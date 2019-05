Ny mobil går helt til kanten

De seneste år har OnePlus været kendt og anerkendt for at gøre tingene ganske enkelt.

Med jævne mellemrum har firmaet lanceret en afløser for sin forrige model, der var en smule bedre, men stadig rigtig god til en konkurrencedygtig pris. Senest OnePlus 6T der også er eneste model på markedet lige nu.

Prissætningen har dog krævet nogle kompromiser med for eksempel kameraer, vandtæthed og andre finesser, som de meget dyrere topmodeller fra andre firmaer kan prale af.

Derimod er OnePlus gået helt forrest, når det gælder digitale muskler - læs: masser af RAM - og en opladning, der i hurtighed og effektivitet slår alle andre.

Kompromiser koster kulttelefon en stjerne

Tre modeller på vej

14. maj skifter den kinesiske producent imidlertid kurs. Her ventes ikke kun en, men hele tre nye modeller.

Den ene er OnePlus 7, der fortsat er basismodellen, som er til at betale. Men nu kommer der også en OnePlus 7 Pro i både 4G og 5G-udgaver.

Det er noget af et hamskifte, når man tænker på den historie, som OnePlus har. Men også et kvalitetsløft både når det gælder kameraer og displayet.

Her den anden farve, som OnePlus 7 Pro ventes at blive solgt i. Foto: Læk fra OnePlus

Se også: Politiet lukker gigantisk sort marked

Matcher Galaxy S10+

Særligt displayet på OnePlus 7 Pro bliver interessant at se i virkeligheden.

Her tyder de billeder, der er lækket fra firmaet, nemlig på, at det er lykkedes at skabe en skærm, der går helt til kanten.

I stedet gemmes selfiekameraet inde i telefonen og kommer kun frem i toppen af enheden, når du har brug for det.

Samtidig skulle displayet være af så god en kvalitet, at det matcher eller ligefrem er bedre end på Samsungs Galaxy S10+.

Ny kameramobil er tæt på perfekt

Så dyr bliver den

Kameraerne er ifølge Wired, der har fået lov til at prøve telefonen før tid, også på et helt andet niveau, end man tidligere har været vant til med OnePlus.

Derimod skal kunderne ikke forvente, at enhederne bliver IP-certificeret, hvilket ellers kan give et indtryk af, hvor de afviser støv- og vand modellerne er.

Og prisen? Forvent at OnePlus 7 Pro kommer til at koste i den høje ende af 6000 kroner for den billigste model og måske helt op til 7500 kroner for den dyreste.

Ekstra Bladet dækker OnePlus-eventen 14. maj.

Har slugt Apple: Nu spiser de Samsung