Ny mobil holder hvad den lover

OnePlus’ historie som mobilproducent hænger tæt sammen med mottoet ’billigt og godt’. Men i de seneste generationer har de løsnet på prisløftet og konkurreret med giganter som Apple, Samsung og Huawei for uanset prisen at være de bedste.

OnePlus 8 Pro er det seneste eksempel på den strategi. For telefonen kan bestemt ikke betegnes som billig.

Til denne pris får du nemlig også Apple iPhone 11 Pro eller Samsung Galaxy S20 Plus som alternativer. Huaweis P40 Pro ligger i samme prisklasse.

OnePlus 8 Pro er dog ikke eneste udgave i den nye serie, da der som i tidligere versioner findes en billigere ikke-pro-model. Det er i denne omgang OnePlus 8, der har en lidt svagere skærm og batteri, ligesom kameraer og prisen er på et lavere niveau.

Sidste års to Pro-modeller - 7 Pro og 7 Pro - fra OnePlus markerede sig tydeligt i forhold til konkurrenterne. Her fik man displayet, der fyldte hele skærmen, havde motoriseret selfiekamera og 90 Hertz (Hz) skærmopdatering. Det var en kombination, som du ikke fik andre steder. Hvis du valgte McLaren-udgaven fik du også futuristisk, omend lidt gamer-agtigt design på bagsiden.

Og ikke alt handler om smag - fraværet af huller i skærmen er nemlig en objektivt god ting for brugeroplevelsen. Du får mere ubrudt plads på skærmen til både Netflix, dine e-bøger eller Instagram. Menuer i apps skal heller ikke at være specifikt designet for at undgå huller i skærmen. Bare for at nævne nogle af fordelene.

Men den nyeste OnePlus-generation ser stort på det. I stedet får man, hvad der er blevet mere eller mindre konventionelt i dag: huller i skærmen i et af telefonens hjørner. Samsung begyndte denne trend, og både Huawei og Motorola er fulgt med på deres varianter.

Hullet betyder, at OnePlus 8 Pro ikke har bevægelige dele, da pop-up-kameraet er væk. Som en slags aflad for at Pro-serien ser lige så anonym ud forfra som en S10, en S20 eller en Huawei P40, har OnePlus nu certificeret telefonen som vandtæt efter IP68-standarden. Men alle andre telefoner, som OnePlus 8 Pro konkurrerer med, har allerede IP67 eller IP68.

Det er dog ikke negativt, at telefonen tåler mere. Men argumentet har indtil nu været, at OnePlus kan modstå dårligt vejr. Virksomheden ville bare ikke bruge pengene, det koster at certificere telefonerne.

OnePlus 8 Pro er nu officielt sikret mod vand med sin IP68-certificering. Foto: Tek.no

Så godt er kameraet OnePlus 8 Pro-kameraet tager fantastiske billeder. Det har ikke vilde løfter om 100 x zoom, men med 48 megapixels i hovedkameraet eller otte på 3 x zoom-kameraet kan du komme lidt tættere på, hvis du vil. Et fint 48-megapixels vidvinkel kamera er også inkluderet. Takket være autofokus på vidvinklen kan du bruge det som et makrokamera og komme virkelig tæt på. Den eneste skuffelse her er, at kameraet undertiden kommer til kort under de mørkeste forhold. Men nattilstand er det fortsat alene Huawei, der klarer mærkbart bedre end OnePlus nu. Så på dette punkt er du ikke langt fra Samsungs S20 eller en iPhone 11-model. Det kniber fortsat, når der er mellemlyse objekter i bevægelser på dit billede. Her vil telefonen ofte vælge længere eksponeringer, end bevægelserne tillader, og vi ender som resultat med uskarpe billeder. På den positive side giver portrættilstand meget gode resultater. Selfiekameraet gør også et absolut fint job i denne telefon. Alt i alt er der kun mindre ting at blive irriteret over i kamera afdelingen her. Langt de fleste fotos bliver så gode som ønsket uden at skulle tage mange fotos for en sikkerheds skyld. Video fra denne telefon ser godt ud i standard 4K-opløsning, men lægger du flere funktioner på, svigter kameraet hurtigt. 4K ved 60 fps med stabilisering er ikke særlig god, og selv uden den ultra brede 'Cine'-tilstand og uden stabilisering aktiveret er hurtig panorering noget, der nemt skaber bøvl med videobillederne på OnePlus 8 Pro. Her er både Apple og Samsung markant bedre. Vis mere Luk

