Ny Google-højttaler: Klart bedst til musik

Først kom Google Assistant på dansk efterfulgt af højttalerne Google Home og Google Home Mini.

For Googles smarte højttalere er ikke kun højttalere - de fungerer også som en simpel ‘hjemmecentral’ med Google Assistant integreret. På den måde fungerer de som en adgangsbillet til virksomhedens stemmeassistent og dens tilknyttede tjenester.

Og efter lanceringen begyndte Google da også at skabe interesse for stemmeassistenter herhjemme.

Før kunne vi selvfølgelig tale til vores mobiltelefoner via fx Apples Siri, men at gøre det blandt mennesker virker ofte lidt ubekvemt. Og i hjemmet har mobiltelefonen en tendens til at ligge i en lomme eller et andet rum. Derfor er det også smartere at have en lille højttaler stående klar til at gå i aktion.

Men dansk understøttelse er vigtigt for at komme rigtigt i gang. Og Googles prisrigtige hjemmehøjttalere - og især Home Mini - er netop tænkt som en enhed, man taler til. Da Amazons anden store konkurrent, Alexa, fortsat ikke understøttes på det danske marked, har Google fået et godt greb om stemmeassistent markedet.

Fra Home til Nest

For omkring et halvt år siden lancerede Google ny hardware og en ny version af deres lille smarte højttaler dukkede op. Samtidig foretog de en navneændring - de nyere smarte produkter hedder nu Nest i stedet for Home.

Anden generation af Home Mini kaldes Google Nest Mini og ser ved første øjekast ud som sin forgænger. Men nyheden er tungere med sine 181 gram lidt tungere end forgængerens 173 gram.

Størrelsen er den samme med en højde på 4,2 centimeter og en diameter på 9,8 centimeter. Så højttaleren er lidt for stor til at være en god puck - dens størrelse og form minder i stedet om en lille hamburger.

Der er to vigtige ændringer i Nest Mini: Stikket til strøm er nu et specielt Google-stik og ikke MicroUSB. Og det faktum, at Nest Mini nemt kan placeres på væggen - en skrue eller søm er alt, hvad det kræver i dag.

Men der må helst ikke være større afstand end halvanden meter til det nærmeste stik, da det er længden på netledningen. Vi er faktisk lidt overraskede over, at Nest Mini ikke længere får strøm via microUSB, men okay - det er stadig muligt at få et passende forlængerkabel.

Toppen af ​​højttaleren er beklædt i et stof, der ifølge Google er lavet af genanvendte plastflasker. I det mindste på den grå version, som vi har til test, og hvor de fire statuslamper er lidt mindre tydelige end på den første generation.

Om det har noget med det nye stof at gøre, ved vi ikke. Det kan også være, at LED'erne er udskiftet med en variant, der ikke lyser så kraftigt, da Nest Mini har en ny belysnings opsætning, der inkluderer to 'sidelys'. De viser, hvor man skal berøre højttaleren fysisk for at justere lydstyrken.

Google Nest Mini styres af berøringssensorer og fra apps, mens højttalerens eneste fysiske kontakt sørger for, at du kan slukke for mikrofonen. Eller skal vi sige mikrofonerne - Nest Mini har tre mod to på originalen.

Google har fjernet microUSB-stikket til fordel for sit eget stik. Foto: Tek.no

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

For lydentusiasten?

Google hævder, at Nest Mini har dobbelt så kraftig bas som sin forgænger, og at højttaleren er 'designet til lydentusiaster'. Og der er ingen tvivl om, at bassen er blevet løftet. Men den er stadig et stykke fra at imponere lydmæssigt.

Bassen hjælper primært ved lav- til mellemvolumen - når vi forsøger at skrue yderligere op, overtager de ‘lysere’ frekvenser og dominerer lydbilledet, så vi får en uengageret kasselyd. Det er ikke lige så skingrende, som det var med Home Mini, men det er stadig et stykke fra at være noget for en lydentusiast.

Men okay, vi skal ikke være urimelige. Fysisk set er Nest Mini en lille højttaler, og med en så lav pris kan vi ikke kræve alverden.

Så længe du er moderat med lydstyrken, lykkes det at levere helt acceptabel lyd - og især til musik er Nest Mini et betydeligt skridt foran sin forgænger. Men så skal den heller ikke placeres alt fra langt væk fra dig, da den ikke er bygget til at fylde hele rummet med sød musik.

Desuden får tale og stemmer også lidt bas med Nest Mini, så tale fremstår en smule mere behersket og behagelig at lytte på, især ved højere lydstyrker. Og bedre lyd til tale er altid et stort plus for en højttaler, som konstant taler til dig.

Bagsiden af Google Nest Mini (t.h.) afslører straks modellen - her er der modsat Google Home Mini (t.v.) et hak, så du nemt kan sætte enheden op på en væg. Foto: Tek.no

Der er flere måder, du kan få indhold afspillet på højttaleren. For eksempel via den integrerede support af streamingtjenester som Spotify og YouTube Musik. Du kan også streame radio direkte via tjenesten TuneIn, som giver dig adgang til blandt andet danske kanaler.

