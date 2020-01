Nu kan glasset foldes i din telefon

Efter Samsung frigav sin første foldbare mobiltelefon Galaxy Fold sidste efterår, er de om kort tid klar med deres næste mere ‘utraditionelle’ smartphone.

Den kaldes Galaxy Z Flip og kan - som vi har vidst i et stykke tid - foldes lodret snarere end vandret, som er den nuværende models modus. I samme stil som de gamle 'flip -telefoner som Motorola Razr, der også netop er kommet med en foldbar skærm.

Nu er der lækket billeder af Galaxy Z Flip via tyske WinFuture. Det er de officielle 3D-billeder fra Samsung, der viser, hvordan telefonen ser ud i forskellige positioner.

Får skærm af glas

Udover billeder har den tyske publikation fået fat på, hvad de selv hævder er telefonens specifikationer.

Det hævdes, at Galaxy Flip får en 6,7 tommer hovedskærm med 22:9-format og 2636 x 1080 pixels opløsning. Displayet er selvsagt ​​OLED, som nu bare kan foldes. Når telefonen er foldet sammen, kan en lille sekundær skærm på 1,06 tommer vise dig oplysninger om indgående opkald, klokkeslæt og varslinger.

I forhold til beskyttelse af displayet, har Samsung udstyret Z Flip med en ekstremt tynd glasskærm. På Galaxy Fold var det en skærm af plastik, som er meget følsom og nemt ridses af negle eller endda støvkorn.

Præcis hvordan Samsung har formået at folde glasset, er stadig uklart, men der er næppe tale om nogen traditionel glasskærm, som du kender fra tidligere modeller. Og som med andre Galaxy-telefoner ses et lille hul i panelet blive indridset for at give plads til et frontkamera.

Telefonen i sammenklappet tilstand. Pr-foto

Får ikke top-processor

Specifikationsmæssigt er det værd at bemærke, at Galaxy Z Flip ikke ser ud til at blive udstyret med den mest kraftfulde Snapdragon 865-processor, som mange forventer, at Samsungs kommende Galaxy S20-telefoner får.

I stedet må den tage til takke med Snapdragon 855 Plus. Ud over processoren får den også 8 GB hukommelse og 256 GB lagerplads.

Nogle vil være skuffede over, at telefonen ikke understøtter 5G, men der går nok nogle år, før standarden er udbredt herhjemme. Telefonen understøtter heller ikke hukommelseskort eller høretelefoner.

Tiden med et enkelt kamera er for længst overstået, og Galaxy Z Flip har to 12-megapixel sensorer på ydersiden og et 10-pixel 'selfie' -kamera på indersiden. Et af hovedkameraerne er ultra vidvinkel, så du kan fange så meget af omgivelserne som muligt, selvom du er tæt på det, du skyder.

Så dyr bliver den

Vi kender ikke prisen endnu, men i betragtning af, at Samsungs Galaxy Fold koster et godt stykke over 10.000 kroner - og at Motorolas lignende Razr også har en ganske pebret pris - bliver Galaxy Z Flip næppe nogen billig affære.

Men vi taler om en pris, der bliver lavere end Fold.

Lanceringen er endnu ikke bekræftet, men noget tyder på peger på, at den kan finde sted 14. februar. Allerede 11. februar bliver Galaxy S20-serien vist frem.

Telefonen i udfoldet tilstand. Pr-foto