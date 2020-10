Ny iPhone i aften: Sådan bliver den

Intet er, som det plejer, når Apple i aften klokken 19 dansk tid præsenterer årets nye iPhones.

For det sker markant senere end det normale tidspunkt i begyndelsen af september, hvor det i stedet blev nye iPads og smarture, som den amerikanske techgigant satte på dagsordenen.

Alt er allerede optaget

Eventen er heller ikke som normalt. Det har coronaen for længst sat en stopper for. Så i stedet for et show med tilskuere og indbygget mulighed for, at noget kan gå galt, er alt optaget forud på video, så det kører så glat som muligt.

Skal man tro rygterne, der er gået forud for eventen, betyder det dog ikke, at lanceringen af iPhone 12-serien bliver kedelig.

Der er nemlig både teknologisk og designmæssigt forandringer i vente.

10 år gammel inspiration

Således er inspirationen til de op til fire nye udgaver af modellen en 10 år ældre version. Nemlig iPhone 4 hvor Apple valgte metalkanter og et fladere design.

Det genopstår nu i samtlige iPhone 12, men kan allerede ses i den nyeste iPad Pro-serie, der ligeledes har et helt fladt design med metalkanter.

Afhængig af prisen ventes der to valg af metal. Enten rustfrit stål til de dyrere Pro-modeller. Og aluminium til basismodellen, iPhone 12, og en endnu mindre udgave med navnet iPhone 12 Mini.

Læg mærke til kanterne på denne iPhone 5-model, som er inspirationen til den kommende iPhone 12-serie. Den præsenteres i aften, hvor op til fire nye modeller kan være på vej til det danske marked. Foto: Beck Diefenbach/Ritzau Scanpix

Måske klar med en Mini

Først tirsdag aften ved vi, om minien også bliver til noget. Det er den mest tvivlsomme, men ser den dagens lys, ventes modellen at få en 5,4 tommers stor skærm.

iPhone 12 og iPhone 12 Pro får begge et 6,1 tommers display, men iPhone 12 Pro Max bliver den største nogensinde med hele 6,7 tommers skærm at boltre sig på.

Og det er slut med billigere LCD-skærme. Alle modeller får OLED-display, men med forskellige lysstyrke og kvalitet.

5G i alle modeller

Endnu en joker før lanceringen er, om de helt dyre Pro-modeller får 120 Hertz opdateringshastighed.

Gør de det, vil deres OLED-skærme være langt mere behagelige at se på og bruge.

Sikkert er det derimod, at Apple er klar til 5G-alderen. Igen dog med forskellige 'kvaliteter' af 5G-understøttelse, hvilket betyder, at betaler du mest, får du også den bedste understøttelse af 5G-netværket, som giver hurtigere dataoverførsel.

Kommer ikke nu Mens iPhone 12 og iPhone 12 Pro ventes at blive sat til salg om kort tid, er det mere tvivlsomt, hvornår iPhone Pro Max og iPhone 12 Mini er klar på salgshylderne. Apple-analytikere vurderer, at salget af iPhone 12 Pro Max først går i gang i november.