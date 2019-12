Ny hovedtelefon: Bose er vågnet op

Kvalificeret fornyelse.

Så kort kan anmeldelsen af Bose Noise Cancelling Headphones 700 - herefter bare kaldet Bose 700 - skrives.

For den støjreducerede over-ear-hovedtelefon er ikke en efterfølger til den populære QuietComfort35 II. Det er i stedet Bose's forsøg på at lave en moderne afstikker efter næsten 20 års dominans på området.

Moderne betyder i dette tilfælde et helt nyt og ganske strømlignet design, USB-C-opladning (endelig!!!), touch-betjening og en bedre lydoplevelse med en endnu bedre støjreduktion.

På venstre side af headsettet sidder knappen til støjreduktion. Til højre power-knappen og Bluetooth (i toppen) og i bunden knappen til stemmetjenester. Foto: Ekstra Bladet

Hele otte mikrofoner har Bose bygget ind i modellen, hvilket er med til give en mere præcis og afbalanceret støjreduktion. Den styrer du nemt med en dedikeret knap, hvor niveauerne 0, 5 og 10 er forudindstillet. Men du kan ændre niveauerne til de tre, du foretrækker, mellem 0 og 10.

Indtil videre kan du derimod ikke ændre på, hvordan balancen mellem bas og diskant er i hovedtelefonen. Men det er en funktion, som Bose har lovet at følge op med i en kommende opdatering af firmwaren.

Konsekvensen er, at du skal leve med den balancering, som Bose har valgt. Det betyder krystalklar lyd, men uden den dybde og bredde som hovedkonkurrrenten WH-1000XM3 fra Sony leverer. Tiden må så vise, om Bose kan løse det med ny firmware. Eller om der skal en helt ny hovedtelefon til for at nå op på siden af Sony rent lydmæssigt.

Modellen fra Sony (t.v.) kan klappes bedre sammen, end Bose's udgave kan. Foto: Ekstra Bladet

Mens Sony også får højere point for lav vægt, bedste batteritid og billigere pris, kan fans af Bose glæde sig over, at firmaet fortsat er kongen af aktiv støjreduktion. Sony gør det godt, men Bose gør det efter vores opfattelse bedst.

Hovedtelefonen er også ekstrem nemt at betjene med de tre indbyggede knapper, der udover støjreduktion giver adgang til at tænde enheden og aktivere din foretrukne stemmetjeneste.

Apropos stemme så tilbyder hovedtelefonerne en meget fin stemmefeedback, hvor du blandt andet får advarsler om, hvor mange timers batteri der er tilbage. Derimod blev vi aldrig rigtig ven med touch-funktionerne på højre side af enheden.

De virker, som de skal, men mange vil alligevel opleve det som nemmere og mere logisk at bruge lydkilden - fx en mobiltelefon - til at kontrollere volumen og skifte mellem musiknumre.

Du får meget for pengene i begge modeller - men Sony (t.v.) er billigst og et meget stærkt alternativ til Bose. Foto: Ekstra Bladet

Bose 700 er en dyr hovedtelefon, men du får også meget for pengene. Byggekvaliteten er helt i top med et eksklusivt valg at materialer.

Modellen er teknologisk også en klar forbedring og vil opleves som en solid arbejdshest for dem, der gerne betaler for det bedste.

Men Bose er som en sovende kæmpe vågnet og har opdaget, at andre kan bygge gode hovedtelefoner. Og det er netop udfordringen for det populære mærke - de er ikke alene længere og ikke bedst, men 'kun' virkelig gode.

