Ny hovedtelefon fra Bose: Tilbage på tronen

Folk har aldrig købt Bose for at få de nyeste funktioner til deres hovedtelefon. De er i stedet gået efter fremragende støjreduktion og gode lydkvaliteter.

Nu er Quiet Comfort-navnet så blevet erstattet af det (indtil videre) lidt mindre kendte navn ‘Noise Canceling Headphones’ (NCH). Amerikanerne har valgt efternavnet 700, uden at det står klart, hvorfor fx 400, 500 eller 600 aldrig kom i brug.

Som redaktionens måske største Bose-fan har jeg ventet på, at virksomheden opdaterede QC35 på en mere meningsfuld måde, end vi så i QC35 II, som bare fik en knap til stemmeassistenten.

Og jeg må tilstå, at jeg fnyste noget, da jeg så de nye hovedtelefoner. Blandt andet fordi Bose har stærk konkurrence fra både Sony's 1000X-serien og Jabras nye Elite 85h, som begge er betydeligt billigere og meget gode.

Du kan ikke folde hovedtelefonen sammen. Derfor er det medfølgende etui også stort. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Den perfekte rejsepartner

I mine øjne er QC35 et næsten perfekt sæt hovedtelefoner - både på grund af det, de ikke har, og hvad de har.

De har traditionelle knapper og ikke touch. Hvis du rejser i timevis med tog, bus eller fly, er det rart at kunne sove på dem, uden at der pludselig skiftes i funktionerne. Det faktum, at Bose’ hovedtelefoner er bygget lidt som en tank og klarer at få bank, tæller også som en fordel. Mine QC35'er har fået buler i siderne. Eller patina, som jeg vælger at kalde det.

De er yderst behagelige at bære i længere tid og her marginalt bedre end Sonys ellers fremragende 1000X generationer.

Det samme gælder tilkobling af forskellige lydkilder, hvor man på QC35 bare trykker play, og så skabes forbindelsen. På Sony’s hovedtelefon skal jeg manuelt ændre forbindelsen.

Endnu mere behagelig

På min Dumbo-ører er NCH 700 endnu mere behagelig end sin forgænger. Hovedtelefonen er blevet lidt større, mens puderne er lige så bløde og gode, som de altid har været.

Bøjlen er ikke den stiveste eller strammeste, jeg har prøvet. Hovedtelefonerne sidder dog ret godt på hovedet uden at presse for meget.

Min bekymring gælder derimod byggekvaliteten. De nye er ikke helt så gode. Hvis du ryster på hovedet med NCH 700 på, hører du plastik og metal i konstruktionen. På min gamle QC35 er alt, hvad jeg hører, friktionen mellem ørepuder og mine ører.

Denne forskel har en mildt sagt irriterende konsekvens, når jeg bevæger mig. Går man hurtigt, fordi man skal nå noget, kan det få støjen fra hovedtelefonen til at blande sig med musikken. Det er ikke noget, der sker tit - men det sker. Og det skete aldrig med forgængeren.

Der er ingen equalizer i den nye app, men den kommer vistnok senere. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Støjreduktion generelt bedre

Jeg har ikke haft mulighed for at teste NCH 700 på et fly. Men jeg har nogle apparater omkring mig, hvis støjniveau konstant irriterer mig.

QC35, NCH 700 og Sony WH-1000XM3 blev derfor taget med hen foran vaskemaskinen med centrifugen i gang. Foran en tørretumbler og et klimaanlæg, der blæste for fuld kraft. De blev også brugt i trafikken, på kontoret og i metroen.

Når man er ude blandt folk, virker det som om, at Bose endelig er blevet bedre til at fjerne stemmer med sin støjreduktion. Ingen gør det perfekt, men konkurrenterne har været bedre end Bose på det seneste.

Ved siden af ​​en larmende vaskemaskine var forskellen mellem NCH 700 og Sonys alternativ ikke mærkbar. Begge gengav lige meget af, hvad der mest minder om et lille propelfly. Ved moderat musikvolumen forsvandt støjen i baggrunden på både Sony og Bose. QC35 var signifikant dårligere til det end dem.

I situationer med jævn støj har Bose en overhånd. Det voldsomme sus fra tørretumbleren og klimaanlægget lå med NCH 700 væsentligt lavere end på Sonys alternativ. Jeg kunne også ved en lavere volumen på Bose fordrive den sidste del af støjen. Og det var tilfældet ved både tørretumbleren og klimaanlægget.

