Ny lydkonge holder på strømmen

Sony var relativt tidligt ude med helt trådløse in-ear-hovedtelefoner. Og deres første forsøg med modellen WF-1000X skilte sig ud ved at have aktiv støjreduktion.

Produktet fik imidlertid meget kritik for ustabil Bluetooth-forbindelse, og batterilevetiden på godt tre timer var heller ikke imponerende.

Nu er Sony klar med efterfølgeren, og med denne springer de et nummer over i generationerne, da den har fået produktnavnet WF-1000XM3.

De gør det sandsynligvis, fordi de ønsker at koble nyheden sammen med søstermodellen WH-1000XM3. Det er en over-ear-hovedtelefon, der generelt har fået fantastiske anmeldelser og i dag er kendt som hovedtelefonen med den bedste støjreduktion på markedet.

Dette er nyt

Her er nogle af de vigtigste nyheder i WF-1000XM3:

Op til otte timer batteri uden aktiv støjreduktion, seks timer med. Der er tre ekstra opladninger i det medfølgende etui, hvilket giver op til 32/24 timers batterilevetid i alt.

Opgraderet støjreduktion. WF-1000XM3 har en nedskaleret version af chippen, der sikrer den gode støjreduktion i WH-1000XM3.

Måden, som enhederne forbindes til lydkilden på, er forbedret. Tidligere gik signalet først til venstre enhed, som derefter gik videre til højre. Nu går signalet til begge hovedtelefoner på samme tid.

Hovedtelefonerne kan på ydersiden kontrolleres med touch.

Der følger et solidt udvalg af øredutter med. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stabil støjreduktion

Lad os begynde med hvad der stadig er mest specielt omkring 1000XM3 (som vi kalder dem herfra, red.), nemlig støjreduktionen. Som nævnt har de fået en skrumpet variant af den såkaldte QN1-chip, som sidder i den større model, men med 24-bit lydbehandling i stedet for 32-bit. Chippen i WF-1000XM3 kaldes derfor QN1e.

Det giver også mening, da hovedtelefoner, der sidder i ørerne, automatisk opnår en vis passiv dæmpning af omgivelserne, som ikke er afhængig af elektronikken. Med aktiv støjreduktion klarer 1000XM3, i kendt Sony-stil, at fjerne det meste af den omgivende lyd, herunder meget af den mere ujævne støj fra for eksempel tastaturer og kolleger, der snakker rundt om dig.

Dæmpningen i WH-1000XM3 er - på godt og ondt - ikke som i de store hovedtelefoner, men det forventer vi heller ikke fra så små enheder. De leverer dog et solidt fremskridt i forhold til forgængeren og passer ret godt med kvaliteten af den støjdæmpning, man fik i over-ear-modellen WH-1000XM2.

Vi har ikke haft mulighed for at tage dem med på et fly i testperioden, men vil opdatere testen, hvis det skulle vise sig, at samme indtryk ikke gælder under flyrejser.

Vi måtte i øvrigt leve med lidt elektronisk støj, som kan være irriterende, hvis du bare vil sidde i fred og ro på kontoret uden musik eller se en film med mange stille scener. Men så snart du spiller musik, er ‘den hvide støj’ uhørbar.

De har ligeledes den samme tendens som andre støjreducerende hovedtelefoner, nemlig at afgive små stød i lyden, når du bevæger dig. Det er ikke voldsomt fremtrædende, men stadig værd at nævne.

Det blanke del i toppen af hovedtelefonen bruges til at måle, om du har enheden i øret eller taget den ud. På den måde kan musik og anden lyd automatisk stoppes eller sættes i gang igen. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sidder godt i ørerne

Selve formen er ikke meget forskellig fra den første generation, men designet er lidt mere vinklet, og Sony hævder, at hovedtelefonerne anvender en såkaldt trepunktsstruktur i øret for at give god pasform. De har også lagt en gummibelægning på for at give mere friktion, men den lille vinge, der sad på forgængeren, er desværre fjernet.

Sony-hovedtelefonerne har udskiftelige øredutter, som enten er af gummi eller skum, så de forsejler bedre til ørekanalen. Og du får syv størrelser med i salgskassen: fire af silikone og tre med hvad Sony kalder hybridskum.

