Ny kameramobil er tæt på perfekt

Kan vi nu også regne med det?

Det er godt at have en portion tvivl med sig, når mobilproducenter sender nye gadgets på gaden. Både i salgsmaterialet og fra scener rundt om i verden bliver der nemlig smurt godt på med superlativer og spin om egne fortræffeligheder.

Således var det også i sidste uge, hvor Ekstra Bladet dækkede Huaweis præsentation af P30 Pro i Paris. Her var det særligt evnen til at zoome og tage billeder under meget dårlige lysforhold, Huawei valgte at fremhæve.

Her er verdens bedste kameramobil

Gør amatører bedre

Nu kan man af gode grunde ikke bedømme en ny telefon endeligt efter blot en uges test. Men de værste unoder og største fordele dukker hurtigt op. Og her må man sige, at P30 Pro består - i hvert fald hvis man bedømmer på hypen.

Lad os derfor begynde med kameraerne. Her har Huawei nemlig ret i, at ingen zoomer bedre. Og ingen tager bedre billeder af motiver, der er meget dårligt belyst.

Når det gælder zoom, tror vi, at det mest bliver en gimmick, som er rar at have. Det er langt vigtigere, at P30 Pro som forgængeren P20 Pro fortsat sætter standarden for, hvor god en kameramobil kan blive, selv om du ikke skal betale fra 8000 kroner og op for den.

Det er svært ikke at være imponeret over, hvor gode kameraerne faktisk er. Selv i hænderne på en amatør kan de tage billeder langt over, hvad man formår med andre mobiltelefoner eller lommekameraer.

Artiklen fortsætter under billederne...

Her et klassisk aftenbillede fra Paris...

...og her samme motiv skudt med det særlige aftenmode, som findes på Huawei P30 Pro.

Endnu et eksempel på hvor godt den nye mobil kan skyde gode billeder i lyssvage omgivelser.

Og et mere.

Mere end et godt kamera

Det interessante ved forbedringerne - som vi også så det med Mate 20 Pro i slutningen af 2018 - er samtidig, at Huawei hele tiden forstår at flytte grænserne for, hvad man visuelt kan med en mobiltelefon. P30 Pro forbedrer sig også på andre punkter som batteritid, opladning og den indbyggede læser til fingeraftryk.

Ikke nok med at den nye telefon fra Huawei har et potent og levedygtigt batteri, der uden problemer holder over et døgn. Det går virkeligt stærkt med at oplade.

Andre Android-producenter leverer på samme måde som Huawei ' voksne' batterier og hurtigopladning, men den kinesiske producent er i en klasse for sig selv.

Det er derfor uforståeligt for mig, at selv Apple stadig ikke er i stand til levere et bedre batteri og en mere effektiv lader.

Og nej, jeg køber ikke forklaringen om, at Apples data viser, at brugerne klarer sig fint og lader op, når de kan. Det er simpelthen ikke godt nok.

Det skal den koste Huawei P30 Pro koster 6699 kroner for udgaven med 6 GB RAM og 128 GB intern hukommelse. Den største version med 8 GB RAM og 256 GB intern hukommelse koster 7499 kroner. Den billigere P30 med 128 GB og koster i øvrigt 5299 kroner Du kan læse mere om P30 Pro her – og P30 her.

Fantastisk læser til fingeraftryk

Jeg har tidligere kritiseret både Huawei og andre producenter for, at deres nye læsere til fingeraftryk, som ligger under displayet, ikke er gode nok. Den kritik æder jeg med P30 Pro.

Her er læseren nemlig blevet så god, at man næsten ingen forskel mærker i forhold til den normale, fysiske læser. Jeg oplever meget sjældent fejllæsninger, ligesom læseren er lynhurtig og ikke som på andre telefoner kræver et hårdt tryk for at virke. Det er et ægte fremskridt.

Byggekvaliteten på P30 Pro er samtidig god, telefonen har et flot design og et fremragende display, der også klarer sig fint i sollys. Nogle vil nok opleve telefonen som en smule stor, men det er naturligvis en smagssag.

Artiklen fortsætter under billederne...

Det er storken på toppen af bygningen i midten, du skal lægge mærke til...

...her har vi fanget den med superzoom-funktionen, som også findes i P30 Pro.

For meget bloatware

Vi har valgt at give den nye Android-telefon topkarakter for at være innovativ og et klart fremskridt i forhold til forgængeren. Men de 6 ud af 6 stjerner skal ikke læses som, at telefonen er perfekt.

Huaweis fortolkning af Android virker nemlig forældet, tung og ikke særlig lækker, når man sammenligner med, hvad for eksempel Samsung senest har opnået med deres One UI. Eller de langt billigere Android-mobiler, der har Android One indbygget.

At firmaet samtidig smider ekstra software på telefonen, som alene ligger der, fordi man har fået penge for det, er utilgiveligt.

Denne form for bloatware er ikke værdigt i en så dyr telefon som P30 Pro.

P30 Pro skal også have bedre indbyggede højttalere, før man kan sige, at telefonen faktisk er perfekt. Der er således ingen stereohøjttalere, men blot en mono som heldigvis leverer acceptabel lyd.

Artiklen fortsætter under faktaboksen...

Banker Samsung og Apple

Jeg har før fremhævet, at mobilbrugerne har bedre muligheder end nogensinde før for at finde og købe billigere og bedre telefoner. Der er nemlig adskillige producenter på markedet, som for længst har kopieret Apples evne til at bygge mobiltelefoner i høj kvalitet, men droppet amerikanernes ublu prisniveau.

Man kan dog ikke sige, at P30 Pro er billig. Slet ikke hvis man sammenligner med alternativer fra for eksempel Nokia, OnePlus og Motorola. Men Huawei kan med rette forsvare sig med, at det heller ikke er det segment, som P30 Pro konkurrerer med.

Det er i stedet de dyreste modeller fra Samsung, Sony og Apple. Og i det spil er modellen efter vores mening en klar vinder. Endda til en pris, der fortsat underbyder de bedste med en telefon, der på flere punkter er længder foran dem.