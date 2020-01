Ny hovedtelefon: Lækker på den dyre måde

Vi var aldrig så store fans som mange andre medier af Bowers & Wilkins' originale PX-hovedtelefoner. Vi kunne godt lide udseendet og støjdæmpningen, men vi tvivlede mere på lydkvaliteten end mange andre. Det var tilfældet hos alle tre lydtestere på redaktionen.

Nu er Bowers & Wilkins så ude med nye PX-modeller, og denne gang har de udvidet serien med en on-ear model udover den eksisterende over-ear variant. Disse har fået navnene PX5 og PX7, og det er sidstnævnte, vi tester i dag.

Med hensyn til udseende er linjerne fra den forrige model tydeligt med det karakteristiske design med beslag fastgjort på bagsiden af ørepropperne. Det samme gælder tekstiloverfladen udvendigt, men B&W har ændret sig på de udvendige paneler, som nu er på linje med resten af hovedtelefonerne.

Vores testudgave var den mørkere af de to udgaver, som B&W tilbyder, som i praksis er en mørkere og en lysere grå nuance. Forgængeren kom også i en meget flot variation i blåt og guld, og det er synd, at B&W ikke har fortsat med denne. Det er muligt, at salgstallene var så tydelige til fordel for de ’kedelige’ varianter, at de valgte at droppe farven.

Byggekvaliteten er upåklagelig med et meget solidt materialevalg og generelt god kvalitetsfølelse. PX7 koster en del, men de føles også, som om de har kostet noget at fremstille.

Vægten er stadig i den højere ende af hovedtelefoner med sine solide 310 gram. Og vægten i kombination med lidt tynd polstring gør, at vi ikke er helt tilfredse med PX-komforten.

PX7 har tilsyneladende fået noget mere og blødere polstring rundt om ørerne, men den høje vægt gør dem stadig ikke helt behagelige på hovedet, selvom komforten bestemt er steget i forhold til tidligere.

Til sammenligning vejer Boses NCH700 ’kun’ 250 gram, Sonys WH-1000XM3 255 gram og Bang & Olufsens H9 285 gram. Når det er sagt, er PX7 lettere end PX var, da PX7 har erstattet noget metal med kulfiber.

De har det også svært sammen med undertegnedes briller. PX7 klemmer så hårdt, at brillerne gnider mod hovedet, hvilket ikke et ualmindeligt problem med hovedtelefoner, men det virker til at være et større problem end normalt.

Det følger med i salgskassen. Foto: Tek.no

Artiklen er lavet i samarbejde med Tek.no

At kunne bære dem behageligt, kræver en masse bevægelse og tilpasning, og jeg lykkes kun med det hver anden gang. Resten af tiden gjorde de så ondt, at jeg havde brug for regelmæssige pauser. De er også så tunge, at du sandsynligvis vil kæmpe for at tage dem med på en løbetur.

B&W har beholdt de fysiske knapper fra sin forgænger, men de nye er tydeligere og bedre fremhævet, hvilket gør dem meget lette at bruge. Betjeningselementerne er nøjagtigt de samme, som vi er vant til fra de fleste hovedtelefoner med en fjernbetjening fra dengang, hvor vi alle gik rundt med en ledning om halsen.

Et tryk på centerknappen er afspilning/pause, to tryk springer en sang fremad og tre en sang tilbage. Derudover har du dedikerede lydstyrkeknapper og en dedikeret knap på det modsatte ørestykke, der justerer støjdæmpningen med niveauerne: slået fra, auto, lav og høj.

Ved at holde nede på knappen aktiveres også tilstanden ’omgivende omgivelser’, der lukker lyd ind via hovedtelefonens mikrofoner. Samtidig dæmpes - uanset hvad der spilles - så du nemt kan modtage en besked eller høre en besked. Det er smart! Et nyt tryk på knappen sender dig tilbage til den forrige tilstand.

PX7 har også sensorer på begge sider, der registrerer, om du fjerner dine hovedtelefoner og sætter så musikken på pause. Det er en funktion, der har vist sig lunefuld på mange hovedtelefoner, men her ser det ud til at fungere, som det skal.

Hovedtelefonerne går også automatisk i dvale, hvis de bliver liggende uden musik. Og tændes, hvis du tager dem på. Denne funktioner virker også, og B&W har tydeligvis gjort et godt stykke arbejde her.