De er mere gummiagtige end almindelige skumdutter og vil ikke forblive flade, hvis du klemmer dem sammen. Som normalt opfordrer vi brugerne til at prøve forskellige størrelser, og vil derfor rose Sony for at tilbyde mange muligheder i salgskassen.

De øredutter, der sad med fra fabrikken, passede fint til os, men 1000XM3 er i sig selv også nem at sætte på plads, selv om den omtalte vinge er væk. Den største udfordring med in-ear-hovedtelefoner er jogging, men det fungerede fint - i hvert fald indtil sveden overtog og gummidutterne begyndte at glide ud af ørerne.

Støjreduktionen klarer ikke motion

Sony-hovedtelefonen markedsføres ikke med nogen form for modstand mod vand eller sved, så træning med dem sker på egen risiko. Du bør også slukke for støjreduktionen, før du går i gang med din træning, da mikrofonerne gør dem meget følsomme over for vindstøj - og du skal passe på, når du tænder for støjreduktionen igen.

Vi oplevede nemlig en forfærdelig ‘feedback’ lyd i ørerne, hvilket sandsynligvis skyldtes sved i de støjdæmpende mikrofoner. Da de var tørre igen, var problemet væk.

De berøringspaneler, Sony har lavet plads til, er smarte, og de reagerer stort set, som de skal. Vi kan godt lide, at man kan vælge en anden funktion på den venstre hovedtelefon. Den er som standard sat til at aktivere stemmeassistenten, men du kan i stedet vælge at bruge den til at styre de forskellige niveauer af støjreducering.

Desværre er det næsten umuligt at justere hovedtelefonerne fysisk i ørerne uden at berøre touch-pladerne. Det er ikke ualmindeligt på sådanne produkter, men lidt irriterende alligevel.

Her kan man se, hvor stor forskellen er i størrelsen på de forskellige etuier til opladning. Det er Sonys nyeste og største i øverste venstre hjørne - til højre for det se forgængeren fra Sony. Nederst til venstre er det naturligvis Apples AirPods og til højre nederst B&O E8 2.0. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stort etui

Den første generation WF-1000X havde et langstrakt og smalt etui, mens 1000XM3 har en højere og lidt mere omfangsrig model, der ikke passer godt i lommen. Som tidligere nævnt har det imidlertid også haft den behagelige konsekvens, at batterilevetiden er steget betydeligt, så det er delvist en ændring, vi kan acceptere.

Etuiet til Apples AirPods fylder mindre end halvdelen af ​​Sonys, og det er betydeligt mere lommevenligt. Sonys etui er også betydeligt større end etuierne til Bang & Olufsen E8 2.0 og Xiaomi AirDots Pro.

Men Sony-etuiet har en høj byggekvalitet med en fin magnetisk løsning i låget. Magneter sikrer også, at propperne let klikker på plads og sidder, hvor de skal, når låget lukkes.

Plastoverfladen med gummi er ret modstandsdygtig over for både fedtpletter og ridser, ligesom låget minder om sandblæst aluminium. Etuiet bruger USB-C til opladning, som i stigende grad er blevet standard på disse produkter. Det er en god ting, men man kunne også have ønsket sig trådløs opladning.

Der sidder magneter i etuiet, som kan holde enhederne fast og gør det nemmere at sætte dem til opladning. Du kan også bruge NFC til nemt at koble dem til en ny lydenhed, fx din mobil. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mere stabil forbindelse

Vi oplevede som andre anmeldere ikke store problemer med forbindelsen på første generation kaldet WF-1000X, men den smule, der var, er i hvert fald helt væk på 1000XM3. Et par gange under testperioden har jeg oplevet, at forbindelsen til en af hovedtelefonerne - typisk den højre - faldt ud, men det skete altså ikke tit.

Det skal dog nævnes, at vi modtog to sæt til test fra Sony. Det første var tilsyneladende defekt, da det havde nogle meget irriterende udfald i lyden. Og det kunne ikke løses med en opdatering af firmwaren.

Det andet par havde ikke samme problem, og indtil videre antager vi, at fejlen var tilfældig. Men det bringer mindelser til de kvalitetproblemer, som Sonys tidligere har haft med sin over-ear-model WH-1000XM3, der ikke kunne betjenes i kulde.

Vi vil fremhæve en fordel ved, at hovedtelefonen nu får signal til både højre og venstre enhed på samme tid, nemlig at forsinkelser ved afspilning på Netflix eller YouTube er helt væk.

