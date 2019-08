Ny iPhone om lidt: Kameraer er fokus

For meget til de fleste, for få nyheder og alt for dyr.

Så kort kan præsentationen af iPhone 11, der ventes at ske i den første halvdel af september, allerede i dag skrives.

De seneste år har de store ’kanoner’ som netop Apple og rivalen Samsung gang på gang leveret ’store’ nyheder, der reelt er fordyrede forbedringer og ikke revolutioner. Alene Huawei og mindre konkurrenter som OnePlus, Motorola og Nokia har formået at forny det overrendte mobilmarked.

Pro-model på vej

Og intet tyder altså på, at Apple er på vej med en regulær bombe, når efterfølgerne til iPhone Xs og Xr snart vises frem.

I stedet ventes Apple at gå den kendte vej, som andre allerede har forsøgt sig med. Nemlig at give deres kameraer en tur igennem den teknologiske vridemaskine.

Det betyder ifølge flere internationale techmedier, at de dyreste iPhone 11-modeller – som måske får efternavnet ’Pro’ – bliver udstyret med tre kameraer på bagsiden. Og at den billigste udgave, der skal erstatte den i Apple-land prisbilligere iPhone Xr, opgraderes fra et enkelt til to objektiver som hovedkamera.

Det kommer også Apple ventes i løbet af efteråret at lancere en ny udgave af sit populære Apple Watch, flere nye iPads og ikke mindst en MacBook Pro på hele 16 tommer. Sidstnævnte bliver ikke billig. Det gør uret heller ikke, hvis du vælger det i titanium eller keramik.

Overhalet af Huawei

Nu har Apple aldrig haft noget at skamme sig over, når det gælder evnen til at tage billeder.

Problemet for firmaet, der styksmæssigt sidder på halvdelen af mobilmarkedet i Danmark, er, at for eksempel Huawei i mere end et år har leveret markant bedre mobiltelefoner, hvis man alene bedømmer ud fra kameraerne.

Både Huawei, men også Google med deres Pixel-telefoner kan levere langt mere lysstærke kameraer end Apple. Og i Huaweis tilfælde topmodeller, der er i stand til at zoome markant tættere på og i en bedre kvalitet, end du nogensinde har set på en iPhone.

Netop evnen til at tage bedre billeder under svage lysforhold kan blive en af nyhederne i Phone 11-serien, mens man ikke skal forvente, at Apple går amok, når det gælder zoom.

Bedre batteri, ja tak

Andre nyheder er traditionen tro en hurtigere processor, og hvis vi er rigtig heldige, at de nye telefoner kan lades hurtigere op end før med den standardlader, som følger med i kassen.

Netop batteritiden er fortsat uforståelig ringe på de dyre iPhones, så en forbedring på dette område vil blive påskønnet af mange fans.

Hvis du er til farver, er der nye farvevarianter på vej, men designmæssigt bliver telefonen som den eksisterende 2018-model.

