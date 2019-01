Ny PC i år? Her er modellerne du skal holde øje med

Det er fladskærmene til hjemmet, der dominerer den store CES-messe i Las Vegas. Sådan har det også været i år, hvor de op mod 100 tommers 8K-fjernsyn, foldbare fladskærme og en 219 tommers ‘væg’ som fladskærm er blandt nyhederne.

Men CES er ligeledes hjemsted for særligt bærbare computere. I år dog mest med fokus på forbedringer af allerede kendte formater og uden de helt store revolutioner.

HP Chromebook 14. Pr-foto

Nye Chromebooks fra HP og Acer

Sammen med Acer er HP de første i verden til at bygge en AMD-processor ind i en Chromebook. Det er ellers normalt Intel- eller ARM-processorer, der dominerede disse billige og ganske populære bærbare.

Fordelen ved AMD-processoren er, at den er god til at spare på strømmen og i nogle udgaver er hurtigere end processorer i denne kategori.

Hos HP hedder nyheden Chromebook 14 og har AMD A4 og A6 processorer, integreret Radeon R4/R5 grafik og to højttalere med lyd fra danske B&O. Displayet er, som navnet antyder, på 14 tommer.

Hos Acer hedder modellen Chromebook 315 og har ligeledes AMD A4 og A6 processorer. Displayet er her på 15,6 tommer.

Forvent priser fra under 3000 kroner og lancering i forårets løb.

HP Chromebook x360 14 G1. Pr-foto

HP står også bag en forfinet Chromebook kaldet HP Chromebook x360 14 G1, der har en forbedret 14 tommers skærm, metaldesign og bruger Intels i7-processor.

Lyden leveres igen af B&O, mens det er muligt at bruge touch på enheden.

Pris og lanceringsdato i Danmark er ukendt.

Yoga S940. Pr-foto

Mere Yoga

Lenovo har flere gange de seneste år ramt plet med sin Yoga-serie. Derfor var der naturligvis CES-nyheder med Yoga S940 og Yoga C730.

Yoga S940 er en ultratynd og meget let computer, der er alt andet end tynd og let, når det gælder andre specifikationer.

Den 13,9 tommers model bruger 8. generation af Intels Core i7, kan have op til 16 gigabyte RAM og 1 terabytes intern lagerplads.

Computeren har mellem næsten 10 timers og op til 15 timers batteritid, der afhænger af, om du bruger modellen med Full HD eller 4K-display. Sidstnævnte bruger mest strøm.

En interessant funktion er, at Yoga S940 kan tracke øjnene på brugeren og automatisk låse computeren ned, hvis man går væk fra den.

Den bruger samme teknologi til at advare, hvis andre - måske uønsket - kigger med på skærmen.

Yoga C730. Pr-foto

Yoga C730 er en 15,6 tommers 4K-bærbar, der fungerer som 2-i-1-computer. Altså med mulighed for at bruge i både tablet- og bærbar mode.

Enheden har lidt svagere muskler end S940 og ringere batteritid, men byder til gengæld på både touch og en AMOLED-skærm.

Salget af de to computere begynder i 2. kvartal, men de danske priser er ukendte.

Dells Latitude 7400 2-i-1-computer. Pr-foto

Vågner automatisk

Dells Latitude 7400 er nærmest en kombination af de to nyheder fra Lenovo.

Den er både en 2-i-1-computer og har indbygget avanceret teknologi, der kan spotte brugeren og lynhurtigt aktivere ansigtsgenkendelse, der låser enheden op.

Som med Yoga S940 låser computer også sig selv ned, når ejeren af computeren er væk. Det sparer batteri og giver en højere sikkerhed.

Latitude 7400 har et 14 tommers 16:9 FHD 1920 x 1080 pixels display, op til 16 gigabyte RAM og op til 1 TB lagerplads.

Dell XPS 13. Pr-foto

Den anden nyhed fra Dell på CES var en opdatering af XPS 13.

Her satses på et meget stramt design, hvor det 13 tommers display ligger næsten ud til kanten på hele overfladen takket være et meget lille indbygget webkamera.

Displayet kan være enten Full HD eller 4K, og enheden holde strømmen i op til 21 timer, oplyser Dell.

Danske priser og lanceringsdato er ukendt.

Det meget lille kamera på XPS 13. Pr-foto

