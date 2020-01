Nu kommer billig iPhone SE tilbage

Allerede i marts måned ventes Apple at genintroducere den billige iPhone SE

Hvis du hører til dem, der både vil have en mindre iPhone og til en noget lavere pris, end den Apple tager lige nu for sine smartphones - ja, så kan du godt begynde at glæde dig.

Den amerikanske techgigant vil nemlig ifølge blandt andet Bloomberg sætte produktionen af en helt ny udgave af iPhone SE i gang om ganske få dage.

Kunder vil købe billigt

iPhone SE er den mindste og billigste iPhone, som Apple senest har haft i sit sortiment.

I dag er den udgået af produktionen, men den fire tommer store og dermed ganske kompakte telefon var populær hos dem, der ikke ville flås ved at betale 6000 kroner eller mere for en telefon.

Og det behov findes stadig og er så stort, at selv Apple erkender, at de lige så godt kan genintroducere modellen.

Det ventes at ske til marts, hvor den nye model med et foreløbigt ukendt navn - kunne være iPhone SE 2 - lanceres. Modellen får et 4,7 tommers display og vil designmæssigt ligne den nuværende iPhone 8.

Her er det iPhone 8, som den nye billige model ventes at være bygget over. Foto: Jeff Chiu/Ritzau Scanpix

Det skal den koste

Apple ventes også at genintroducere sin læser til fingeraftryk, der indbygges i hjemmeknappen i bunden af skærmen.

Det er overraskende, da firmaet de seneste år har satset målrettet på FaceID, men da telefonen skal være billig, kan det være baggrunden for valget af den ældre sikkerhedsteknologi.

Den nye billige iPhone får imidlertid en ganske moderne processor, A13, og hele tre gigabyte RAM. Kameraet bliver et enkelt objektiv på bagsiden og naturligvis et selfiekamera. Og hvad med farverne? De ventes at blive grå, sølv eller rød.

Og så er der prisen. Den begynder ifølge Bloomberg og andre techmedier ved 400 dollars - forvent en dansk pris fra lige under 4000 kroner, når afgifter og ekstra avance er lagt på.

