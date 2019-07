Ny pladespiller med vild funktion

Man skal være åben over for at teste en række af nye produkter ‘her i biksen’. Men da jeg begyndte i sin tid, havde ingen forberedt mig til at blive ‘tvunget’ til at tænke på noget så modstridende som Sonys LX310BT, der er en trådløs pladespiller

2019-versionen af mig er nemlig analog og helt traditionelt Hi Fi-opdraget, hvilket naturligvis gør mig og talrige andre lydentusiaster lidt skeptiske.

Men sjældent har jeg taget så meget fejl om et produkt. Alle fordomme blev nemlig glemt og pakket sammen allerede efter første afspilning, som First Aid Kit's ‘Stay Gold’ fik æren af.

Vinyl handler om mere end lyd

Før jeg fortæller hvorfor, er det værd lige at overveje, hvad Sonys LX310BT er for et produkt. Nemlig noget så utraditionelt som en pladespiller der kan streame dine LP’ere direkte til trådløse hovedtelefoner eller højttalere, som understøtter Bluetooth. Pladespilleren kan dog også forbindes med kabler til mere traditionelle Hi Fi og stereoanlæg.

Men er det ikke meningen med pladespillere, at de skal afspille LP'erne analogt og fuldstændigt ukomprimeret? Og altså uden at konvertere signalet til digitale 0'er og 1'er før afspilning?

Jo, det kan der bestemt være noget om. Men hvad ofte glemmes af lydentusiaster er, at Sony i dette tilfælde ikke nødvendigvis vil lave et produkt, der gør det muligt at lytte musik på Nirvana-niveau eller koster en månedsløn.

For indkøb og afspilning af skiverne handler lige så meget om selve oplevelsen, hvor du ender med at lytte til musikken i den rækkefølge og helt uforstyrret, som kunstneren bag pladen ønsker det.

Det er med andre ord det modsatte af at lytte på Spotify, hvor du springer rundt mellem numrene. Og samtidig surfer løs på nettet uden rigtigt at komme nogle vegne.

Nu kan man selvfølgelig godt beskylde Sony for at udnytte den aktuelle vinyl-trend, men jeg ser lige så meget PS-LX310BT som et forsøg på at åbne verden af vinyl for de mange, der ikke strengt traditionelt hører til her.

Ved at kombinere Bluetooth og pladespiller kan du nemlig både lytte trådløst og samtidig have fornøjelsen af en fysisk og stilfuld musiksamling.

Vinyl handler også om det visuelle og fysiske ved pladerne. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Fra trist til imponerende lyd

Selv om jeg allerede har nævnt, er lydkvaliteten næppe hvad målgruppen for denne pladespiller er mest bekymret for. Alligevel er den stadig vigtig, og derfor har vi testet enheden i disse fire situationer:

Med trådløse hovedtelefoner

Med en trådløs minihøjttaler

På et Hi Fi-system via den indbyggede RIAA-forforstærker

På et Hi Fi-system via en ekstern RIAA-forforstærker

Resultatet varierer fra trist til imponerende, så det er lidt op til dig, hvad du får ud af pladespilleren.

Med trådløse hovedtelefoner

Når pladespilleren sender lyden til vores hovedtelefoner via Bluetooth, er det Sonys LDAC-kodeks, der bruges.

Det giver højere lydkvalitet end almindelig Bluetooth, og lyden er overraskende god. Du får ganske vist ikke få nogen gåsehud - og det er lidt begrænset, hvor højt du kan spille - men bortset fra en lidt for voldsom bas, der nok skyldes hovedtelefonerne, er det nemt at nyde lyden. Medmindre du er audiofil, er det godt nok til dem, der vil give musikken en ekstra dimension.

Med en trådløs minihøjttaler

Resultatet med hovedtelefoner var godt. Og resultatet med den lille ‘party’ højttaler SRS-XB41 var ok.

Begrænsningen her ligger i de mindre højttalere, der overkompenserer for sine små baselementer. Det sker ved at sænke hele lydbilledet lidt, ligesom det også er begrænset, hvor klar diskanten bliver. Men Sonys pladespiller står altså ikke tilbage over for Spofity fra din mobiltelefon og lignende lydkilder.

Vi har i øvrigt ikke justeret standard equalizer i højttaleren i denne test, men det er muligt.

På et Hi Fi-system via

den indbyggede RIAA-forforstærker

Hvis du tænker på at bruge Sonys pladespiller direkte sammen med en forstærker og et par højttalere (uanset størrelse), har jeg et godt råd:

Drop det!

Af hensyn til enkelheden leveres pladespilleren ellers med en indbygget RIAA-forforstærker, som forstærker det meget svage signal fra pickuppen, der læser dine plader, og lader dig tilslutte pladespilleren direkte til en forstærker eller et stereoanlæg. Vi er klar over, at det er fristende at indbygge denne mulighed for at gøre afspilleren så nem at komme i gang med som muligt, men kvaliteten af ​​denne RIAA-forforstærker er så dårlig, at Sony skulle have droppet det. Eller gjort det bedre. Det er en fornærmelse med resten af ​pladespilleren, dine højttalere og ikke mindst din hørelse.

