Ny afsløring: Zuckerberg ødelagde vigtige notesbøger

Når historien om verdens største og mest ødelæggende sociale netværk, Facebook, en dag skal skrives, så har stifteren Mark Zuckerberg på forhånd sikret sig, at vigtige sider af sandheden 'er revet ud.'

Ifølge den dokumentaristiske bog 'Facebook: The Inside Story', som er skrevet af den anerkendte techredaktør Steven Levy fra Wired, har milliardæren nemlig destrueret flere vigtige notesbøger, som han ellers var flittig til at bruge i de første år af Facebooks levetid.

Bøgerne er ødelagt, fordi Mark Zuckerberg vil beskytte sit privatliv. Han har også tidligere brugt sin magt hos Facebook til at få fjernet private beskeder, han sendte til andre på tjenesten, fra deres digitale postkasser.

Facebook er Zuckerberg

Notesbøgerne var ellers ifølge Steven Levy, der har interviewet Mark Zuckerberg adskillige gange og følger ham tæt, et vigtigt redskab for Facebook-stifteren.

'Hvis du skal forstå Facebook, skal du forstå Zuckerberg,' skriver forfatteren, der har et meget værdifuldt es i ærmet: 17 sider fra en af Marks vigtigste notesbøger fra 2006 kaldet 'Bogen om forandringer'.

Siderne stammer angiveligt fra de mange gange, hvor Mark Zuckerberg kopierede og delte udvalgte sider fra sine notesbøger med ansatte, der nærmest betragtede hans skriblerier som 'pavelige befalinger' om, hvordan Facebook skulle udvikles og forbedres.

Og de 17 sider giver et ganske detaljeret indblik i Mark Zuckerbergs tankegang.

'Intet er streget over. Dette er værket fra en person, der har maksimal fokus,' lyder vurderingen fra Steven Levy.

Ville betale stor dusør 1000 dollars - eller næsten 7000 kroner - var Mark Zuckerberg parat til at betale dem, der fandt en af hans notesbøger. Dusøren er skrevet ind i bøgerne. Zuckerberg har ifølge Steven Levy bekræftet, at de 'overlevende' sider og dusøren er ægte.

Ville lave mørke profiler

På tre af siderne udlægger Mark Zuckerberg således teksten for de såkaldte 'mørke profiler', som Facebook siden har afvist findes. Marks idé var at skabe profiler af alle, der ikke har en Facebook-profil.

Det skulle ske med hjælp fra andre brugere, der kunne fylde profilerne op med data.

Den udspekulerede idé var ifølge notaterne, at Facebook ad den vej kunne tvinge flere til at tage kontrol over deres egne profiler. Det kunne for eksempel ske ved, at ikke-Facebook-brugere fik en mail som advarsel om, at der nu var kommet nye informationer om dem. Men Zuckerberg skrev også, at disse mørke profiler ikke måtte være 'klamme'.

Uhæmmet jagt på data

En anden interessant detalje fra de sider, som er overlevet fra Mark Zuckerbergs notesbøger, er hans syn på, hvor meget Facebook skal gemme om brugerne.

Målet er at give en 'fuld' oplevelse, der skal svare til, hvad der sker, når myndighederne slår data om borgerne op. Jo flere data jo bedre, er Marks filosofi.