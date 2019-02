Ny krig om billigt bredbånd

Det er med løftet om kontante gevinster, at de nye bredbåndsselskaber de kommende måneder byder sig til. Men for at vinde priskrigen kræver det en indsats af dig som kunde.

Det vigtigste arbejde handler om at finde ud af, hvilke behov du i dag har, og hvor meget du betaler.

Mange vil på den måde opdage, at de har et alt for ringe og for dyrt abonnement i forhold til det, der er nødvendigt for dem.

Næste opgave er så at indkredse, hvilke udbydere du har mulighed for at få et tilbud fra. I nogle områder af Danmark findes der nemlig mange selskaber, mens man i andre reelt er bundet til et lokalt monopol.

Udover de billigste tilbud fra konkurrenterne, kan du bede dit nuværende selskab om bedre priser.