Nu mister dit tv kanten

15 millimeter tyndt og med 2,3 millimeter kanter.

Det er nogle af de interessante mål på Samsungs nye 8K-model kaldet Q950TS. Og ak, desværre er det 8K, som er en opløsning, ingen almindelige brugere får glæde af i år. Der er ganske enkelt for lidt 8K-indhold til rådighed.

Det havde med andre ord været en ægte nyhed, hvis Samsung havde valgt det nye kantløse format til et 4K QLED-tv.

Men året er jo ungt - så hvem ved? Måske kommer det snart? Man kan altid håbe.

Også fra siden er det nye tv særdeles tyndt og meget elegant. Pr-foto

Techbloggeren Brian Tong kigger her nærmere på den nye model. Video: YouTube

Imponerende syn

For et fjernsyn uden kanter - i det her tilfælde med 99 procents udnyttelse af fronten til at vise billedet - er altså imponerende. På afstand kan man ganske enkelt ikke se, at der er en kant.

Danske priser (som bliver høje) og lanceringsdatoen - hvis det overhovedet sker herhjemme - er ikke offentliggjort.

MicroLED fra Samsung som denne gigantiske model er også en teknologi, vi kommer til at se mere til i år. Pr-foto

