Ny iPhone fredag: Her er fem billigere og bedre alternativer

Hos Teleselskabet 3 er lageret fyldt med så mange iPhone XR, man har kunne fået fingrene i. Forventningen til den nye telefon er nemlig enorm, selv om der findes adskillige gode alternativer, og iPhone XS har flere ugers forspring.

- Det er stadig en dyr telefon, men jeg synes alligevel, at man får ret meget Apple for pengene, siger David Elsass, der er kundedirektør hos Teleselskabet 3.

- Der er selvfølgelig skåret nogle enkelte ting væk, men skærmen går helt ud til kanten, og du køber faktisk næsten det samme som med en iPhone XS for 2000 kroner mindre. Den har helt klart sin berettigelse.

Dobbelt-sim på vej

En anden nyhed, der taler for iPhone XR, er muligheden for at have to telefonnumre i telefonen. Den funktion er bare ikke aktiveret endnu:

- Når den teknologi er på plads, kommer nogle nye muligheder for, at man kan slå sit arbejdsnummer og privatnummer sammen i stedet for at slæbe rundt på to mobiltelefoner. Det er der trods alt nogen, som stadig gør.

- Hvornår virker dobbelt-sim i de nye iPhones?

- Jeg kan ikke love, at det bliver i år, men vi arbejder hårdt på at få det til at fungere herhjemme.

Vilde farver

Ifølge David Elsass er forventningen, at iPhone XR får mindst lige så stor succes om iPhone 8 fik sidste år.

- Vi har virkeligt solgt mange iPhone 8 sidste år, da den først fik placeret sig på markedet, fordi kunderne oplevede modellen som en telefon, der gav meget værdi for pengene.

- Det bliver mindst lige så godt salgsmæssigt med iPhone XR.

- Hvad med farverne, som er noget mere 'aggressive' på den nye model?

- Der vil helt sikkert være nogle farver som sort, blå og hvid, vi satser mere på end andre.

- Hvorfor?

- Det ser da fedt ud på billeder og i butikken med en gul telefon, men folk vælger ofte alligevel de mere konservative farver, når de først køber telefonen. Helt som når man vælger biler, der kommer i nogle vilde farver, men sjældent triller længere end til forhandlerens salgslokale.

- Og er der nok telefoner til alle?

- Vi får aldrig rigtig nok, erkender David Elsass.

- De første to- tre uger med en ny iPhone kan det altså være lidt svært, hvis man ikke sørger for at få skrevet sig op så hurtigt som muligt.