Med andre ord er OnePlus 8 Pro i år kostbar, skiller sig ikke længere ud og har droppet tidligere fordele.

Og åh, ja - det store kamera bump på bagsiden af telefonen er også fantasiløst. Det svarer til det, du fandt i OnePlus 7/7T Pro, bare større.

Det begynder ikke så godt, som det burde, i denne test...

Heldigvis retter indtrykket af OnePlus sig hurtigt. Virksomheden har været tidligt ude med en høj opdateringsfrekvens på sine skærme. Det markedsføres særligt mod gamere, men det forbedrer oplevelsen af al skærmbrug - især den, der finder sted over tid eller involverer en masse bevægelse.

Kan slukke automatisk Oxygen OS, som fortolkningen OnePlus har lavet af Android, tilbyder ikke alene god hastighed og mange tilpasningsmuligheder. Der er også et væld af større funktioner indbygget. For eksempel OnePlus' Zen-tilstand, hvor du kan lukke dig selv ude fra telefonen i et bestemt tidsrum. I denne tilstand kan du besvare opkald og foretage nødopkald, men det er stort set det. Automatisk tænd og sluk er en anden sjov funktion. Telefonen kan også automatisk deaktivere 120 hertz-funktionen, hvis batteriet er ved at løbe tørt. Der er et par gode funktioner i OnePlus-betamenuen. Den, du har mest brug for, kaldes DC-dæmpning. For mange kan det i høj grad sænke ubehag og opfattelse af flimrende skærme ved lav lysstyrke. Farverne har en tendens til at overdrive kontrasten ved dette valg, men der er en procentdel af os, der er nødt til at anstrenge øjnene meget, når lysstyrken sænkes på en mere traditionel måde - så prøv DC-dæmpning, hvis du bruger din mobil om aftenen. Funktionen findes også i mange andre telefoner - inklusive Samsungs nyere topmodeller. Egne spiltilstande spredes fra telefon til telefon med en hurtigere hastighed, end vira er i stand til at vandre fra person til person. Og selvfølgelig har OnePlus 8 Pro også en spiltilstand. Nytten af disse kan diskuteres, men at opkald automatisk kan sendes til højttaleren, og at du kan vælge, om du vil vise meddelelser, mens du spiller, er smart nok. Det er også muligt at aktivere forskellige grader af processor optimering, der understøtter spillet på den bedst mulige måde. Ikke at behovet for optimering er så stort. Modellen er blandt de mest hurtigste mobiler på markedet, og softwaren er så god, at den fine ydelse er mærkbar. Vis mere Luk

Det er mere behageligt for øjnene at bruge en skærm, der simpelthen flimrer mindre. Hvis du husker tilbage til, da tv’erne gik fra 60 til 100 hertz omkring årtusindskiftet, er det den samme ting, omend med nogle teknologiske nuancer i hånden, som nu sker på mobiltelefonen.

OnePlus har skruet op fra 90 Hz skærmopdatering til 120 Hx i dette års Pro-model. Er det synligt? Tjaaah. I nogle tilfælde føles det, som om mine øjne er i stand til at se forskellen - i andre ser jeg ingenting.

Forskellen er lidt som at lytte til et sæt hovedtelefoner til 6000 kroner og prøve at sammenligne med en model til 15.000. Var det en kvalitetsforskel, jeg hørte der? Eller blev jeg bare narret af prisen og reklamerne?

