Ny gadget: Gør dit løb hurtigere uden skader

En avanceret sål til løbere, der har ambitioner med deres træning, får nu en helt ny gadget.

Den hedder Nurvv Run og er to særlige såler med app-tilsluttede sensorer, du kan placere i dine løbesko.

- Hver eneste sål har 16 præcisionssensorer. Hver sensor registrerer dit løb tusind gange pr. sekund.

- Det giver dig unikke parametre som trinlængde, trin frekvens, pronation, asymmetri og hvor på foden du lander, siger Gary Robinson, der er marketingschef i firmaet Nurvv og netop har lanceret produktet på CES-messen i Las Vegas.

Oplysningerne fra sensorerne overføres til Nurvv Run-appen. Og når du løber næste tur, kan du taste ind i appen, at du for eksempel vil løbe samme rute, men hurtigere.

- Appen behandler herefter oplysningerne. Og når du løber ruten igen, vil du modtage både lyd og visuel vejledning til at forbedre din teknik til at løbe hurtigere, forklarer Robinson.

For eksempel kan appen bede dig om at øge eller mindske trin frekvensen eller trinlængden. Nurvv hævder også, at deres produkt være i stand til at reducere risikoen for. at pådrage sig slidskader, som kan være et resultat af løb. Det sker gennem, hvad de kalder en 'løbe sundhedsscore'.

- Denne score fortæller dig, hvor sunde dine løb er. Hvis scoren ændres, kan vi - fordi vi kender din individuelle løbeteknik - fortælle dig nøjagtigt, hvilke dele af dine løb der har fået scoren til at gå op eller ned, forklarer Gary Robinson.

Appen vil også foreslå, hvordan du kan foretage ændringer i dit løbesæt for at forbedre teknikken og dermed mindske risikoen for skader.

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

Sådan ser appen ud. Foto: Tek.no

Et lille minus kan være den lille kasse på siden af ​​sålen, som du skal klipse fast til skoen. Denne boks har imidlertid en knap, der kan bruges til at starte løbeture, uden at du skal bære telefonen med dig.

Kassen kan kobles fra selve sålen, så du kan nøjes med en enkelt, selvom du har flere par løbesko med hver deres Nurvv-sål.

Nurvv forventer, at hvert par såler har en levetid på cirka 2400 kilometer, og et andet potentielt minus er derfor, at de ikke kan vaskes i vaskemaskinen. Rengøring skal udføres i hånden med en tør klud.

Foto: Tek.no

Naturligvis koster avanceret tracking noget. Og i dette tilfælde er prisen høj.

Et sæt såler og to tracker-bokse koster intet mindre end 300 dollars eller godt 2000 kroner uden danske afgifter. Ekstra såler koster 80 dollars pr. par eller godt 500 kroner uden danske afgifter, men i det mindste behøver du ikke betale nogen form for abonnementsgebyr for Nurvv.

Nurvv har p.t. planer om at sende produktet på markedet i USA og Storbritannien.