Støjreduktionen fik relativt gode karakterer fra os sidste gang, og det gør den bestemt også nu. Bowers & Wilkins er faktisk på niveau med Bose og Sony på dette område. Du hører næppe tastaturet foran dig, mens du skriver, og de har tydeligvis meget små problemer med at reducere den mere konsistente støj, som du typisk finder på kontoret eller i trafikken.

Sonys og Boses seneste modeller er sandsynligvis et lille hak bedre til at fjerne de ujævne lyde omkring dig, såsom dine kollegers høje opkald på kontoret, men udover det er B&W ikke langt væk. Desværre har vi ikke haft mulighed for at prøve PX7 på fly endnu.

Hvis du sidder med dine hovedtelefoner på og uden at afspille musik, vil du kunne høre en lille støj produceret af støjdæmpende elektronik, men denne er triviel og næsten ikke engang værd at nævne.

PX7 har en mere solid og bedre polstring end forgængeren. Foto: Tek.no

Lidt mere irriterende er, at stærke vibrationer, som for eksempel i bussen, der til tider får det til at ’smadre’ lidt i støjdæmpningen. Hovedtelefonen kommer hurtigt tilbage, men det er umuligt ikke at lægge mærke til det, hvilket er forstyrrende.

Den originale PX havde som nævnt en lydsignatur, vi ikke var særligt begejstrede for, med en lidt druknet mellemkant og en diskant, der var langt fra så fremtrædende, som vi ønskede. PX7 er lidt bedre på det her område, men på mange måder har vi de samme indvendinger, som vi havde sidste gang.

B&W fokuserer åbenbart mest på de nedre dele af registeret, hvilket giver en ganske fuld og engagerende basgengivelse, men uden at diskant og mellemtone helt følger med. Det er som om, der er et slags tyndt uldfilter især over mellemtonen, hvilket igen får hele lydbilledet til at føles lidt lukket og indestængt.

Det lyder ikke dårligt på nogen måde, men det lyder ikke helt så åbent, luftigt og raffineret som vi forventer af hovedtelefoner, der koster så meget.

Det skal siges, at Bowers & Wilkins bastuning giver en lyd, der passer godt i støjende miljøer, og oplevelsen er relativt bedre på bussen end for eksempel på kontoret. Den potentielt lidt overvældende bas bliver ikke så fremtrædende, når den skal konkurrere med omgivelsesstøj (selvom støjdæmpningen er tilfældig, red.), og det gør balancen bedre. Måske et paradoks, men sådan er det.

Af lydkodeks håndterer PX7 både AAC og Aptx HD. De understøtter også den nye standard Aptx Adaptive, som endnu ikke er så almindelig.

Batteriets levetid er angivet til 30 timers trådløs afspilning med aktiv støjdæmpning, hvilket ser ud til at være omkring det niveau, som de fleste premium-hovedtelefoner har i dag. PX7 har også hurtig opladning, hvor et kvarters opladning giver seks timers brug.

Opkaldskvalitet er et område, hvor hovedtelefoner af denne type ofte varierer meget. Jabra Elite 85h er vores førstevalg her, mens Sony 1000XM3 stort set er et sløret rod, hvis du prøver at tale i dem i støjende miljøer. PX7 ligger et sted imellem.

Foto: Tek.no

I mindre støjende miljøer fungerer de godt, men så snart du bevæger dig ud i travle bymiljøer, tager støjreduktionen i mikrofonerne lidt overhånd, med det resultat at din stemme reduceres til et niveau, hvor det, du siger, bliver vanskeligt at forstå.

Vind påvirker også mikrofonerne meget og fungerer på samme måde som anden støj fra omgivelserne.

Det er virkelig meget at holde af med Bowers & Wilkins PX7. De ser godt ud, har meget solid byggekvalitet og god batterilevetid. Støjreduktionen er god og kontrolmulighederne er meget brugervenlige.

Når vi ikke giver et anbefalet stempel, skyldes det, at vi hellere vil anbefale at gå en tur i butikken og lytte til disse hovedtelefoner, før du bruger flere tusinde kroner på dem.

Hvis du kan lide Bowers & Wilkins' bastunge og let farvede lydsignatur, er er nemlig ikke meget – udover prisen – der står i vejen for et køb.