Er Bose NCH 700 så bedre end sine forgængere? Ja - helt krt. Er de bedre end Sonys? Aggghh - de er måske ikke bedre i alle situationer, men i det mindste er de ikke værre.

Større hovedtelefoner og en bøjle klædt med gummistof gør modellen meget behagelig at bære. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Bedre lyd, men stadig typisk Bose

QC35 havde en fladere og lidt mindre engagerende lydprofil end de fleste af sine konkurrenter. De afgiver ikke så meget bas og dynamik, som for eksempel hovedtelefonerne fra Sony gør.

Det er både en fordel og en ulempe. Hvis involveringen i musikken falder, er det en slags lyd, som i sig selv kan være meget behagelig at lytte på time efter time. Det resulterede ofte i, at jeg valgte QC35 til lange rejser, mens Sony har fået æren af at levere musik på kortere ture.

NCH 700 er ikke så ‘poppet’ og engagerende som sine japanske konkurrenter. De holder ganske meget fast i den kedelige spillestil fra QC35, men de er også blevet bedre.

Stereoperspektivet er den klareste forskel mellem den nye og gamle model fra Bose. Det lyder bredere og luftigere, end det gjorde før. Og her bliver Sony også overgået ganske godt.

Det er meget tydeligt, hvilken vej hovedtelefon skal vendes. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Vi testede med en skæring fra Connie Price & The Keystones, der er et funky messingband.

Sony sparker som forventet til, når der sendes bas igennem hovedtelefonen. Bose brøler ikke, men tager revanche, når rytme guitarerne i hvert øre er tydeligt adskilt og står lidt til højre og venstre for bas og trommer. Stemmerne er tydeligt placeret i midten.

Hvilken er bedst? Det er næsten umuligt at sige. Det samlede antal kvaliteter er så ens for både Sony og Bose, at det drejer sig om millimeter. Hvis du kan lide en bas og dynamisk lyd, skal du gå til Sony. Hvis du kan lide en mere åben og luftig lyd, er det Bose.

Men hvis du vil rejse og bruge dine hovedtelefoner i mange timer, er lydprofilen i Bose-hovedtelefonen den mest behagelige. Ligesom de er mest behagelige at bære.

Rent praktisk: Ikke så rejseglade

Ligesom tidligere kan Bose NCH 700 tilsluttes to lydkilder samtidigt. Men de kan ikke foldes sammen, som QC35 kan. Det betyder, at der er plads til en sammenfoldet QC35 inde i NCH 700. De tager meget mere plads end deres forgænger. Det gør også det etui, der følger med. Sony er lidt større end QC35, men de er meget mindre end de nye fra Bose.

Touch, som nu er indbygget, er langt bedre, end jeg frygtede. Det reagerer ikke i tide og utide. Hvis jeg lægger mit hoved mod min hånd med NCH 700 på, fortsætter musikken. Selv når jeg provokerer dem ved at gnide min hånd mod berøringsområdet, sker der ingenting. Det betyder ikke, at de aldrig reagerer forkert og måske slukker for musikken. Men risikoen for fejl virker ikke stor.

Det er også den hurtigste touch, jeg har oplevet i hovedtelefoner. Træk fingeren op og ned på højre hovedtelefon - og det føles næsten, som hvis du fysisk skubber op og ned for volumen. Teknologien er så følsom, at du meget nemt kan finjustere lyden i en samlet gang.

Den nye model er så stor, at forgængeren fra Bose kan ligge 'i smørhullet'. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Strømafbryderen fra QC35 er erstattet af en tryknap. Det vækker NCH 700 med et hurtig tryk, og de går lige så hurtigt ud. Her behøver du ikke holde knappen nede. Du kan indstille automatisk slukning baseret på en bestemt periode, eller du kan bare styre det selv.

En separat knap understøtter Siri eller Google Assistant, mens en enkelt knap på den venstre hovedtelefon lader dig vælge mellem tre forskellige niveauer af støjreduktion, uden at du skal ind i appen.

Batterilevetiden er angivet til 20 timers trådløs afspilning med støjreduktion hos Bose. Her er det op til 30 timer hos Sony og 36 timer hos Jabra. Så Bose står bag de bedste i klassen, men har stadig rigelig spilletid til, at det ikke har nogen afgørende forskel.

