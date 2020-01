Ny køkkenmaskine i år? Her er de tre bedste!

Hvis du planlægger at imponere venner og familie med de fineste småkager eller vil overraske en bageglad ven eller kæreste med en eksklusiv gave, kan det være en idé at investere i en ny køkkenmaskine.

De kommende dage kigger vi på en række maskiner og begynder i dag med tre virkeligt gode bud på køkkenmaskiner, der kan holde i mange år frem.

De mere avancerede maskiner kan, afhængigt af tillægsudstyret, gøre alt fra at bage brød, lave is og røre kød. Det store spørgsmål er så: Hvad er dit behov, og hvor ofte agter du at bruge køkkenapparatet?

Vi har i testen fokuseret på de mest basale funktioner, såsom æltning af dej og piskning af fløde. På denne måde har vi testet maskinens finmotoristiske og grovmotoriske egenskaber.

Electrolux EKM6000 lyser godt op i et sparsomt belyst køkken. Foto: Tek.no

Mange, herunder undertegnede, har begrænset plads i køkkenet, så forholdet mellem kraft og vægt er vigtigt. Vi har vægtet høj vægt som et plus for maskinerne, da dette hjælper med at holde dem stabile under brug.

Før testen skitserede vi også nogle kriterier, som vi mente ville være vigtige. Dette inkluderede støjniveau og rengøring. Efterfølgende har vi dog konkluderet, at dette ikke har været så vigtigt.

Alle maskiner i testen har mellem 70 og 80 decibel ved maksimal hastighed. Rengøring har heller ikke vist sig at være afgørende på nogen måde.

Hvis du har brug for at lave en dej, er der ikke meget at rengøre bagefter, og der er ingen stor forskel fra maskine til maskine. Køkkenmaskiner er generelt lette at rengøre, og det meste af udstyret i denne test kan vaskes i opvaskemaskinen.

Artiklen er del af en samletest fra Tek.no

Ankarsrum Assistent AKM6230

Den første ting, der slår os, når vi åbner pakken fra svenske Ankarsrum, er det iøjnefaldende design. Ikke bare er den designet helt anderledes, end alle andre køkkenapparater vi har testet tidligere, men maskinen ligner unægteligt et husligt rumskib fra 50’erne.

Det er heller ikke så underligt, da Assistent-mærket har været på markedet siden 1940'erne. Tidligere brugte Electrolux navnet og designet, indtil de for et par år siden solgte rettighederne til et andet firma, hvorfor det i dag kaldes Ankarsrum Assistent.

Designet går hånd i hånd med funktionaliteten. Dette køkkenapparat har ingen stor overdel. I stedet har den en tynd, men meget stærk arm, hvor du kan fastgøre det medfølgende udstyr. Her står selve armen stille, mens skålen drejer rundt. Denne unikke mekanisme kunne let have været en gimmick, men maskinen kan håndtere vores gærblanding bedst af alle.

Maskinen er så speciel, at den kræver et vis forudgående kendskab. Her er det en god ide at læse i brugsanvisningen. I stedet for den almindelige æltekrog, kommer modellen med en større S-formet æltekrog.

Derudover kan en såkaldt ‘dejformer’ også bruges. Dejformeren passer bedst på mindre og lettere dej, mens æltestangen fungerer som en æltekrog, bare bedre.

Foto: Tek.no

I vores test brugte vi først rullen, mens dejen var tynd og derefter dejkrogen, når dejen blev fastere. Det fungerede glimrende. Den store forskel fra denne maskine i forhold til andre maskiner er, at dejen bliver godt æltet med æltestangen.

Maskinen skiller sig også ud, når det kommer til at piske fløde, sammenlignet med andre maskiner. For det første er der ingen sprøjteskærm inkluderet. For det andet bruger maskinen to piskeris. Vi skruede op til den maksimale piskehastighed og ikke en dråbe fløde kom ud på køkkenbordet. Her kan du lave fløde på rekordtid.

Maskinen har to afbrydere. Den ene er en timer, hvor du kan indstille den ønskede tid mellem 1 og 12 minutter (eller i 'on position' til kontinuerlig brug). Den anden indstilling sætter tempoet. Timerfunktionen er unik og ses ikke tit på disse maskiner.

Det synes vi er en nyttig og god funktion (og vigtigere end LED-lys, som flere af modellerne kan prale af). Kontakterne er også godt integreret i designet, for dem, der kærer sig for det. I det store hele er designet meget gennemtænkt. Det faktum, at maskinen ikke har nogen stor overdel, gør at den fylder mindre i højden.

Det gør det også nemt at hælde ingredienser i undervejs, hvis du har brug for det.

