Nu vil Facebook have adgang til din bankkonto

Timingen virker helt skæv, men aktiemarkederne kan godt lide den seneste idé fra Facebook.

Således blev firmaet belønnet med flere procent på aktiekursen, da det mandag kom frem, at Facebook forhandler med flere amerikanske banker om at få adgang til kundernes bankoplysninger.

Skal hjælpe brugerne

Ideen er, at Facebook-brugere selv giver lov til, at Facebook Messenger kobles sammen med deres bank. Herefter kan de så via Facebooks systemer tjekke deres saldo og lave andre bankforretninger direkte fra Messenger:

- Som mange andre onlinetjenester taler vi med finansielle institutioner om, hvordan vi kan forbedre brugernes oplevelse, for eksempel ved at give dem en bedre kundeservice, udtaler en unavngiven talsmand for Facebook om ideen.

- Det er en afgørende del af vores arbejde at beskytte brugernes informationer, lyder det samtidig fra det sociale netværk, der understreger, at de personlige bankoplysninger ikke deles med 3. parter eller bruges til målrettet annoncering.

Fortjener Facebook tillid?

Spørgsmålet er så, om tiden overhovedet er moden til at koble dybt private bankdata sammen med et firma, der nu er notorisk kendt for netop ikke at kunne beskytte brugerne?

Vi lader den lige stå et øjeblik.

Vil du give Facebook adgang til dine bankdata? — Nej - aldrig i livet — Måske - afhænger af hvad data skal bruges til — Ja - lyder som en god idé