Nu spiller det

Præcis et minut efter midnat åbnede Disney+ en massiv front i kampen om streamingkunderne i Danmark. Og det er tydeligt, at den amerikanske underholdningsgigant kommer forberedt.

Således er det første indtryk af både de apps, der understøtter tjenesten, men også funktioner og ikke mindst indhold positive. I hvert fald hvis man er en fan af tegnefilm, superhelte og rummet.

Det er let at overskue, de forskellige 'kanaler', som findes i Disney+. Skærmdump

Logisk opbygning

Vores første test afslører, at både Disney+ på Apple TV, iPad og Android-enheder rent teknisk er barnemad at sætte op.

For eksempel opdagede appen på Apple TV automatisk, at der allerede var lagt et abonnement på husstandens iPad, hvorefter det blot krævede et tryk på denne for, at appen på Apple TV også virkede. Smart.

Logikken i appens opbygning er simpel og burde være noget, man hos for eksempel HBO Nordic lod sig inspirere af. Trods mindre forbedringer er sidstnævnte nemlig i den klare hadekategori hos undertegnede.

Du kan lave op til syv profiler, men 'kun' streame fra fire enheder på samme tid. Skærmdump

Du kan vælge at begrænse en profil, så indholdet er passende for børn. Skærmdump

For tidligt

Efter få timer må jeg sige, at Disney+ ligger i den stik modsatte ende af skalaen. Jeg har svært ved at finde fejl ved måden, man sætter appen op på eller navigere rundt i indholdet.

Det er derimod for tidligt at vurdere tjenestens stabilitet, når det gælder signal-, billed- og lydkvalitet. For når først mange danskere som ventet logger ind de kommende timer og dage, kan det sætte tjenesten under pres.

Man skal dog have en solid netforbindelse, hvis man vil have fuld glæde af den bedste billedkvalitet. Det krav gælder imidlertid alle streamingtjenester, der sender i høj opløsning.

Du kan vælge mellem en række af sprog og undertekster, men udvalget afhænger af det indhold, du ser. Skærmdump

Hvad med indholdet?

Og så er der naturligvis kataloget, som man kan se herunder. Det er ikke det største, men i tv-verdenen handler det også mest af alt at have nok af det rigtige indhold.

Hvordan dommen skal lyde over indholdet, afhænger derfor af dig. Hvis tegnefilm, superhelte og rummet står højt på ønskelisten, er Disney+ bestemt et stærkt alternativ til de andre på markedet.