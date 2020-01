Ny mobil slår de største med discountpris

Lav pris og høje specifikationer er opskriften på succes for Motorola, der netop har affyret endnu et skud i krigen om at levere den bedste billige mobiltelefon

Stort batteri? Check! Kant til kant display? Check! Et design, der ligner en langt dyrere model? Check!

Der er med andre ord krydset godt af på listen over de krav, som mange i dag stiller til en ny mobiltelefon, når man kigger på Motorolas nyeste model, som netop er landet i Danmark.

Motorola One Hyper er navnet på telefonen, som fra 3. februar sælges til 2699 kroner. For de penge får man et smartphone, der har ren Android 10, 4000 mAh batteri og hurtigladning op til 45 watt. Der følger dog 'kun' en 27 watt lader med i kassen.

Pr-foto

Sådan er kameraerne

Sammenlignet med selv meget dyrere modeller, er hurtigladningen (via USB-C, red.) på denne telefon imponerende med - ifølge producenten - 12 timers strøm på bare 10 minutter.

Som det fremgår af billederne, har Motorola på kamerafronten ladet sig inspirere af OnePlus 7T Pro og deres pop-up-selfiekamera. Det er nemlig forudsætningen for at lave en ægte kant til kant-telefon.

Selvsamme selfiekamera er på 32 megapixels (blænde 2), mens hovedkameraet på bagsiden er 64 megapixels og meget lysfølsomt (blænde 1.9). Der er også et ultra vidvinkel objektiv på 8 megapixels (118 grader og blænde 2.2).

Pr-foto

Plads til to simkort

Displayet er på 6,5 tommer (1080 x 2340 pixels) i 19:9 format. Og så har enheden 4 gigabyte RAM og 128 gigabyte intern lagerplads, der kan udvides med et op til 1 terabyte stort microSD-hukommelseskort.

Det er muligt at bruge to sim-kort i telefonen, men så mister man adgangen til at bruge et eksternt hukommelseskort. Der er en læser til fingeraftryk på bagsiden af modellen, som også understøtter Bluetooth 5, vejer godt 200 gram og har et normalt minijack hovedtelefonstik.

Motorola lover i øvrigt, at One Hyper er vandafvisende. Det må så komme an på en prøve, når telefonen er klar til test.

Pr-foto