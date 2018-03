Nu kommer din årsopgørelse: Derfor sætter SKAT dig i kø

SENESTE: Nu er årsopgørelsen ude

Intet er overladt til tilfældighederne, når SKAT frigiver millioner af årsopgørelser.

I tiden op til, at årsopgørelsen slippes fri, har der ifølge den ansvarlige chef været en række af statusmøder, ligesom der også er indkaldt et større beredskab af tekniske specialister og administrative medarbejdere:

- Vi er på hele tiden og i en længere periode før, at årsopgørelsen frigives, forklarer Jørgen Bo Madsen, der er chef for person- og ejendomssystemer hos SKAT.

- Men det er bestemt nogle af de mest travle dage på året for os. Og med så mange besøgende har vi naturligvis fokus på, at man bliver mødt af systemer, der kører, som de skal.

- Det vil være uforholdsmæssigt dyrt for os at have så høj en kapacitet hele tiden, siger Jørgen Bo Madsen fra SKAT om baggrunden for, at TastSelv ikke er gearet at lukke borgerne ind lige så hurtigt i dag som resten af året. Foto: Jesper Hansen/SKAT

200 millioner oplysninger

Danmark har i dag et af verdens mest automatiserede og digitaliserede personskattesystemer. Det betyder, at kravene til de tekniske systemer ikke kun er tårnhøje i de kommende dage, men hele året:

- I dag modtager vi langt flere oplysninger fra 3. parter som banker, arbejdsgivere og andre. Det bliver til godt 200 millioner oplysninger, der skal ind i vores system. Det bliver behandlet og lagt ind i årsopgørelsen.

- Det er naturligvis ikke nogle ting, vi gør i sidste sekund. Det er en lang proces, som kører over et helt år, hvor man blandt andet skal tage hensyn til, at der kan komme ny lovgivning.

- Der skal også udvikles på vores systemer og laves tests, siger Jørgen Bo Madsen til Ekstra Bladet.

Millioner tjekker skat på nettet Godt 3,5 millioner tjekkede sidste år deres årsopgørelse via TastSelv på nettet. Ifølge SKAT skete tjekket af årsopgørelsen i 40 procent af tilfældene fra en mobiltelefon eller tablet. 3,4 millioner skatteydere skulle sidste år have penge tilbage, mens årsopgørelsen udløste en restskat hos godt en million danskere.

Køfunktion er vital

I disse dage går den sidste række af processer i gang, som gennemføres efter en nøje tilrettelagt plan. Og her er den såkaldte køfunktion, der styrer presset på SKATs systemer, afgørende:

- Køfunktionen sætter vi selvfølgelig på for at beskytte systemerne mod overbelastning, men også for at sikre at alle får en god oplevelse. Den funktion er ret vital i opstarten af årsopgørelsen.

- Gennem årene har vi også forbedret funktionaliteten i TastSelv-systemet. Vi har på det seneste haft fokus på datakontrol, der sikrer mod, at borgerne indtaster noget forkert. På den måde kan vi bedre fange tastefejl og andre ting, der giver en forkert årsopgørelse.

Dyrt at undgå en kø

Et andet fokusområde er ifølge Jørgen Bo Madsen, at borgerne tjekker deres årsopgørelse på mange typer af enheder:

- Vi gør derfor noget for, at brugeroplevelsen bliver mere mobil. Det er jo ikke nødvendigvis en computer, borgerne bruger, men ofte en mobiltelefon eller tablet. Vi skal helst være tilgængelige på alle de platforme, som man bruger.

- Nu siger du, at køfunktionen er vigtig. Men hvorfor ikke bare lave et system, hvor der ingen kø er?

- Jeg bruger selv billedet af Storebæltsforbindelsen.

- Trafikken glider normalt hen over broen de fleste dage om året, men til højtider og i ferier kan der komme lange køer. Sådan er det også på TastSelv.

- Men vi skal passe på borgernes penge og kan billedligt talt ikke bare bygge nogle ekstra broer for at hjælpe få dage om året. Det vil være uforholdsmæssigt dyrt for os at have så høj en kapacitet hele tiden.

Denne dag får du dine penge Har du betalt for meget i skat, vil de overskydende penge efter planen tikke ind på din NemKonto 10. april 2018. Der er dog flere undtagelser. Har du eller din ægtefælle forfalden gæld til det offentlige, går der længere tid, fordi beløbet skal modregnes i din overskydende skat. Det gælder også, hvis beløbet er over 100.000 kroner. Så skal SKAT nemlig individuelt sikre, at du har ret til pengene.

Kapacitet vokser voldsomt

Alligevel sættes der både menneskeligt og teknisk ekstra kræfter ind de kommende uger:

- Vi vil helst have så mange brugere ind som muligt, så vi har fire gange så meget kapacitet som normalt for at holde køen ned på et rimeligt niveau.

- Det svarer - for at blive ved billedet af Storebæltsforbindelsen - til, at du er vant til at køre over broen i en personbil. Men de kommende dage stiller vi en bus til rådighed.

- Vi afvejer naturligvis hele tiden, hvad der er både fornuftigt og rimeligt at gøre.