Herudover er det nemt at få højttaleren til at fungere som en Chromecast. Det vil sige, at du nemt kan overføre det meste af lyden trådløst til den fra mobile enheder. Og i de tilfælde, hvor du ikke kan, er det muligt at oprette forbindelse via Bluetooth.

Alle de funktioner, der er beskrevet ovenfor, gælder i øvrigt også for den første generation af Mini.

Endelig vil vi nævne, at det er muligt at forbinde to identiske Google-højttalere til hinanden for at danne et stereopar. Vi fik muligheden for at prøve det under testen, og med to Nest Mini i stereo fik vi et langt mere åbent og tilfredsstillende lydbillede.

Hvis plads og pris ikke er spørgsmålet, er det bestemt at foretrække, især i betragtning af at disse højttalere let kan hænges på væggen. Bemærk dog, at kun den venstre højttaler i stereoparret så er 'smart'.

I øvrigt fungerer denne parring alene mellem ens højttalere. Så det er ikke muligt at parre en Nest Mini med en Home Mini - det skal være to Home eller to Nest.

Gæt en nyhed? Det er svært at se forskel (det er Nest Mini til højre, red.). Foto: Tek.no

Kan lære af dig

Udover lyd- og lysnyhederne har Google sat en ny processor i Nest Mini - en fire-core 1,4 GHz ARM-CPU. Samt en dedikeret chip til maskinlæring.

Sidstnævnte betyder i teorien, at højttaleren skal kunne lære ofte anvendte kommandoer og udføre dem hurtigere - dvs. 'lokalt' snarere end at behandle alle anmodninger på Googles servere.

Men højttaleren er ikke i stand til at fungere ordentligt uden en netværksforbindelse. Fordelen ved denne maskinlæringschip vil derfor være, at højttaleren kan gøre visse ting lidt hurtigere, da den hele tiden bliver 'smartere'.

I løbet af den relativt korte tid, vi har brugt Nest Mini - en uge eller deromkring - kan vi ikke påstå at have bemærket nogen særlig forskel i reaktionstid fra vores 'gamle' Home Mini. Det kan dog ændre sig over tid.

Foto: Tek.no

Her er dommen

Google Nest Mini er efterfølgeren til Home Mini. Den lille smarte højttaler tilbyder en opgraderet hardwareplatform, hvor mere bas og generelt lidt bedre lyd skiller sig ud som de mest indlysende nyheder.

Fysisk har den også et monteringshul på bagsiden, så højttaleren hurtigt kan hænges på væggen - i det mindste så længe du har en stikkontakt i relativ nærhed.

Det er vanskeligt at give en karakter til et produkt som dette, fordi det altid vil være et spørgsmål om, hvorvidt vi skal fokusere mest på hardware eller funktionerne i Googles smart platform Home og dens stemmeassistent.

Strengt taget kan vores testprodukt fungere som en ren højttaler, og du kan - i det mindste til en vis grad - bruge Google Home alene via Assistant eller Home-appen på din mobiltelefon eller tablet. Men det er tydeligt, at hardware og software er beregnet til at blive brugt sammen.

Når det er sagt, er det vigtigt at være opmærksom på, at vi ikke ser Google Nest Mini som et løsrevet produkt. Hvis det alene er en streaminghøjttaler, du leder efter, er der bedre køb i prisklassen.

Meget af pointen med denne højttaler er at gøre det lettere at bruge Google Home og stemmestyring, og som sådan er Googles mindste højttaler en relativt overkommelig adgangsbillet til et mere praktisk og smart hjem.

For selvom Google Home og Assistant stadig kan være imponerende dumme - især på dansk - imponeres vi lejlighedsvis. Tjenesten har modtaget flere opdateringer, siden vi først testede Googles smarte højttalere for halvandet år siden.

Foto: Tek.no

Google Home og Assistant er omvendt fortsat et godt stykke vej fra målet.

Men enheden fungerer strålende sammen med mere sofistikerede modeller som Athom Homey og Samsung SmartThings - alternativt sammen med mere specialiserede smarte enheder fra for eksempel Ikea eller Philips.

Alt i alt er Google Nest Mini derfor er et produkt, vi gerne vil anbefale til dig, der leder efter din første eller anden smarte højttaler.

Vi vil dog minde om, at forgængeren Home Mini fortsat sælges og nogle gange ganske billigt. Hvis valget er den og den dyrere Nest, handler svaret på, om du skal opgradere eller ej, virkelig af, hvor meget musik du planlægger at bruge netop denne højttaler til.

Hvad angår tjenester og funktionalitet, kan Nest Mini næppe gøre noget, som Home Mini ikke kan.

Det er derfor lyden, der tegner sig for den største forskel. Hvis du hovedsageligt bruger enhed til at kontrollere husets smarte ting eller spørger, hvordan vejret bliver i morgen, vil du sandsynligvis klare sig fint med den gamle model.

For konstant afspilning af musik eller radio er den nyere Nest Mini imidlertid klart at foretrække - og gerne to i et stereopar.

