliarder af data fra nummerpladescannerne hos det private firma Vigilant Solutions, der herefter sælger dem videre.

I Danmark er det derimod Rigspolitiet, der sidder på databasen, som end ikke private borgere kan få adgang til data om sig selv fra.

Men politiet må ifølge cirkulæret for de såkaldte ANPG-scannere godt dele data med både danske og udenlandske myndigheder, hvis politiet mener, at ' videregivelsen er nødvendig af hensyn til forebyggelse, efterforskning eller forfølgning af strafbare forhold.'

De må også videregive data, hvis 'private eller offentlige interesser klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningerne angår,' står der videre i cirkulæret.

