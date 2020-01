Nu kommer fjernsynet du kan rulle

LG er på plads i syndens by og kan præsentere en række nye tv. Blandt de mest interessante finder vi et 48-tommer OLED-tv rettet mod aktive gamere.

Derudover fik vi endnu en gang selskabets rulle-tv at se, som første gang blev vist på sidste års CES. Tv-panelet skjuler sig i det, der ligner en tv-bænk, før det automatisk kan 'rulles ud' med et tryk på en knap.

Nu lover LG, at det endelig er klar til at ramme butikkerne.

48 tommer er ikke meget for en fladskærm - men når den er bygget til at spille på, er det ikke så ringe endda. Foto: Tek.no

LG satser også på et ny 48-tommer OLED-tv - og det er ikke det, at det kan bruges til at se film eller serier, der gør det interessant. Nej, denne model er designet til at være meget god at spille på.

Skærmen tilbyder både 4K-opløsning og en opdateringsfrekvens på 120 billeder i sekundet. Og det er ikke engang det mest imponerende.

LG har arbejdet meget for at nedbringe 'inputlag' på skærmen, som nu er nede på meget behagelige 5 millisekunder. Dette kombineret med dets 120 Hz og 4K opløsning er det noget, vi ser frem til at se nærmere på, når det finder vej til butikkerne senere på året. Prisen er endnu ikke kendt.

I samme ombæring får vi altså at vide, at det udrulnings-tv - som LG allerede viste på sidste års CES-messe - nu skulle lande i butikkerne i 2020. Rygtet siger, at prisen vil ligge på svimlende 60.000 dollars eller godt over 400.000 kroner uden danske afgifter.

Vi kan se på modellen, at det meste ser ud som sidste år, når det kommer til TV'ets udseende og design. Men der er foretaget ændringer i form af den nye generation af Alpha-processor.

Den tredje generation er en realitet, manifesteret i rullemodellen sammen med flere af de andre skærm-serier.

Med den nye generation kommer bedre AI-justeringer af alt fra billedkvalitet til lyd. Dette bliver virkelig spændende at se på, når de nye tv sælges senere på året.

Blot et par centimeter er tykkelsen på dette tv. Foto: Tek.no

LG har markedsført og solgt sit vildeste fladskærms tv i et par år. Det er tyndt og kunne nærmest klistres på væggen, så det ikke fylder mere end et par millimeter. Men du må have resten af ​​elektronikken i en separat enhed, der hænger under selve tv'et.

Denne model ændres nu, så al den nødvendige elektronik også er en del af panelet. Resultatet er et tv, der stikker små 20 millimeter ud fra væggen, grundet det specielt lavede vægbeslag.

Dette giver dig et tv, der på mange måder minder om Samsungs The Frame-model.