For en ting er at lyden også her opleves som bastung. Værre er det, at især den højere og kvindelige vokallyd er så komprimeret, at det lød som om søstrene i bandet First Aid Kit var blevet kvalt.

Du bør ikke sidde og skære tænder eller frygte for andres liv, mens du lytter til din musik!

På et Hi Fi-system via

en ekstern RIAA-forforstærker

Lover du så at bruge pladespilleren med en ekstern forforstærker? Tak for tilliden!

Som belønning får du her et tip, der gør det muligt at realisere drømmen om et minianlæg, der både spiller trådløst til dine hovedtelefoner - og giver dig imponerende lyd via en forstærker og højttalere.

Forbind pladespilleren via en ekstern RIAA-forforstærker, som koster et stykke under 1000 kroner. Gevinsten er, at lyden åbnes op og bliver meget bedre.

Faktisk er lyden så god - bortset fra de stadig lidt for aktive bastoner - at jeg på mange måder ikke savnede min mere traditionelle og dobbelt så dyre pladespiller.

Med lidt hjælp bliver Sonys pladespiller altså en imponerende lydkilde med mulighed for gåsehud. Og i betragtning af at den er ganske overkommelig i indkøb, er der også plads til at købe en RIAA-forforstærker. Det er det værd.

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Automatisk afspilning

Afslutningsvis er det værd at nævne nogle få ting, såsom afspillerens automatisering og byggekvalitet. Nogle musikelskere mener, at det er en del af charmen ved en pladespiller, at du manuelt starter og stoppe afspilningen. Og at du fysisk justerer remmen, når der skiftes mellem at spille 45 og 33 omdrejninger pr. minut.

Efter at have testet den trådløse pladespiller fra Sony overgiver jeg mig dog. Det er herligt, at afspilleren automatisk løfter armen og går i gang, når man trykker på en knap. Helt anderledes end at skulle begynde hver ny plade med let rystende hænder, når man forsøger at placere pickuppen.

Det samme gælder, når der skiftes mellem LP'er og afspilning af singler, der kan afspilles ved 45 omdr./min. En knap tager sig af det. Enkelt og ligetil.

Pladespilleren er trods den forholdsvis lave pris fuldautomatisk. Og det er dejligt. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Det, jeg finder mest kedeligt med traditionelle pladespillere, er, at mange af dem tvinger dig op af stolen for at løfte tonearm og pickuppen for at stoppe afspilningen. Intet er mere irriterende end ‘tsst, tsst, tsst’ lyden og ens viden om, at stiften vil fortsætte med at larme, indtil du løfter røven og gør noget ved det.

Med Sonys pladespiller opdager du næppe, at afspilningen er overstået, inden den automatiske stopper. Og pladen holder op med at dreje rundt.

Det eneste, jeg savner, er en automatisk svingfunktion. Jeg vil jo også gerne lytte til B-siden. Eller hvad med en fjernbetjening til, når du vil starte igen? Den er ikke inkluderet. Måske havde en app været på sin plads?

Til sidst, hvis vi skal opsummere, må vi kritisere afspilleren især for en ting: at de medfølgende kabler til brug på Hi Fi-systemer og stereoanlæg ikke kan byttet med andre.

Et tryk på en knap. Og så strømmer lyden trådløst til dine hovedtelefoner. Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Konklusion

Selv om alle kontakter, tonearm og pickup virker af anstændig kvalitet, er afspilleren meget let og hovedsageligt fremstillet af plastik. Det kan gøre den mere modtagelig for vibrationer, der forplanter sig til pickuppen. Motoren kan også høres, når musikken er lav, mens den på bedre pladespillere er helt lydløs.

Men det mest kedelige punkt ved Sony's pladespiller er den indbyggede RIAA forforstærker, der ikke er særlig god, og at du skal købe en ekstern forforstærker, hvis du vil koble pladespilleren til et godt anlæg.

Til gengæld er lyden imponerende god med en simpel og prisbillig ekstern RIAA forforstærker, der ikke tager meget ekstra plads. Og da selve pladespilleren er rimelig i pris, kan den samlede investering godt forsvares.

Sammen med den praktiske evne til at streame lyd til hovedtelefoner og Bluetooth-højttalere i en kvalitet, der mindst svarer til den, du får fra dine mobile streamingtjenester som Spotify, er Sony's pladespiller et frisk pust og mere end blot en ny sjov gadget.

Den nye generation af vinylentusiaster kan passende begynde her!

En pladespiller til en ny generation

Foto: Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Fordele

Kan sende lyd fra din plader til Bluetooth-enheder

Automatisk hæve/sænke og start/stop funktion

God trådløs lyd

Imponerende lyd hvis du bruger en ekstern RIAA-forforstærker

Til at betale

Det bør du overveje

Indbygget RIAA-forforstærker er elendig

Simpel byggekvalitet

Det er ikke muligt at skifte de medfølgende kabler