Endelig - der er USB-C-opladning i de nye hovedtelefoner fra Bose. Det var også på tide. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ny app og nye funktioner

Det er tilsyneladende blevet tid til en ny app fra Bose. Det betyder, at den gamle Bose-app vil blive fjernet og erstattet af Bose Music, som den nye app hedder. Den giver strengt taget ingen klare fordele, men ser lidt mere moderne ud.

Nyt i Bose Music-appen, der understøtter NCH 700 og Frames solbriller, er Bose AR. Valget fører dig til en række andre apps, der tilbyder en ren lyd-landskabsdrevet variant af udvidet virkelighed.

Funktionen virkede kun halvgodt under vores test. I bedste fald virker det som en slags fysisk måde at afbalancere hovedtelefonerne på, mens det i værste fald ikke virker.

Byggekvaliteten lever desværre ikke helt op til forgængeren. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

God til samtaler

Lydkvaliteten under opkald varierer meget mellem trådløse hovedtelefoner. Det er først og fremmest dem, du snakker med, når du har hovedtelefonerne på, der mærker forskellen.

Problemet er mikrofonerne i produktet, og hvor godt støjreduktionen virker. Mobiltelefoner er blevet meget bedre til den disciplin de senere år, mens hovedtelefonerne ikke altid prioriterer samtalekvalitet.

I ekstremt støjende omgivelser var tilbagemeldingen på Sonys hovedtelefoner, at det lød, som om lyden kom ud af en væg af uld. Mens samtaler konsekvent er forståelige og relativt klare i lyden på Bose. De gamle fra Bose lå et sted imellem.

Der er med andre ord en forholdsvis klar forbedring på det her punkt, men Jabra Elite 85h er stadig bedst i klassen, når det gælder samler.

Der er tæt kamp om at være den bedste til støjreducering - mange gør det godt. Men Bose gør det ekstra godt. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Konklusion

Bose NCH 700 er den bedste kombination af støjreduktion, lyd og funktioner, du kan få i et trådløst sæt hovedtelefoner i dag.

Hvis du kun køber hovedtelefoner for at rejse, vil du bemærke, at Bose har forringet rejsekvaliteten rent praktisk. Hvor de gamle var ‘traktorer’ designet til at udfylde en funktion, er de nye også designet til at være stilfulde at se på. Men det designvalg kan godt tilgives.

At byggekvaliteten derimod er lidt mere svingende, er sværere at acceptere. Heldigvis er listen over andre forbedringer lang. De har en signifikant bedre lydkvalitet, og støjreduktionen er lige så god som hos Sony.

Vi taler her om en en dyr hovedtelefon, hvor den nærmeste konkurrent, Sony WH-1000XM3, er mærkbart billigere. Den høje pris betyder også, at vi karaktermæssigt ligger lige under Sony, da konkurrencen er hårdere, og dermed er forventningerne i år også højere til nye hovedtelefoner.

Bose's nye hovedtelefoner er stadig på toppen

Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Fordele

Markedets bedste støjreduktion

Yderst behagelig at bære

Meget bedre lyd end sin forgænger

Lang batterilevetid

Kan tilsluttes to enheder samtidigt

God touchkontrol

Det bør du overveje

Ikke foldbar

Føler ikke så solide som sin forgænger

Flyadapter følger ikke med

Her er alternativerne

Sony bedste

Sony's WH-1000XM3 har siddet på tronen som den bedste hovedtelefon - indtil nu. Men afstanden til Bose er ikke stor. Og så er Sony også billigere. Husk dog at en ny generation kan være i handlen allerede fra september.

Den store dansker

Nej, det er ikke Bang og Olufsen, vi taler om denne gang. Det er Jabra, som med sin Elite 85h har lavet et sæt hovedtelefoner, der bedømt på musikkvalitet er næsten lige så gode som Sonys topmodeller. Hvis du derimod vil have et godt støjreduceret headset til at føre mange samtaler med, er Jabra betydeligt bedre end Sonys.

Forgængeren

Bose QC35 er næsten blevet standard hovedtelefonen til støjende steder som i et fly. Og det er med god grund. Da de blev lanceret for næsten tre år siden, var de bedst til støjreducering. De er også solidt bygget og har fysiske knapper til alle funktioner. Med sin faldende pris er QC35 et godt alternativ til dem, der foretrækker en kompakt og traditionel hovedtelefon.