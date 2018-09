Nu taler Google Assistent dansk

Efter et måned langt tilløb kommer stemmetjenesten Google Assistent tirsdag til Danmark.

Stemmetjenesten, der er en ’hun’, fungerer som Apples Siri, men er langt mere avanceret.

Du kan både få assistenten til at udføre en række funktioner på din telefon eller tablet, men også lave Google-søgninger, hvor resultatet læses op.

Tal med Coop

I Danmark lanceres Google Assistent med flere indbyggede assistenter, hvor Netto, Matas og Coop er med fra begyndelsen:

- Vi har taget udgangspunkt i vores digitale indkøbsliste, hvor tale nu kan trumfe det skrevne ord. Så når du hurtigt skal have noget ud af hovedet, kan du nemt gøre det ved at tale med din Coop-assistent, forklarer Asger Fallesen, der er Digital Product Owner hos Coop.

- Du begynder med at sige ‘tal med Coop-indkøbsliste’. Og så kan du for eksempel sige ‘tilføj mælk til min indkøbsliste’, hvorefter det bliver skrevet på listen.

Det ventes, at flere nyhedsmedier også kommer med på Google Assistent, så du kan høre nyheder på danske alene ved at sige 'læs mig de seneste nyheder'.

Kun på mobil og tablet

Ekstra Bladet har de seneste dage testet assistenten, der bestemt ikke er i mål.

Dels er den begrænset i funktioner i forhold til sin amerikanske søster. Dels forstår den ikke alt på dansk og skal nogle gange have kommandoerne gentaget.

Google i Danmark erkender da også, at der kommer til at gå nogle måneder, før stemmetjenesten for alvor har brugere nok til, at den kan blive endnu bedre til at forstå dansk og udføre de mange kommandoer perfekt.

I begyndelsen understøttes Google Assistent da også alene på Android og iOS-enheder. Sidstnævnte kræver, at du downloader Google Assistents som app, mens det på udvalgte Android-enheder er integreret direkte i hjemmeknappen.

Først senere i år følger muligheden for at bruge Google Home-højttaleren og andre stemmestyrede enheder som for eksempel Sonos Beam på dansk.