Fuld fart på Der er delte meninger om, hvad der er god ydeevne. I det mindste når man ser på min indbakke og vores kommentarfelter. Men for mig betyder en hurtig processor ikke god ydelse. Høje Geekbench-tal siger noget om app-ydeevne og fremtidssikring, men den ydelse, jeg er interesseret i, er den, jeg oplever på skærmen. Det har som regel været tilfældet, at hvis mobilproducenter forsøger at indlejre mange funktioner i Android, svinger den oplevede ydelse en smule, hvilket Samsungs enheder har gjort de seneste år. Men OnePlus har masser af funktionalitet indbygget i Android. De lader dig også ændre på styresystemets udseende. Det er let at skifte på næsten alt her. Runde knapper, firkantede knapper eller knapper med skarpe hjørner på den ene side? Kør løs! Udskift hele temaet eller vælg den skrifttype du vil se? Det kan du også. Som med mange telefoner kan du organisere rullemenuen, som du vil, men få telefoner giver dig mulighed for at skræddersy lige så meget som OnePlus' modeller og herunder 8 Pro. Alligevel er det en telefon, der aldrig står stille. Medmindre du tillader apps, der udfører tunge opgaver i baggrunden, vil du aldrig opleve noget i nærheden af hak eller andre uregelmæssigheder i menuerne. Og OnePlus er sammen med Huawei i dag de to mest sikre udbydere af denne form for 'kompromisløs ydelse'. Selvom jeg virkelig kan lide designet af Samsungs OneUI-fortolkning af Android, er den faktiske brugeroplevelse i OnePlus OxygenOS-menuer bedre. Sådan var det sidste år, og sådan er det også i år. Vis mere Luk

En dejlig fordel denne gang er, at telefonen kan udjævne billedstrømmen mere, end alene den højere opdateringshastighed på skærmen kan gøre.

Der er faktisk to forskellige løsninger til det. Den ene kaldes ’Udjævning af bevægelsesgrafik’ og indstilles i den almindelige skærmmenu. Her afhænger det virkeligt af, hvor god videoopløsningen på optagelsen er, hvis kvalitetsforbedringen skal kunne ses. Funktionen virker bedst med ældre og dårligere videoindhold.

Den anden funktion kaldes ’Udjævning af hyperbevægelse’ hvor telefonen nedjusterer opløsningen lidt, mens den ’skubber’ ekstra billeder ind, så alt videoindhold får 120 billeder pr. sekund. Denne funktion er langt mere synlig.

OnePlus er kommet et vigtigt skridt videre med sine kameraer på den nye model. Foto: Tek.no

Skærmen er i det store og hele god, men det er ikke nok på dagens marked. Samsungs 120 Hz-skærme i S20-serien er også meget, meget gode. Den største forskel til de koreanske telefoner er, at det ikke føles som om, at 120-Hz-indstillingen hos OnePlus spiser batteri i samme tempo.

Som bekendt vil mere have mere. Så jeg ville have værdsat at kunne sænke opdateringshastigheden fra 120 til 90 Hz, hvis det er teknisk muligt. For forskellen fra 60 til 90 Hz er meget større end fra 90 til 120 Gz - derfor virker 90 Hz som en middelløsning, hvor du får størst billedforbedring ud af den længst mulige batterilevetid.

Uanset løsninger er skærmen ikke længere noget, som OnePlus er alene om at sigte mod at gøre bedre, men den er stadig meget god i dette års topmodel.

Her er dommen OnePlus 8 Pro er en telefon, hvor det kedelige førstehåndsindtryk gradvist skifter til noget positivt, når man først oplever, hvor gennemført solid denne telefonen på enhver måde er. Og til prisen er det da rart, at den fungerer problemfrit. At den holder, hvad den lover, hvilket er præcist, hvad OnePlus 8 Pro gør. OnePlus 8 Pro er dog ikke perfekt. Den kunne som altid have haft et bedre kamera. Og modellen ville have været mere spændende, hvis designerne bag den foregående generation havde videreudviklet deres projekt. Men når alt kommer til alt er dette mobiltelefonen, der holder, hvad den lover i 2020 - og det er stærkt at kunne gøre det.