Dommen: Denne model fra Ankarsrum kommer ikke med lys, LED-display eller masser af tilbehør, men maskinen leverer som få andre. Du har du alt hvad du har brug for, og hvis du ønsker mere, er der masser af ekstraudstyr til rådighed. Og vi mener, at 10 minutters læsning af betjeningsvejledning er en lille pris at betale for mange års ren bageglæde.

Kenwood Chef XL Titanium KVL8300S

Det er ikke til at komme udenom: Muskelkraft har meget at sige. Med sine 1700 watt har denne Titanium-model fra Kenwood testens stærkeste motor. Alt føles robust og tungt med denne maskine.

Den solide aluminiumsmaskine står solidt på køkkenbordet, og hvis du har plads til det, vil denne maskine give dig megen bageglæde i de kommende år. Nu er det vigtigt at pointere, at udholdenhed ikke har været en faktor i denne test, men indtrykket i testperioden er, at denne maskine kan holde i mange år ud i fremtiden.

Kenwood er ingen nybegynder i køkkenmaskinspillet, og de ved, hvordan man bygger en maskine, der ordner både bøfkød (og bolle). På designdelen ligger de dog efter i forhold til nogle af de andre maskiner.

Mens flere af de andre producenter arbejder hårdt for at gøre køkkenmaskinen ‘sexet’ igen, minder Kenwood Chef XL Titanium mest af alt om en cementblok. Men hvilken cementblok!

Foto: Tek.no

Den kan rumme helt op til 2,56 kg dej. Nu skal det siges, at maskinen kæmper lidt under så store dejmængder, så de 2,56 kg fremstår unødvendigt højt sat af producenten.

Hvis du reducerer mængden til gengæld, er det meget lettere. Maskinen står selv på køkkenbordet, og du kan sikkert forlade maskinen, indtil den er færdig.

Maskinen giver et lille ryk, fordi toppen af ​​maskinen bevæger sig en del under brug. På samme måde gælder det for næsten alle maskiner, især når det drejer sig om tunge deje.

Maskinen går stadig næsten ikke ned i kraft, uanset hvor tung dejen er. Dejen bliver også utroligt godt æltet, hvilket sandsynligvis er en kombination af maskinens kraft kombineret med en særlig veludviklet æltekrog samt den planetariske blandefunktion (værktøjet drejer modsat fra 'ærmet', der er fastgjort til blandehovedet).

Dommen: Maskinen har en indvendig lysring, der lyser godt op. Det er et stilfuldt visuelt element i den ellers grå masse. Dette er en meget god maskine, men det er en skam, at maskinen ikke har ‘timer’ og et noget mere spændende design.

Electrolux EKM6000

Electrolux Assistant Pro har uden tvivl testens mest specielle design. Det tager lidt tid at vænne sig til, og enten hader du det, eller også elsker du det. Vi endte med at elske det!

Måske fordi maskinen unægteligt minder om Xenomorph fra Alien-filmene med for korte arme. Med andre ord finder du ikke en bedre gave til køkkennørden.

Det specielle design har i høj grad noget at gøre med, hvordan man indstiller blandeskålen. I stedet for at skrue skålen på plads, fastgør du skålen til to metal arme. Med et lille drejehåndtag kan du hæve skålen og sætte den på plads. Det er virkelig unikt og genialt.

For det første behøver du ikke at sætte skålen fast i maskinen. For det andet ser skålen ud til at give maskinen øget stabilitet og en anden vægtfordeling.

Selvom maskinen svinger forsigtigt frem og tilbage, mens vi tester en større dej, er bevægelserne mere gelinde end på de andre maskiner.

Foto: Tek.no

Både denne og den billigere Electrolux EKM4300-model føles meget robust. Maskinen er lavet af rustfrit stål og kommer i både sort og hvid. Det, der adskiller de to modeller - udover den mere kraftfulde motor og den unikke fastgørelses mekanisme - er, at EKM6000 også kommer med en integreret timer.

Her kan du programmere, hvor længe maskinen skal køre, og samtidig holde øje med hvor længe den har kørt. Det er utroligt nyttigt, især hvis du laver opskrifter, hvor du kender æltningstiden. På den måde undgår du den utroligt kedelige proces med at iagttage blandingen udforme sig.

Dommen: Ligesom EKM 4300 kommer EKM 6000-modellen også med et integreret blåt LED-lys. Det ser unægteligt cool ud, men har muligvis ikke den største praktiske effekt i et godt oplyst køkken. Alt i alt giver denne Model fra Electrolux et virkelig godt indtryk.

Det eneste, der trækker ned, er, at motorkraften og kapaciteten godt kunne have været endnu højere, men vi er tilbøjelige til at se uden om det, grundet den lave pris. Desuden er den ikke designet til alle.