Her er det interfacet fra Sonys app. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Få ændringer i lyden

Lydbilledet, vi fik serveret, svarer meget til det, der var tilfældet med første generationen af fuldt trådløse Sony-hovedtelefoner. Det betyder en temmelig lys diskant, næsten på grænsen til det trættende, men ellers en velafbalanceret og ret fyldig lyd. Vi mener, at 1000XM3 lyder lidt for flad og udynamisk, ligesom modellen savner lidt mere bas og sjov.

Heldigvis giver Sony-appen muligheder for enten at bruge flere forudindstillinger, eller at du selv indstiller lyden, som du gerne vil have den. Vores oplevelse var, at det kan være med til at forbedre grundindtrykket af hovedtelefonerne betydeligt.

1000XM3 er trods kritikken derfor ganske luftige, velopløste og detaljerede i lyden, hvilket giver basis for gode oplevelser, men nok ikke så raffinerede som Sennheiser Momentum TW, som vi anser for at give den bedste lyd i denne kategori.

For nogle vil det helt sikkert være et minus, at de ikke understøtter Aptx eller Sonys egen LDAC-codec, men derimod har den såkaldte DSEE HX-funktion, der ‘opskalerer’ lyden, og AAC-støtte på iPhone. Vi kan dog ikke sige, at vi har savnet disse kodeks, som på papiret giver bedre Bluetooth-lyd.

Ikke så god til samtaler

Sony har stadig ikke løst deres lydproblemer under telefonopkald, især ikke udendørs. Modparten hører ofte ikke, hvad vi siger og med meget støj omkring os, virker det nærmest som om, vi kører inde i en dyb tunnel.

Vind plager også mikrofonerne på 1000XM3, som prøver så godt de kan at reducere støj, men ender med at reducere det meste af det, du forsøger at sige. Det har andre producenter løst bedre, men det må nævnes, at Sony-modellen fungerer perfekt indendørs og i roligere omgivelser. Og ikke mindst: vi får samtalen serveret i begge ører, ikke kun i et.

Batteriets levetid er som nævnt stærkt forbedret. Blandt andet fordi QN1e-chippen er betydeligt mere energieffektiv end den tidligere løsning fra Sony.

Det er heller ikke ofte, at du har dine hovedtelefoner i ørerne i seks timer eller mere, og med nogle pauser undervejs i testen har vi ikke oplevet, at batterilevetiden udgjorde et stort problem.

Vi har heller ikke noget bevis for, at Sonys opgivne batteritid ikke passer med virkeligheden. Derfor er de 32 timers spilletid uden støjreduktion førende på markedet og foran Apples AirPods, som holder godt et døgn, når du har etuiet med.

Hovedtelefonen mangler den lille vinge, som hjalp med at holde forgængeren på plads. Udenpå har de fået touch, som kan bruges til at kontrollere lyd og andre funktioner med. Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusion

Sony består på stort set alle punkter med WF-1000XM3. Du får god lyd, lang batterilevetid, stabil forbindelse, god pasform og komfort, hvilket vi værdsætter meget, når der skal testes trådløse hovedtelefoner.

WF-1000XM3 tilbyder også aktiv støjreduktion, som er bedre end den, de leverede for et par år siden.

Disse ting betyder, at vi i stor grad er villige til at tilgive den ringe samtalekvalitet og manglen på beskyttelse mod sved og vand. Og selvom vi herunder skriver om en række af punkter, du bør overveje inden køb, så tæller de ganske lidt i forhold til de pluspoint, vi giver nyheden fra Sony.

WF-1000XM3 er produktet, som andre på markedet skal slå. Og prisen virker heller ikke skræmmende - så en klar anbefaling herfra!

Sony har skabt et nyt flagskib

Foto: Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fordele

God og let justerbar lyd

Sidder godt i ørerne

Stabil, aktiv støjreduktion

Bedste batterilevetid i prisklassen

Velfungerende funktion til automatisk pause

Det bør du overveje

Dårlig til samtaler i støjende omgivelser

Stort og lidt upraktisk etui

Ikke modstandsdygtig mod sved

Touchpaneler kan nemt blive aktiveret ved en fejl

Ingen trådløs opladning

Kan kun koble til en enhed ad gangen

Forbindelsen til Sonys app er ikke altid stabil

