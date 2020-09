Ny dansk streamingtjenste: For sent?

SMUGKIG: YouSee flytter kabel-tv på nettet - det er sidste chance for at bevise, at telegiganten ejer fremtiden, mener Ekstra Bladets tech redaktør

Sig YouSee - og en million danskere plus det løse har en fortælling, de gerne deler. Desværre for det TDC-ejede selskab er der langt mellem de virkeligt positive vidnesbyrd.

De seneste år har massive prisstigninger og tekniske problemer med diverse tv-bokse ikke været godt for teleselskabets brand. Og endnu værre for strømmen af kunder, der kun går en vej: ud.

Nu spiller det

Kabel-tv flytter på nettet

Tirsdag genopfandt selskabet så sig selv og ikke mindst den måde, man skal kunne se indholdet på.

Kabel-tv flytter ganske enkelt på nettet og ind i en app med navnet YouTv. Er du nostalgisk, kan du dog stadig få kabel-tv direkte ud af et stik i væggen, men springer du på YouTv sker det hele digitalt.

Det er også tankerne fra de nyere tv-pakker, der er med i den nye streamingtjeneste. Nemlig at du næsten frit kan pakke dit tv-valg og endda kombinere traditionelle tv-kanaler som TV2 og diverse sportskanaler med for eksempel HBO Nordic og snart Viaplay.

Man skal dog ikke kigge længe på det interface, som YouSee har valgt, for at opdage, at man som kunde bliver sat på overarbejde. For det pointsystem, der er knyttet til de mange valgmuligheder, er mildest talt forvirrende.

Du skal således ikke klikke mange gange, før du går fra grundprisen på 199 kroner om måneden og videre til næste pakkeløsning på 299 kroner.

Streamingkrig i Danmark: Kan flytte kunder

Bagud på point

Man skal også læse godt efter for at finde ud af, hvilke platforme man kan se med på. Og selv ud og lede efter appen til Android eller iPhone, da der ved lanceringen var meget lidt omtale af endsige et link til disse.

Indtil videre er det børnesygdomme, der kan rettes op på. Men når man er bagud på point i den digitale fremtid og har meget lidt goodwill hos sine kommende kunder, skal man altså gøre det bedre end konkurrenter som Disney+, der netop har lanceret deres platform herhjemme til topkarakter.

Personligt glæder jeg mig dog over, at det nu er muligt at fravælge alt andet end streaming hos YouSee. Det var også på tide.

Sådan ser interfacet ud, når man tilgår YouTv fra en browser. Skærmdump

Så sent som for en måned siden fravalgte jeg at blive kunde i butikken, da jeg var på jagt efter seneste sæson af kultserien Homeland.

Den kunne dengang alene købes, hvis jeg investerede i og bandt mig til en dyr kabel-tv-pakke.

Spørgsmålet er så, om 199 kroner i minimumpris er særlig attraktiv. Den lukker sikkert hullet i YouSee-kassen, men konkurrencedygtig er den altså ikke.

