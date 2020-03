Ny iPad med svinedyrt tastatur

iPad Pro opdateres på flere områder - får nyt, dyrt tastatur, der har indbygget lys i tasterne og et pegefelt

Det er ingen hemmelighed, at Apple længe har ønsket at gøre sin dyreste tablet, iPad Pro, til et ægte alternativ til en bærbar computer.

Og i dag tog firmaet så midt i coronakrisen skridtet tættere på, at ønsket kan blive til virkelighed. Det skete med lanceringen af en voldsomt opdateret iPad Pro, som også får adgang til et eksternt tastatur, der har indbygget lys i tasterne og ikke mindst et pegefelt.

Du kan ligeledes bruge en mus sammen med iPad'en, hvilket er med til yderligere at gøre tabletten til en computer, hvis ellers du kan få de rigtige programmer til den.

Foto: Apple

Dyrt tastatur med pegefelt

Tastaturet, der dog først kommer til maj, har også en ny funktion, der gør det muligt at indstille iPad'ens vinkel, som det passer brugeren. Det er i øvrigt indbygget en USB-C port direkte i tastaturets hængsel.

Prisen på tastaturet bliver imidlertid heftig: 2499 kroner i 11 tommers-udgaven og hele 2999 kroner i 12,9 tommers modellen. Så er det i den grad betalt.

Pegefeltet kan nemt narre dig til at tro, at du kigger på en computer. Men det er altså den nye iPad Pro.

Op til 13.999 kroner

Den nye iPad Pro er ellers blevet opdateret med en hurtigere processor, bedre kameraer - der ligner dem i iPhone 11-serien - og en såkaldt LiDAR-scanner (dybdesensor, red.), der gør det muligt at bruge avancerede AR-programmer og AR-funktioner.

Modellen sælges som tidligere i en 11 og en 12,9 tommers udgave til priser fra 6999 kroner til 13.999 kroner. Begge skærmstørrelser leveres med intern lagerplads på enten 128, 256, 512 eller 1000 gigabytes.

Foto: Apple

