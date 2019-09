Ny iPhone i aften: Køb en billigere model

iPhone 11-serien afsløres om få timer - men det er allerede nu svært at berettige et køb af den nyeste model fra Apple, mener Ekstra Bladet tech redaktør

Da Apple i 2017 lancerede iPhone X, var det på flere områder et stilskifte, men ikke nødvendigvis en god nyhed for forbrugerne.

Den amerikanske techgigant overhalede nemlig med stormskridt konkurrenterne på pris og i stik modsat retning af, hvad man normalt forstår ved konkurrence.

Pludselig kostede en iPhone over 1000 dollars, hvilket i Danmark betyder, at de dyreste modeller i dag handles til over 10.000 kroner.

Svært at være Android

Som Ekstra Bladet de seneste år gang på gang har dokumenteret, er det en pris, det er meget svær at berettige på et marked, hvor firmaer som Huawei, OnePlus, Nokia og Lenovo kan levere telefoner i en høj kvalitet og nogle gange til priser, der er en tredjedel eller mindre af Apples.

Den store ulempe for alternativerne er imidlertid, at de ikke er Apple.

Alene i Danmark har firmaet i dag op mod 50 procent af markedet, hvilket i høj grad kan tilskrives, at styresystem og hardware fungerer rigtigt godt sammen. Og at det for mange er utænkeligt at give slip på for eksempel iMessage, hvilket er prisen for at vælge en billigere Android-model.

I Apples håndjern

En frisk prisanalyse, som PriceRunner har lavet, viser dog, at man sagtens kan spare penge, selv når man har givet sig selv ’mobile håndjern’ på og ikke kan slippe ud af Apples jerngreb.

For selvom Apple holder både kunder og markedet i en skruetvinge, hvor priserne ikke flytter sig markant, så er prisfald på op til 20 procent ikke usædvanligt, når vi taler om modeller, der blev lanceret for et år siden eller tidligere.

Og når man samtidig ved, at de fleste sagtens kan klare sig med en iPhone 8, der nu koster tæt på 4000 kroner, er det svært at argumentere for at smide 8000 kroner eller mere efter den nyeste model.

Meget at spare

Netop iPhone 8, men også iPhone 7 er i øvrigt fortsat de mest søgte modeller på netop PriceRunner.

Men hvis lysten fortsat er til at købe en nyere model end iPhone 8, gælder det om at kigge sig godt for i junglen af abonnementer og andre kanontilbud, der også følger med lanceringen af den nye iPhone 11-serie, der lanceres i aften.

Der kan ifølge data fra PriceRunner nemlig være prisforskelle på 40 procent eller mere mellem den højeste og laveste pris.

Apple har i årevis været under kritik for at få produceret iPhones under forhold, der ikke lever op til minimumskravene i Kina. Nu er den gal igen. Foto: Aly Song/Ritzau Scanpix